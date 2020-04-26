Какие игровые контроллеры для Android мне нравятся больше всего

Согласитесь, не часто встретишь человека, который играет на смартфоне с использованием контроллера. Обычно люди ограничиваются простой игрой, тыкая пальцами в экран телефона. Тем временем, многие смартфоны отлично справляются с контролерами и могут дать качество игры, которого не добьешься на отдельном приборе, вроде Nintendo Switch. Игровой процесс контроллером захватывает куда больше и на это есть вполне объективные причины. Главное в этом деле выбрать правильный контроллер, который подойдет именно вам и который будет удобен не только в игре, но и в транспортировке.

Примеры геймпадов для телефона

Поскольку телефоны становятся более производительными, мобильные игры становятся более сложными. Чтобы играть во что-то действительно интересное, вам, вероятно, понадобится что-то более точное, чем экранные сенсорные стики и кнопки. К счастью, Android совместим с широким спектром Bluetooth-геймпадов.

В этой статье приведу примеры тех, которые показались нам наиболее интересными. Хотя, среди них есть и очень не дешевые варианты.

Консольные контроллеры

Главным плюсом такого выбора контроллера будет то, что вам не придется привыкать к новому игровому инструменту. А еще за него не придется платить. Правда, эти преимущества относятся только к тем жизненным сценариям, в которых у вас уже есть Xbox или PlayStation. В остальных случаях эти два плюса, естественно, не актуальны.

Совместимость некоторых игр может отличаться, но в целом работа контроллеров с Android поддерживается. Правда, перед покупкой советую взять у кого-то из друзей, чтобы попробовать, будет ли все работать в вашем конкретном случае. Цена таких устройств составляет примерно 4 000 рублей.

8BitDo Sn30 Pro

Зачем давать аксессуару такое сложное название, я не знаю, но одно могу сказать точно. Он отлично подойдет всем, кто лет 20 назад зарубался в Данкин Конга, Викингов и другие хоты на Super Nintendo. Сходство не просто просматривается, а игровой контроллер и вовсе взяли за основу при производстве.

Sn30 Pro — это универсальный контроллер Bluetooth, который может подключаться к вашему телефону, планшету и компьютеру. Не смотря на сходство с раритетом, у него есть все возможности современного контроллера благодаря наличию стиков и второй пары верхних кнопок. Он отлично подходит для платформеров и файтингов старой школы, но он также хорош для шутеров и им подобных игр. Зарядка производится через USB Type-С, а стоимость устройства составляет примерно 3 300 рублей. Купить можно на AliExpress или просто поискать на Яндекс Маркете по названию модели.

SteelSeries Stratus Duo

Этот контроллер знают и любят многие. Главными его преимуществами являются хорошая совместимость с Android (включая системные кнопки) и с Windows и работа в течение 20 часов.

Купить его можно примерно за 7 000 рублей, но минусом будет то, что крепление для телефона, которое изображается на всех рекламных материалах, не входит в комплект и за ним еще надо будет побегать. Стоит оно примерно 800 рублей.

MOGA XP5-A Plus

Еще один геймпад с ужасным названием является многофункциональным аксессуаром для нескольких устройств, который выглядит как обычный контроллер. Он также заряжается от Micro USB, что далеко не идеально, учитывая его явно не самую низкую цену (примерно 6 500 рублей).

Отличительной чертой является пара программируемых кнопок сзади. А еще у него в комплекте есть держатель для телефона. За это однозначно плюс.

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Razer Raiju

Если вы действительно серьезно относитесь к мобильным играм и стоимость аксессуаров для вас не имеет значения, обратите внимание на контроллер Razer Raiju. В нем хватает фишек, которые можно ожидать от хорошего мобильного геймпада: зарядка USB-C, встроенная универсальная подставка для телефона и дополнительные кнопки, которые можно настроить в фирменном приложении.

Контроллер можно смело называть премиальным. Особенно, учитывая сколько он стоит. Купить его можно примерно за 11 000 рублей, что на мой взгляд очень дорого для подобной вещи. Если вы пользуетесь этим контроллером, и не согласны со мной, выскажитесь в нашем Telegram-чате.

Как лучше всего играть на телефоне

Я не представляю, как можно играть на телефоне в гонки или спортивные игры, о которых я недавно рассказывал. В этом случае, просто не обойтись без геймпада.

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С другой стороны, в PUBG, Call Of Duty и тому подобное с контролером наоборот играть неудобно. Есть еще логические игры, где использования геймпада вовсе бессмысленно.

Поэтому вариант управления надо выбирать для каждой конкретной игры. Но, учитывая стоимость аксессуара и то, что он может не понадобиться, лучше взять его у кого-то попробовать или просто постараться договориться в магазине, чтобы его достали из коробки и дали вам на пару минут, чтобы понять, что вы покупаете. Иначе можно просто разочароваться в покупке, так как гаджет не из дешевых.