3 недели с Samsung Galaxy Watch Active 2. Что в них активного?

Если когда-то смарт-часы были диковинной игрушкой для фанатов технологий, то сейчас они стали настоящим ”мастхэвом” для всех. Нет смысла в очередной перечислять преимущества, которые они дают. Достаточно просто сказать, что они стали похожи на гаджет для людей, а не на что-то непонятное на запястье. Пусть большинство из них и надо заряжать примерно раз в два дня, но это не так плохо, если постоянно ими пользуешься. Наоборот, это даже в некотором роде дисциплинирует, как хорошая классическая ”механика”. Лидер на рынке один и он имеет мало отношения к Android-смартфонам, но нам интереснее другое. Флагманскими Samsung Galaxy Watch я уже не раз пользовался в разных поколениях, а сейчас решил обратить побольше внимания на Samsung Galaxy Active 2. Стоят они недорого, а возможностей, как оказалось, дают много. Впрочем, и минусов у них хватает.

Обзор Samsung Galaxy Watch Active 2

Кому подойдут смарт-часы Самсунг

В самом начале меня немного удивило то, то часы называются ”Active”. Мне всегда казалось, что так должен называться гаджет для активного использования. Тот, который можно брать в поход, плавать с кайманами в Амазонке и бегать триатлон. Samsung почему-то думает иначе и выпускает довольно лаконичный элегантный гаджет на каждый день. При этом преимущественно для женской руки.

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Как выглядят Galaxy Watch Active 2

Часы действительно очень изящные в своей округлости и совсем не выглядят как что-то активное. Это просто гаджет на каждый день с кучей функций и возможностей. Они выпускаются в двух размерах корпуса — 40 мм и 44 мм. Если вторые еще с натягом можно назвать ”унисекс”, то первые на мужской руке смотрятся очень странно. Кроме женщин, они подойдут максимум детям. Когда мужчина носит на руке Galaxy Watch Active 2, выглядит это как будто он надел на руку фитнес трекер необычной формы.

Я пробовал носить часы сам, но понимал, что для меня больше подошла бы 44 мм модель, а то и вообще обычные Galaxy Watch 3. В итоге, мне пришлось привлечь к тестированию жену и вот тут все сложилось. Более того, ей все понравилось за исключением пары моментов. Но она не является сильно искушенным в гаджетах человеком, поэтому несколько минусов по ходу обзора я добавлю от себя.

Как часто надо заряжать часы Samsung

Как это часто бывает в хорошем продукте, он должен хорошо выглядеть со всех сторон. Именно поэтому задняя стенка не менее прекрасна, чем остальной корпус. Темное стекло с элементами под ним смотрится как что-то космическое. Первый раз с чем-то подобным я столкнулся в Apple Watch Series 4 и с тех пор всегда подмечаю.

Добиться такого внешнего вида можно только, если в часах есть беспроводная зарядка. Но имейте в виду, что подойдет лишь фирменная площадка и больше ничего. Обычные QI зарядные устройства несовместимы с этими часами. Зато комплектное ЗУ магнитится к поверхности, поэтому отлично лежит, к примеру, на чем-то металлическом. В этом случае часы не надо снимать с зарядки двумя руками или подцепляя пальцами. Достаточно просто потянуть их наверх или в сторону.

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Время работы не самое впечатляющее — примерно два дня. Если много пользоваться тренировочными режимами, то оно сократится. Я не считаю это проблемой, так как нет ничего сложного в том, чтобы приучить себя не бросать часы куда попало, а сняв, положить их на зарядку. Надо только найти для нее правильное место. Для себя я понял, что устройства, которые надо заряжать раз в неделю или реже, все равно заряжаешь в последний момент. Их преимущества только в том, что можно не брать еще одну зарядку в небольшие поездки. Тут с этим сложнее, зато зарядка быстрая. Даже если забыл их поставить на зарядку вечером или спал в них, пока собираешь утром, они успеют зарядиться достаточно для того, чтобы энергии хватило до вечера.

Ремешки Galaxy Watch Active 2

Ремешок этих часов я отнес к минусам. Он довольно мягкий, но все равно отдает какой-то ”пластиковостью”. При этом у него удобная застежка и мне понравилось, как хвостик убирается под ремешок в стиле Apple Watch. Это удобно, а заодно не мешает и не утяжеляет конструкцию, как классическая схема с фиксацией ремешка при помощи специальной скобы.

На руке он тоже сидит приятно, но мне не понравилось то, что он становится округлым. Модели с более мягкими ремешками всегда остаются плоскими, если положить их на стол. В случае с Galaxy Watch Active 2 (и другими часами Samsung) ты получаешь логотип Макдоналдс или двухарочный мост на столе. Я стал задумываться об этом после того, как увидел мягкие ремешки от Apple Watch. Они даже после нескольких лет ношения лежат плоско.

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Можно устанавливать сторонние ремешки, так как крепление стандартное, но не уверен, что получится найти что-то более подходящее, чем оригинальные решения. Они выполнены в едином стиле, который будет сложно подобрать ”на стороне”.

Как работают Galaxy Watch Active 2

Я не могу сказать, что часы работают отлично и никаких проблем с ними не возникает. Есть ситуации, когда они ни с того ни с сего просто отваливаются от телефона. В этом случае надо перезагрузить их или просто отойти на приличное расстояние и вернуться. Кстати, если сделать так, пока подключение стабильное, часы вибрируют, уведомляя, что телефон далеко. Иногда это бывает полезным.

Один раз был необъяснимый случай, когда Watch Active 2 неправильно показывали время. Они отставали примерно на 10 минут. Первой мыслью было то, что они просто отключились от телефона, но сопряжение было, а на самом телефоне время показывалось верное. В итоге пришлось перезагружать часы, и только после этого все встало на место.

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Часы совместимы со Spotify для оффлайн прослушивания музыки и многими фитнес-приложениями. Кроме этого, в них есть и другие функции отслеживания активности, включая несколько автоматически запускающихся режимов тренировок, среди которых плавание в бассейне. Для защиты часов в таком режиме предусмотрена защита от воды по стандарту IP68. В них можно даже слегка нырять (на 1-1,5 метра).

Есть так же поддержка некоторых других функций, включая Samsung Pay, управление камерой и тому подобное.

Удобно ли управлять смарт-часами

Что я всегда ценил в Samsung, так это вращающийся безель. Не могу удержаться от очередного сравнения с Apple Watch, в которых применяется колесико Digital Crown. Оба этих механизма дают возможность пользоваться часами не закрывая пальцами крошечный экран. Это очень удобно и респект обоим этим производителям.

Правда, то ли в угоду большей лаконичности, то ли для большей защиты от воды, безель тут не вращается физически. Он просто сенсорный, но за счет тактильного отклика все равно остается приятным и удобным способом взаимодействия с часами. Хотя, управлять по старинке, свайпая пальцами по экрану, тоже можно.

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Экран Galaxy Watch Active 2

К экрану нет никаких претензий. Это AMOLED с диагональю 1,2 дюйма и разрешением 360 на 360 точек. Смотрится он хорошо, цвета яркие, а операционная система OS Tizen 4.0 настолько хорошо оптимизирована, что все элементы располагаются именно там, где должны.

Для экрана предлагается много заставок, включая кастомные, когда можно сфотографировать на свой смартфон какой-то цвет, например, одежды и циферблат подстроится под него.

Можно ли звонить по часам

Звонить по Galaxy Watch Active 2 можно и качество связи будет очень хорошим. Личный опыт показал, что даже не получается сразу определить, говорит ли с тобой человек по часам или по телефону. Правда, при ответе на звонок иногда бывают задержки и звонящий слышит только второе и даже третье ”Алло”. А еще иногда система подвисает, и если звонок приходит на часы, то ответить с телефона получается далеко не сразу. При этом часы использовались с Samsung Galaxy S20 FE, подробный обзор которого выходил ранее. Хотя, можно пользоваться и другими устройствами. Главное, чтобы они работали на Android 5.0 и старше (минимум 1,5 ГБ оперативной памяти) или iOS 9 и старше (iPhone 5 и новее).

Плюсы Galaxy Watch Active 2

По итогам нескольких недель использования о часах складывается хорошее впечатление. Они красивые, удобные, имеют много функций, включая отслеживание сердечных ритмов и работу со Spotify, а также могут отслеживать тренировки (в том числе с позиционированием по спутникам).

К плюсам я отнесу так же возможность смены ремешков, ”вращающийся” безель и возможность оплаты покупок. Все это вместе делает Galaxy Watch Active 2 одним из лучших, если не лучшим предложением за свои деньги. Но есть у часов и минусы.

Минусы Galaxy Watch Active 2

К минусам я могу отнести недостаточную универсальность для пользователей. Насколько хорошо они смотрятся на женской руке, настолько же плохо они смотрятся на мужской. Во втором случае лучше выбирать Galaxy Watch 3.

Так же к минусам нельзя не отнести подтормаживания в работе со связью, о которых я говорил выше. При ответе с часов соединения устанавливается не сразу, а при ответе с телефона иногда приходится подождать, пока все отвиснет. И это в связке с телефоном Samsung.

Сюда же я отнесу тот случай, когда часы показывали неправильное время. Это совсем неприятно, ведь очень важной функцией смарт-часов является их возможность всегда отображать правильное время за счет связки с телефоном. Если отставание будет на несколько часов, то это сразу бросится в глаза. Но 10-20 минут можно не заметить и при этом опоздать на поезд или самолет.

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Стоит ли покупать смарт-часы Samsung

В отдельной статье я подробно рассказывал о том, какие часы Samsung можно выбрать из всего многообразия. Если отвечать в общем, стоит ли покупать часы Samsung, то да, стоит. Если говорить именно про Galaxy Watch Active 2, ответ тоже будет скорее положительным. Просто надо учитывать описанные выше особенности.

Если сравнивать их с первым поколением, я бы посоветовал брать второе. Одного только управления за счет сенсорного безеля должно быть достаточно для того, чтобы остановить выбор именно на новинке.