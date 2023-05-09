Постоянно играю на Android, но ни за что не куплю игровой смартфон. 5 причин почему

Я не вижу ничего плохого в том, чтобы потратить пару-тройку часов в неделю на Андроид-игры, купив для этого мощный смартфон. Передовой процессор не будет лишним и в других сценариях, а потому производительные устройства имеют право на жизнь и однозначно стоят своих денег. Однако игровые смартфоны, сегмент которых активно развивается, не заслуживают внимания геймеров. Постараюсь на собственном примере объяснить, почему такие модели не стоит покупать даже тем, кто любит ресурсоемкие игры на Android.

Игровой дизайн смартфона

Дизайн игровых телефонов наследует традиции геймерских ноутбуков. Его можно назвать броским и содержащим кучу лишних элементов вроде дополнительных экранов и RGB-подсветок. Если для игрового ноутбука это вполне нормально, учитывая тот факт, что подобными устройства люди преимущественно пользуются в домашних условиях, то в смартфоне не только мне, но и подавляющему большинству покупателей хотелось бы видеть сдержанность, о чем свидетельствует популярность моделей черного цвета в нашей рознице.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Но нет. Решил купить смартфон для игр — получай аппарат, светящийся всеми красками цветового спектра. Спрашивается, зачем? Судя по всему, так производители пытаются выделить игровые смартфоны на фоне обычных моделей, которые по большей части отличаются только дизайном.

Лучший размер смартфона

Игровой телефон — это не только чересчур яркое, но и довольно увесистое устройство больших размеров. Внушительные габариты компенсируются высокой эффективностью рассеивания тепла, что действительно кажется полезным. Но на практике вы не ощутите серьезную разницу между двумя моделями без системы активного охлаждения, да и бенчмарки продемонстрируют преимущество смартфона для игр на фоне обычной модели с тем же процессором не более чем на 5%.

В действительности увеличение площади рассеивания тепла делает смартфон просто большим и не удобным. Чтобы доказать это, предлагаю взглянуть на сопоставление размеров моего отнюдь не самого маленького смартфона Xiaomi 12T Pro с игровым ASUS ROG Phone 6 на том же процессоре Snapdragon 8+ Gen 1.

Характеристики Xiaomi 12T Pro ROG Phone 6 Экран 6,67 дюйма 6,78 дюйма Высота 163,1 мм 173 мм Ширина 75,9 мм 77 мм Толщина 8,6 мм 10,3 мм Вес 205 граммов 239 граммов

Помогают ли большие размеры ROG Phone 6 достичь более высокого уровня производительности? Если судить по тесту AnTuTu, то прирост оставляет 3% (1,13 млн баллов против 1,09 млн). И то, как мне кажется, он обусловлен не столько увеличенной площадью рассеивания тепла, сколько наличием версии на 16 Гб оперативной памяти вместо 12 Гб, предлагаемых смартфоном Xiaomi 12T Pro.

Читайте также: Как правильно выбрать смартфон для игр

Еще один минус игровых смартфонов — экран. Нет, конечно, такие модели оснащаются хорошими матрицами, однако безрамочными их дисплеи назвать не получится ни при каких обстоятельствах. Помимо эстетической составляющей большие отступы мешают погружению в игровой процесс. С другой стороны, кто-то отметит отсутствие вырезов, и будет абсолютно прав.

Функции игровых телефонов

На фоне обычных моделей телефоны для игр выделяются не только дизайном и размерами, но и геймерскими фишками. Как правило, под таковыми подразумевается упомянутая ранее RGB-подсветка и выдвижные курки (триггеры) — физические кнопки, на нажатие которых можно настроить то или иное действие в игре.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Проблема заключается в том, что триггеры для телефона обладают большим временем отклика в сравнении с хорошей матрицей, характеризующейся повышенной частотой дискретизации сенсорного слоя. Также они заставляют производителя разносить по разные стороны качель регулировки громкости и кнопку питания, а порой одну из клавиш можно перепутать, случайно сделав скриншот или погасив экран во время игры. Словом, фишка точно не самая полезная.

Также совершенно бессмысленной функцией игровых смартфонов является установка экранов с частотой обновления 144 и даже 165 Гц. Но какой в них толк, если в Genshin Impact и Asphalt 9 вы при всем желании не сможете выжать из смартфона больше 60 fps? Более того, даже менее ресурсоемкие игры вроде Standoff 2 на Android имеют лок на 120 fps.

Какая камера у смартфона

Оснащая смартфон топовым железом, разноцветными RGB-гирляндами и бесполезными фишками вроде курков, производители игровых устройств вынуждены экономить на по-настоящему важных характеристиках. Все без исключения геймерские модели имеют плохую камеру, характерную для телефонов за 20-25 тысяч рублей.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

К примеру, REDMAGIC 7 Pro предлагает набор 64 + 8 + 2 Мп с главным сенсором Samsung GW3, используемым в намного более дешевом Xiaomi 11 Lite 5G NE, у которого к тому же установлена солидная макро-камера. Тем, кто ценит высокое качество съемки фото и записи видео, игровые смартфоны не подойдут.

Где купить игровой телефон

Если вы все-таки решите купить геймерский смартфон, то сделать это будет затруднительно по двум причинам. Во-первых, такие устройства редко встретишь в крупных розничных сетях вроде DNS или М.Видео. Во-вторых, если игровой телефон найти все-таки удастся, то за него придется выложить сумму, соответствующую цене iPhone 14 Pro Max или другого убер-флагмана наподобие Xiaomi 13 Pro или Samsung Galaxy S23 Ultra.

Поэтому, будучи человеком, который не прочь посвятить часть свободного времени мобильным играм с отличной графикой, я предпочту сбалансированный смартфон с мощным процессором, чем громоздкий игровой девайс, имеющий помимо прочего посредственную камеру и экран с широченными рамками.