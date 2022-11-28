5 лучших музыкальных плееров для Андроид, которые работают офлайн

В 2022 году новой музыки в стриминговых сервисах стало заметно меньше, поэтому многие пользователи вернулись к тому, чтобы искать свежие треки самостоятельно. При этом хочется слушать их подряд, объединив в одну офлайн-медиатеку и разбив на плейлисты, а не по отдельности: для этого нужны сторонние приложения для воспроизведения музыки, так как от встроенных плееров мало толку. К счастью, таких полно в Google Play! Выбрали для вас самые удобные бесплатные офлайн-проигрыватели для Android с множеством полезных функций, которые пригодятся каждому.

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Плеер AIMP для Android

После смерти Winamp проигрыватель AIMP стал самым популярным плеером для ПК: этому способствовал простой интерфейс, куча настроек, огромная библиотека симпатичных скинов интерфейса и простота использования — самые сильные стороны AIMP. То же самое и с версией для Android: интерфейс очень прост, лишних кнопок нет.

Можно менять обложки, как и на ПК, настраивать параметры воспроизведения и многое другое — возможностей для кастомизации здесь не меньше, чем в десктопной версии. Приятно, что приложение бесплатное и без рекламы, а еще поддерживает множество различных аудиокодеков. Для максимального удобства пользователей есть еще и виджеты для рабочего стола, чтобы лишний раз не открывать приложение.

AIMP для Android

jetAudio HD Music Player

Если AIMP имеет простой дизайн с минимумом кнопок, то у jetAudio на главный экран вынесены, наверное, все функциональные клавиши, начиная с добавления в Избранное и заканчивая настройками эквалайзера. Впрочем, расположены они довольно компактно — в верхней части экрана, поэтому не мешают.

Настроек очень много — можно даже настроить плавный переход между треками с помощью затухания, а еще — цвет фона в главном окне и форму обложки. Поддерживает практически все популярные форматы файлов и звуковые эффекты. Из недостатков — наличие рекламы на главном экране в бесплатной версии, а также отсутствие виджетов и эквалайзера. В целом, очень хорошее приложение!

Скачать jetAudio

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Retro Music Player

Один из самых минималистичных плееров для Android — это Retro Music Player. Отдаленно он даже напоминает приложение для iOS, однако внимательные пользователи также заметят, что у него есть элементы Material You от Google. Как вы понимаете, кнопками он не перегружен — благодаря этому само приложение весит немного.

Тем не менее, Retro Music Player без проблем работает с FLAC и WAV, имеет многополосный эквалайзер, а еще не расходует оперативную память и не разряжает батарею смартфона в отличие от других приложений — это делает плеер прекрасным решением для недорогих смартфонов с не самым производительным железом. Рекламы в приложении нет, качество звука не искажается при воспроизведении, управлять медиатекой очень просто — что еще нужно для счастья?

Скачать Retro Music Player

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Pulsar Music Player

Если вам нужен плеер без излишеств в интерфейсе, то присмотритесь к Pulsar Music Player: в нем есть удобное меню и лаконичное оформление. Все просто и понятно: сортировка по папкам, жанрам, альбомам, эквалайзер, плейлисты — все скрыто в боковом меню. Главная страница воспроизведения лично мне напоминает Яндекс.Музыку — уж очень похоже расположение кнопок и даже шрифт. Медиатекой легко управлять с помощью поиска.

В настройках можно даже выбирать те папки, откуда нужно брать музыку — она автоматически появится в медиатеке. Из интересных опций — возможность настроить громкость каждого из наушников по отдельности. Конечно же, есть нюанс: настройки эквалайзера доступны только в платной версии приложения.

Скачать плеер Pulsar

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Shuttle Music Player

На первый взгляд, может показаться, что Shuttle Music Player — стоковый плеер в Android или какое-то старое приложение, которое давно не обновляли. Но это не так: на самом деле, минимализм — отличительная черта этого проигрывателя. Покопавшись в приложении, вы поймете, что в нем куча полезных настроек звука, в том числе, эквалайзер в бесплатной версии приложения.

Есть дополнительные эффекты, а еще — Shuttle Music Player самостоятельно подгружает обложки для треков, если их нет по умолчанию. В плеер встроен таймер сна, чтобы музыка перестала играть автоматически, поддержка множества различных форматов, виджеты и настройки интерфейса. В общем, настоятельно рекомендуем!

Скачать плеер Shuttle

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