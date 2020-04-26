Samsung Galaxy S20 стал дешевле, а Google обновляет свои сервисы: итоги недели

На этой неделе произошло большое событие в жизни все любителей мобильных игр в целом и Fortnite в частности. Игра наконец-то появилась в Google Play. Вот только что этому предшествовало и что помешало им сделать это ранее? У разработчика была причина, о которой и поговорим. А еще на этой неделе Google выпустила обновление одного своего важного сервиса, которым пользуются многие миллионы человек в мире. И, конечно, не обошлось без новостей из мира Samsung. Все самое интересное, что произошло на этой неделе, мы традиционно расскажем в нашем еженедельном новостном дайджесте.

Galaxy S20 в России уже можно купить почти на 20 тысяч рублей дешевле

Одной из главных ошибок, которые, на мой взгляд, в этом году допустила Samsung, был отказ от развития модельного ряда условно доступных флагманов. Очень многие пользователи надеялись, что Galaxy S20e будет таким же недорогим, как iPhone 11, но окажется куда более привлекательным с точки зрения функциональных возможностей. Однако корейцы по неизвестной причине решили, что доступные аппараты размоют ценность от их технологических прорывов, а потому взял и быстренько прикрыли лавочку, сосредоточившись только на дорогостоящих моделях. Но рынок всегда возьмёт своё.

Несмотря на то что с момента начала продаж Galaxy S20 прошло всего около двух месяцев, цена новинки в российской рознице уже опустилась почти на 20 тысяч рублей от первоначальных показателей. Сейчас самое доступное предложение, согласно данным «Яндекс.Маркета», стартует от 53 тысяч рублей против 70 тысяч рублей в официальном ритейле. Получается, что Galaxy S20 потерял в цене почти четверть свой стоимости, или около 25%. Это довольно ощутимое падение, которого в сложившихся на рынке обстоятельствах не ждал практически никто.

Да, снижение цен произошло только в серой рознице, поскольку аппараты, ввезённые в страну через официальные каналы поставок, по-прежнему продаются за 70 тысяч рублей. Но тем показательнее произошедшие изменения, поскольку с момента появления нового флагмана Samsung в России курс рубля по отношению к евро упал больше чем на 20%, не говоря уже об ограничении серых поставок, поскольку закупить смартфоны в условиях карантина за границей, откуда их обычно и везли, стало практически невозможно.

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Безусловно, серая розница – это не то же самое, что официальная. В конце концов, здесь куда больше шансов нарваться на бывший в употреблении аппарат или подделку, да и сервис серовозы, как правило, предлагают далеко не такой хороший, как крупные торговые сети. Но, с другой стороны, если ответственно подойти к вопросу покупки и изучить не только товар, но и самого продавца, можно очень неплохо сэкономить. Ведь, по сути, потребителю нет никакой разницы, заплатил продавец налог за смартфон или не заплатил.

А ведь именно так серовозы поддерживают низкие цены на свою продукцию. Они просто закупают технику за границей – чаще всего в Европе, — а потом просто возвращают налог с продаж через программу Tax Free. Это совершенно официальная практика, которая позволяет иностранцу при выезде из страны, где была совершена покупка, вернуть до 20% от розничной цены товара. В случае со смартфонами, особенно флагманскими, разница оказывается довольно ощутимой. В результате и цена в серой рознице в России на такие аппараты будет куда ниже, чем у официалов.

Если меня спросят, купил бы я себе Galaxy S20, я бы ответил, что нет. И вот почему.

Но какое вообще отношение всё это имеет к отсутствию в модельном ряду Samsung условно доступного флагмана? А такое, что благодаря серовозам Galaxy S20, который считается вполне себе недешёвым смартфоном, стало можно купить по цене Galaxy S10e. Вспомните, прошлогодний «бюджетник» поступил в продажу за 52 990 рублей. Galaxy S20 стоит сегодня ровно столько же, но при этом предлагает не в пример более привлекательную внешность, более продвинутый набор характеристик и, чего уж там, дополнительный год программной поддержки.

Google выпустила Android 11 Developer Preview 3. Что изменилось

Сегодня ночью Google выпустила Android 11 Developer Preview 3. Это третье тестовое обновление из пяти, которые предназначаются исключительно для разработчиков и предшествуют запуску программы публичного бета-тестирования. На данном этапе Google всё ещё ведёт работу над новыми функциями и интерфейсами операционной системы и пока не перешла к отладке и «полировке», которая состоит в проведении работ по оптимизации и повышении производительности. Поэтому каждая очередная сборка Android Developer Preview интересна тем, что неизменно содержит массу нововведений. Третья версия не стала исключением.

В Google Pay появилась поддержка инструментария безопасности SafetyNet, который занимается сканированием устройства на предмет всевозможных угроз или опасных изменений. Он проверяет, не вносил ли пользователь каких-либо изменений в операционную систему, которые подрывают работу защитных механизмов.

В случае, если SafetyNet найдёт какие-то несовпадения с программным обеспечением по умолчанию, работа Google Pay будет заблокирована, и вы не сможете оплачивать покупки ни офлайн, ни онлайн. Возможно, это временная функция, которая исчезнет в релизной сборке Android 11, но, если Google решит её оставить, все кастомные прошивки могут оказаться под ударом.

Несмотря на то что Pixel 4 и Pixel 4 XL не поддерживают реверсивную зарядку, в Pixel 5, скорее всего, она будет. На это указывает анимация-инструкция по использованию этой функции, которая появилась в Android 11 Developer Preview 3. Очевидно, что Google давно хотела интегрировать этот механизм зарядки в свои смартфоны, но по какой-то причине была вынуждена этого не делать.

Скорее всего, при разработке Pixel 4, который вышел в прошлом году, компания не смогла справиться со слишком большими сопутствующими потерями энергии, как и Apple. Однако ближе к концу года разработчики поискового гиганта должны завершить необходимые работы и выпустить Pixel 5 с обратной зарядкой. Впрочем, не исключено, что это просто системная анимация, которая будет доступна всем смартфонам с этой функцией.

Наверное, многие пользователи Android хотя бы раз сталкивались с работой антивируса «Сбербанка». Он может несколько минут анализировать устройство на предмет всевозможных угроз или программ-шпионов, и всё это время в шторке уведомлений будет висеть соответствующее оповещение, которое нельзя закрыть.

Очевидно, что «Сбербанк» — не единственное приложение, раздражающее пользователей неудаляемыми уведомлениями, а потому в Android 11 разработчики Google решили изменить механизм рассылки оповещений, позволив закрывать все без исключения, не нарушая при этом фоновых процессов вроде сканирования на вирусы.

В Android 10 уже есть функция отмены удаления приложений, которая очень выручала многих из нас. Ну, знаете, бывает такое, что психанёшь, удалишь программу, а потом жалеешь. Так вот для меня всегда было странным, что Android не позволяет отменить выгрузку приложения из многозадачности.

Видимо, разработчики Google меня услышали и, наконец, добавили в Android 11 кнопку Undo для случайно закрытых программ. Если выгрузка производилась свайпом снизу вверх, то возврат приложения в меню многозадачности производится по свайпу сверху вниз. Правда, как это будет реализовано в сторонних оболочках, пока не очень понятно.

В прошлом году жестовая система управления в Android претерпела большие изменения, став существенно удобнее, чем раньше. Однако я всё равно не мог ей пользоваться из-за того, что ОС зачастую неверно интерпретировала свайпы, путая жесты возврата назад и вызова бокового меню в фирменных приложениях Google.

Однако в Android 11 появилась возможность настройки чувствительности для каждого жеста в отдельности. То есть теперь я смогу сконфигурировать силу свайпа так, чтобы система больше не принимала один за другой. Это, бесспорно, сделает управление Android удобнее.

В Android 11 появился новый интерфейс редактирования скриншотов. Теперь при создании снимка экрана его миниатюра будет появляться в левом нижнем углу, а рядом с ним – клавиши перехода к нужным опциям. В результате вы сможете либо быстро закрыть этот скриншот, либо сразу же открыть нужные параметры редактирования, либо поделиться им.

По сути, тем самым Google сохранила пользователям как минимум одно действие независимо от того, что они хотят сделать. Ведь если раньше требовалось сначала открыть сам скриншот, а уже потом выбирать нужные инструменты редактирования или получателя при отправке, то теперь это можно сделать сразу. То, что решила сделать Google, — это реально удобно и экономит время, пусть и не очень много.

Google выпустила крупное обновление сервиса видеозвонков Duo

Некоторое время назад я рассказывал, что очень удачно заменил FaceTime на сервис видеозвонков от Google – Duo. Мне в нём понравилось буквально всё – от кросс-платформенности и возможности использовать его на разных устройствах независимо от марки и операционной системы до встроенных алгоритмов, которые позволяют, во-первых, удерживать лицо говорящего строго по центру кадра, а, во-вторых, обеспечивают высокое качество картинки. Однако Google решила, что этого недостаточно, чтобы покорить рынок, и выпустила крупное обновление Duo.

Apple не хочет адаптировать FaceTime для Android, но у пользователей этой платформы есть неплохие аналоги.

Невозможность проведения реальных встреч из-за пандемии коронавируса сделала особо популярными средства для видеоконференций, в том числе и Duo. Но поскольку фирменный сервис Google до недавнего времени имел строгие ограничения на количество участников, которые одновременно могут участвовать в разговоре, он не пользовался большой популярностью для проведения массовых онлайн-переговоров. Поэтому Google приняла решение увеличить возможное количество участников беседы с 8 до 12.

Раньше пользователи Duo не имели встроенной функции для создания снимков экрана. Поэтому им приходилось просто делать скриншоты, а потом вырезать изображение вручную. Это было не очень удобно, поскольку захватывался не только интерфейс сервиса, но и все сопутствующие элементы операционной системы, кнопки управления и многое другое. Но поскольку многие, как оказалось, ведут через Duo рабочие видеоконференции и время от времени нуждаются в возможности создания снимка, Google добавила в интерфейс приложения специальную кнопку для фиксации происходящего на экране.

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Лично у меня к качеству картинки в Duo претензий никогда не было, однако Google сочла, что нет предела совершенству. Поэтому для улучшения «качества и стабильности видеозвонка», было решено перейти на кодек AV1. Такой же кодек используется в YouTube и Netflix, за счёт чего удаётся обеспечить на 30% лучшую производительность при передаче картинки при низком уровне сигнала по сравнению с базовыми показателями. При прямом сравнении разница будет заметна невооружённым глазом.

Звук в Duo тоже претерпит определённые изменения. По словам разработчиков Google, в мобильном приложении сервиса появится поддержка новых алгоритмов, которые будут, во-первых, препятствовать прерыванию звука при нестабильном соединении, а, во-вторых, если это оказывается невозможно, просто заполнять пробелы автоматически. Скорее всего, искусственный интеллект, который ляжет в основу этих алгоритмов, просто будет анализировать то, что говорят пользователи и в случае пропуска звука, вставит то, что, по их мнению, должно было прозвучать.

Ещё недавно Google Duo не поддерживал видеоконференции даже между тремя пользователями, а теперь предлагает звонки минимум для 12 человек.

Несмотря на то что все нововведения были представлены Google разом, их распространение будет осуществляться постепенно. Согласно подтверждённой информации, первые пользователи начнут получать апдейты уже на этой неделе, однако до большинства они доберутся всё-таки в течение двух-трёх недель. Google планирует таким образом убедиться в стабильности нововведений, прежде чем развёртывать их на широкую публикую. В первую очередь будет представлено увеличение количество пользователей в видеоконференции и кнопка создания снимка экрана, а затем – новый видекодек и алгоритмы восполнения звука.

Fortnite появилась в Google Play

Стоило только рассказать о лучших играх для смартфона и привести в пример Fortnite, как наступило то, чего все давно ждали. Наконец-то Epic Games смогла договориться с Google и выпустить свой знаменитый боевик Fortnite в Google Play. Теперь игру можно скачать официально и не надо мучаться с установкой. Без сомнения это станет хорошей новостью для фанатов. С другой стороны, у них игра уже есть. Получается, кто же от этого выиграет? Epic Games, Google, кто-то еще? На самом деле это выгодно всем, но почему же это произошло так поздно, когда популярность игры постепенно начала идти на спад?

В самом начале своего появления Fortnite вышла только для iOS. Многие ждали появление игры в Google Play, но это все не происходило. Позже компания заявила, что не будет выпускать такую версию и ограничится распространением установочного файла на своем сайте.

Связано это с тем, что компания не хотела платить 30 процентов от внутренних покупок Google, учитывая, что за первые две недели присутствия игры в AppStore компания заработала 15 миллионов долларов. В этом случае треть доходов уже начинает казаться чем-то действительно внушительным.

Для iOS другого выбора не было и там распространять игры можно только через AppStore. Но в случае с Android ситуация иная. Любое приложение можно скачать в виде установочного файла и никто не будет платить отчислений Google. Наш Александр Богданов рассказывал, как это сделать. Учитывая денежные потери для Googlе, неудивительно , что компания хочет отказаться от такой практики. Разработчики понимают, что 30 процентов за обработку платежа — это много. Вот и ответ на вопрос, почему Fortnite не было в Google Play.

Наличие игры для в Google Play сведет почти к нулю установки через APK. То есть говорить о том, что Epic Games планирует продолжать распространять игру через сайт, не приходится. Значит, они как-то договорились с Google.

Конечно, наличие игры в официальном магазине увеличит количество скачиваний, но лично я сомневаюсь, что рост будет пропорционален сумме отчислений. В конце концов, в эту игру играют активные пользователи, которые и так знают, как установить приложения без Google Play.

С момента выхода этой бесплатной игры, доход от которой студия получает за счет внутриигровых покупок, прошло 18 месяцев. За это время уровень ее популярности немного выровнялся и договориться с ее разработчиками стало проще. Да и самой студии стало проще согласиться на отчисления, когда они уже и так заработали очень много денег.

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Но, наверное, самым главным фактором стало то, что Google напрямую не запретила установку сторонних приложений, но активно объясняет пользователям, что это очень опасно.

«Google ставит программное обеспечение для загрузки вне Google Play в невыгодное положение с помощью технических и бизнес мер, таких, как страшные всплывающие окна безопасности для загруженного и обновленного программного обеспечения. Уведомления характеризуют сторонние источники программного обеспечения как вредоносное ПО. Также Google принимает меры для блокировки приложений, установленных не через Google Play. Из-за этого мы запустили Fortnite для Android в магазине Google Play» — говорится в заявлении представителя Epic Games.

Конечно, опасность установки приложений через установочные файлы действительно есть. Даже если вы не устанавливаете все подряд, злоумышленники все равно могут подсунуть вам вредоносный файл с нужным названием под видом требуемого ПО.

Отчасти в этом отношении Google поступает правильно, когда мешает пользователям ставить все подряд. Вот только модерирование Google Play находится на таком уровне, что не проходит недели, чтобы там не нашли троян или другое вредоносное приложение.

Конечно, установка приложений из фирменного магазина хороша и удобна, но минусы все равно есть. Сейчас Epic Games недовольна тем, что ей пришлось идти на попятную. Она выражает надежду на то, что Google будет лучше относиться к своим партнерам и перестанет вставлять им палки в колеса.

Если вы любите Fortnite, вам всегда есть чем поделиться в отношении этой игры. Если хотите высказать свое мнение или спросить совета, сделайте это в нашем специальном Telegram-чате.

«Мы надеемся, что Google пересмотрит свою политику и деловые отношения в ближайшем будущем, чтобы все разработчики могли свободно общаться с клиентами на Android и в Play Store и участвовать в торговле с помощью открытых сервисов, включая платежные сервисы, которые могут конкурировать на ровном игровом поле », — говорится в заявлении Epic Game.

Google пока не дала официальных комментариев по этому поводу. С другой стороны, что она может сказать, если такая система работала много лет и все молчаливо соглашались с правилами игры? Скорее всего, Epic Games смирится с происходящим и будет отчислять свои проценты. В конце концов, они не возмущаются действиям Apple. Там просто нет выбора и все.