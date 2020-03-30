Коронавирус и тут, и там, а пандемия вообще везде. В итоге бассейны и спортивные залы закрыты и людям негде заниматься спортом. Учитывая, что в Москве и Московской области даже нельзя выходить на улицу, разминки и тренировки становятся еще более сложным делом. Можно, конечно, брать с собой мусорный пакет и бегать с ним вокруг дома. Ведь для выноса мусора покидать квартиру можно. Но испортившаяся погода делает малопривлекательной даже эту абсурдную идею. Поэтому продолжаем сидеть дома и соблюдать карантин, а как заниматься спортом, я вам сейчас расскажу. Ведь у нас есть смартфоны, которые могут нам в этом очень хорошо помочь.

Если у вас есть дома гантели, тренажеры или другие спортивные снаряды, вам будет намного проще заниматься спортом не выходя на улицу. Если нет, но вы готовы на них потратиться, можно заказать их с доставкой. Главное, не ходите в магазины. Шутки шутками, но сейчас действительно лучше отсидеться дома.

Прежде, чем я расскажу вам о приложениях для занятий спортом дома, хочу предостеречь вас. Занятия с хорошим тренером не только позволяют получить больше результатов, но и уберегают вас от травм. Например, растяжений, вывихов и надрывов. Они могут появится из-за неправильного выполнения упражнений. Просто имейте ввиду, что все надо делать с умом и не переусердствовать. С умом вообще надо относиться ко всему. Многие пользователи смартфоном не делают этого.

Как похудеть за 30 дней

Именно так называется наше первое приложение на сегодня. Его название очень соответствует содержанию. В приложении нет большого количества силовых тренировок. Многое построено на работе со своим весом. Именно поэтому приложение отлично подойдет для домашних занятий.

Базовые функции приложения бесплатны, но есть и подписка, которая в месяц стоит 699 рублей, а в год 2 999 рублей. За эти деньги вы получите персональные тренировки, основные на ваших физических параметрах. Но даже в бесплатной версии можно пользоваться рекомендациями по питанию и ежедневными тренировкам.

Отдельно стоит отметить, что во время тренировок предусмотрены голосовые подсказки. Они дают больше информации во время выполнения упражнения. Правда, не хватает счета.

Существенным минусом, который многим не понравится, является большое количество рекламы, которая появляется в виде банеров или полноэкранных заставок. Правда, ее можно убрать отдельно за 299 рублей. Эту сумма платится один раз и реклама вас больше не побеспокоит. Мы знаем еще несколько способов борьбы с рекламой на Android.

Скачать «Как похудеть за 30 дней»

Подтянутое тело и подтянутый живот

Сутью второго приложения является то же самой, за исключением того, что стоит оно почти 5 000 рулей в год или 799 рублей в месяц. Но при этом базовая функциональность реализована отлично.

Интерфейс более брутальный, чем в предыдущем приложении, есть подобие темной темы, а тренировки более интенсивные. Правда, все равно работа идет с собственным весом. Поэтому оно тоже больше нацелено на снижение веса. Собственно это понятно из названия.

Приятно, что при запуске приложения можно настроить много параметров, а для определения физического состояния используются очень понятные параметры. Нет никаких ”средний”, ”низкий” и так далее. Вместо этого спрашивается, как вы себя чувствуете после подъема на пятый этаж. Выбрать из нескольких вариантов очень несложно. Правда, после прохождения теста будет сказано, что надо заплатить, чтобы воспользоваться персональными тренировками, но есть бесплатные семь дней. Это тоже приятно.

Если вам недостаточно просто заниматься спортом, может попробовать себя в крутых спортивных симуляторах.

Скачать «Тренировки для дома»

Йога дома стала доступнее

Скажу честно, я не фанат йоги, но несколько раз слышал про приложение ”Йога. Down Dog”. Тем более, в Google Play оно помечено, как выбор редакции.

Большого количества настроек в приложении нет. Сначала вы задаете все параметры своего тела и желаемой тренировки, а потом просто слушаете указания голосового помощника на русском языке и приятную музыку. На экране в этот момент будет отображаться поза, которую надо принять.

При запуске приложения вам сообщат, что в связи с эпидемией все функции приложения будут доступны бесплатно до 1 мая 2020 года. Это тоже приятно.

Логиниться в приложении можно по адресу электронной почты или по учетным записям Google и Facebook. Все просто и наглядно.

Скачать ”Йога. Down Dog”

Приложения для женского фитнеса

Есть на просторах Google Play приложения специально для женского спорта. Одно из них называется ”Women Fitness”. Перед первым запуском вам так же, как и в предыдущих примерах будет предложено задать параметры своего тела и желаемого результата.

После этого сразу получите доступ к тренировкам. Они будут разбиты по дням и вам останется только последовательно выполнять упражнения.

За прогрессом можно следить на главном экране приложения. Для тренировок можно настроить все базовые параметры. Например, время отдыха и голос ассистента. Выбрать можно как громкость голоса, так и его язык.

Скачать Women Fithess

Приложение для спорта от Google

В конце нельзя не добавить приложение, которое больше нацелено на ежедневную активность человека, который выходит из дома. Это Google Fit. Сейчас оно не так актуально, но установить его стоит, если ваша активность вам интересна.

Кроме этого, приложение поддерживает от Google синхронизацию с другими приложениями. Например, если вы отслеживаете активность в приложении своего трекера, вы можете экспортировать данные в Google Fit.

Так будет немного проще собрать все в одном месте. Доверять фирменному приложению Google стоит хотя бы даже из-за того, что оно создано при поддержке Всемирной организации здравоохранения. Да и сама Google может себе позволить сделать хорошее приложение-агрегатор физической активности.

К сожалению, установить указанные приложения на Huawei будет непросто. Давайте вспомним, как Google блокирует свои приложения и сервисы на смартфонах Huawei

Скачать «Google Fit»

Как заниматься фитнесом бесплатно

В этом пункте расскажу не о приложениях, а о смартфоне в целом. Оказывается, можно не просто заниматься с спортом, но и участвовать в бесплатных тренировках по фитнесу.

Обсудить эти и другие приложения можно в нашем Telegram-чате.

Сейчас многие спортивные залы и клубы проводят открытые тренировки в Инстаграм. Достаточно просто найти клуб, который вам интересен и следить за его активностью в социальной сети. С высокой долей вероятности такие стримы у них есть. Для примера, вот один, а вот еще один. В ленте этих клубов тоже можно найти готовые тренировки.

Клубам это нужно для того, чтобы как-то напомнить о себе во время вынужденной паузы, а заодно прорекламировать себя на будущее. Когда пандемия закончится, те, кто занимался с ними в Инстаграм, могут прийти для оффлайн тренировок.

А какими приложениями для занятий спортом пользуетесь вы? Делитесь в комментариях.