3 причины, по которым Galaxy Watch лучше других смарт-часов

Недавно моя знакомая подарила своему парню Galaxy Watch, правда, молодой человек, как она говорит, подарок не оценил. Оказалось, по вкусу ему больше Apple Watch даже несмотря на то, что пользуется он смартфоном на Android. Всеобщее помешательство на товарах Apple не отражает реального положения дел — смарт-часы Samsung намного лучше, правда, об этом знают далеко не все. Но есть серьезные причины считать Galaxy Watch идеальными. Сегодня поговорим о том, в чем преимущества смарт-часов Samsung и почему их стоит купить несмотря на обилие аналогов.

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Внешний вид Galaxy Watch 4

При упоминании смарт-часов первыми на ум приходят Apple Watch — практичные, но слегка пузатые. Прямоугольные часы вообще стали классикой, но мы стали забывать о том, что вообще-то они всегда были круглыми. Как раз прошел слушок, что Apple планирует изменить их форму, но тут не обойтись без проблем — видимо, разработчикам придется подгонять приложения под новые параметры экрана. Хорошо, что Samsung менять ничего не планирует — Galaxy Watch уже несколько поколений имеют одну и ту же форму, поэтому их не отличить от обычного аналогового аксессуара. Ну, а если вы обладатель узкого запястья, то вам подойдут Galaxy Watch Active — более компактный вариант.

Отдельно стоит упомянуть ремешок для Galaxy Watch: почему-то СМИ редко упоминают то, что оригинальные аксессуары сделаны из плотной резины, которая не натирает руку при длительной носке. Также ее проще оттирать от загрязнений, поэтому можно смело сказать, что ремешки Galaxy Watch 4 намного долговечнее, чем силиконовые у Apple Watch. Да и застежка на ремешке традиционная для часов в целом — точно не даст потерять дорогостоящий аксессуар.

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Galaxy Watch 4 — измерение кислорода в крови

Для многих пользователей в смарт-часах важны функции здоровья — под этим я, конечно же, подразумеваю точность измерений датчиков. Практически любой производитель всегда указывает, что результаты замеров могут быть неточными и для этого лучше пользоваться полноценными медицинскими приборами. Во всяком случае, у Apple Watch точно есть такая пометка. Недавно у Samsung прибавилось поводов для гордости: так, выяснилось, что смарт-часы Galaxy Watch 4 выдают довольно точные результаты при измерении насыщения кислорода в крови.

Исследование, правда, проводили в Samsung, но не на коленке, а в собственном медицинском центре, но его сложно назвать необъективным — в нем приняли участие почти 100 человек, которые испытывают проблемы со сном. Измерения показали, что Galaxy Watch 4 и медицинские приборы отображали одинаковые цифры насыщения кислородом во время сна.

Важно отметить, что в исследовании участвовали люди обструктивным апноэ — это патология, из-за которой резко прерывается или вовсе прекращается дыхание во сне. Проблема в том, что человек вовсе может не знать о наличии этого заболевания, поэтому датчики в Samsung с точностью позволяют зафиксировать этот недуг.

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Что лучше — Tizen или Wear OS

Galaxy Watch 4 работают на фирменной Wear OS от Google — и это прекрасное решение. Дело в том, что в нее уже вшиты все популярные сервисы Google, а в Google Play в разы больше приложений, чем в часах предыдущих поколений на Tizen. При установке приложения на смартфон оно также добавляется и на часы. Это касается Shazam, Telegram и других приложений. Несмотря на то, что интерфейс Wear OS все равно переделан под Samsung, он кажется намного плавнее и удобнее.

Те, кто переходит с предыдущего поколения Galaxy Watch и вовсе не заметят подмены — все сделано в стилистике Samsung, поэтому различий крайне мало. Оболочка, кстати, не перегружает часы — ни подвисаний, ни лагов замечено не было, а приложения открываются моментально. Это, кстати, один из немногих случаев, когда Exynos в устройстве идет на пользу. Отдельно стоит упомянуть приятную виброотдачу Galaxy Watch 4 — за целый день ни капли не раздражает, даже если на часы постоянно сыпятся уведомления.

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