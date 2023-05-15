Во что поиграть на новом планшете. Лучшие игры из Google Play

Покупая новый планшет, многие задаются вопросом, чего бы такого скачать на него и поиграть. Хороших игр очень много, но они не всегда на виду и иногда не попадают в рекомендации. Чтобы вы знали, во что поиграть, если купили новый планшетили просто ищите приятную игру на вечер, мы готовим для вас подборки лучших игр, которые не стыдно посоветовать и которые еще можно бесплатно скачать в Google Play. Вам остается только почитать их короткое описание и скачать на свой планшет, чтобы хорошо провести время.

Alto’s Odyssey — лучший раннер для Андроид

Alto’s Odyssey — один из лучших раннеров 2018 года. И несмотря на то, что это не самая новая игра, она отличается простой, но красивой графикой, понятными геймплеем и механикой, а также незамысловатой идеей. Вы скатываетесь вниз, совершая прыжки и избегая препятствий. По пути игроки собирают монеты, чтобы разблокировать вещи во внутриигровом магазине.

В игре также есть 180 целей, которые нужно выполнить, различные уровни для прохождения и даже небольшие дополнения, такие как динамическое освещение и погода. Это один из лучших бесконечных раннеров всех времен, а его альбомная ориентация делает его даже лучше на планшетах, чем на телефонах. Игра бесплатна, а большинство внутриигровых покупок приходится на косметику.

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Genshin Impact — лучшая мобильная игра

Genshin Impact — одна из лучших мобильных гача-игр, которые вы можете получить. Это ролевая игра в открытом мире. Игроки могут перемещаться по своему усмотрению, выполнять миссии, бороться с плохими парнями и повышать уровень своих персонажей по своему усмотрению.

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Вы призываете героев, чтобы помочь увеличить свою силу. Большой открытый мир выглядит лучше на большом экране, а элементы управления надежно спрятаны в углах, так что вы сможете играть даже на планшете. Если вы еще не пробовали ее, сейчас самое время.

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League of Legends: Wild Rift — MOBA для Android

League of Legends: Wild Rift — это MOBA, одна из немногих хороших игр для мобильных устройств. Это также PvP-игра, поэтому вы играете против других игроков. В ней представлены сражения 5 на 5 в стиле MOBA. Это заставит вас научиться работать с вашей командой. У каждого персонажа есть свой набор способностей, и вы не можете их купить, поэтому внутриигровые покупки не повлияют на ваши шансы на победу.

Как и в большинстве хороших игр для планшетов, в эту лучше играть с большей площадью экрана, так как это немного расширяет элементы управления. Если не считать некоторых сбоев и проблем с оптимизацией, это одна из лучших игр в своем направлении.

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Pocket City — симулятор города

Pocket City — градостроительный симулятор, похожий на Sim City. Это немного грубое сравнение, но в целом это именно так. В любом случае, это довольно простой городской симулятор. Вы строите различные типы зданий, дорог и коммуникаций, чтобы ваш город работал бесперебойно.

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Тут даже можно найти такие вещи, как погодные катаклизмы и фестивали, которые оживляют ваш город. Игроки постепенно открывают больше территорий, больше зданий и больше других вещей по мере игры. Бесплатная версия — это просто базовая игра. Премиум-версия включает в себя расширенные функции, специальные режимы и многое другое, но получить удовольствие можно и от бесплатной базовой. А еще в нее можно играть как в горизонтальном, так и в вертикальном режиме устройства.

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Rebel Inc — хорошая игра для планшета

Rebel Inc — отличная игра для планшетов. Это те же разработчики Plague Inc, так что вы можете не сомневаться, что все будет хорошо. Попадая в разные места, вам придется наводить порядок и решать проблемы.

Игра включает в себя семь сценариев, множество поведенческих стратегий для преодоления и разветвленную историю. Ее развитие будет варьироваться в зависимости от того, какие решения вы принимаете по ходу игры. Есть также восемь губернаторов с разными способностями, которые можно попробовать. Это бесплатная игра, но сделана она очень хорошо, и ее тоже можно назвать одной из лучших.

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Rocket League Sideswipe — аркадная игра для планшета

Rocket League Sideswipe стоит наравне с Alto’s Adventure как отличная аркадная игра для планшетов. Вы участвуете в матчах 1 на 1 или 2 на 2, которые длятся около двух минут каждый. Цель состоит в том, чтобы врезаться машиной в футбольный мяч и забивать голы таким образом.

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Активный геймплей затягивает, а короткие матчи позволяют играть, даже стоя в очереди или в ожидании автобуса. Некоторые другие функции игры включают офлайн-игры против ботов, казуальный режим, в котором вы можете играть, не влияя на ранг, и частные матчи. Это не самая глубокая игра в списке, но она явно заслуживает внимания.

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