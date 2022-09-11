5 необычных приложений для Android, о которых вы точно не знали

Если заглянуть в смартфон кого-либо из своих друзей, то вы, скорее всего, обнаружите довольно скудный набор приложений на рабочем столе. Соцсети, плееры, онлайн-магазины, может, парочку игр — пожалуй, все эти программы есть у каждого. Но разве ради этого смартфоны проделали такой большой путь в развитии? Разработчики корпят над необычными приложениями, а мы о них даже не знаем! Вот вам несколько крутых программ для смартфона, которые точно стоит попробовать — возможно, они не самые новые, зато на них точно стоит обратить внимание.

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Nothing — просто ничего

Казалось, те времена, когда разработчики создавали развлекательные приложения-таймкиллеры, давно позади, но нет: Nothing до сих пор пользуется спросом среди пользователей, а все ради чего? Да в том и дело, что ничего! Разработчики даже в заметках об обновлении пишут, что приложение ничего не делает!

К сожалению, последний апдейт был два года назад, но оно до сих пор работает: просто считает взмахи вашим телефоном, но долго так делать не стоит, иначе приложение попросит вас этого не делать. Казалось бы, с ним ничего не сделать, но это идеальный способ перевести дух: достаточно положить телефон с включенным Nothing перед собой и просто смотреть на экран!

Приложение для Ничего

CoolReader — крутая читалка для Android

У меня есть старая добрая электронная книга Ritmix, которой я иногда пользуюсь. Так вот, вместо стандартной программы для чтения я установил туда Cool Reader и теперь не могу оторваться! Приложение очень удобное и атмосферное: благодаря интерфейсу, который напоминает старые желтоватые страницы советских книг.

Внешний вид даже лучше, чем у iBooks, который был до выхода iOS 7, поэтому наверняка понравится даже тем, кто недолюбливает книги на электронных носителях. Весит приложение немного, есть прямой доступ к разным сервисам, ночной режим, настройка шрифта и другие приятные опции. Есть даже чтение вслух! В общем, обязательно попробуйте эту крутую читалку на Андроид!

Скачать крутую читалку для Android

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Ghost Radar Classic — приложение для поиска призраков

Верите ли вы в призраков? Лично я — нет. Но ради интереса скачал приложение Ghost Radar просто шутки ради, а оказалось, что в квартире живет несколько призраков! Приложение не стоит скачивать особо впечатлительным людям, так как это просто развлекательный тайм-киллер, хотя разработчики утверждают, что оно ничем не хуже профессионального оборудования.

С помощью датчиков смартфона можно уловить движения призраков: авторы не могут объяснить, как это работает — ну, вот, просто работает! В общем, обязательно попробуйте, если домашние посиделки с друзьями зашли в тупик, а настольные игры надоели. Единственный минус — в приложении много рекламы, но ради такого можно и потерпеть!

Радар для поиска призраков

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Трекер привычек Loop

Сейчас в моде полезные привычки, здоровый образ жизни, осознанность, медитация и прочие вещи для продуктивности, поэтому разработчики активно создают приложения, с помощью которых можно выработать эти самые полезные привычки. Не стоит их путать с блокнотами и напоминалками, ибо приложения работают иначе. Например, Loop позволяет подготовить проект или внести в память то, чем вы хотите заниматься, чтобы потом эти занятия вошли в привычку.

Да взять хотя бы то, что нужно как можно чаще пить воду за день — с помощью Loop вы научите себя это делать без напоминаний. Можете также просматривать статистику выполнения целей, синхронизировать данные со смарт-часов или фитнес-браслетов. В общем, у вас будет мощный запал на длительный период, а не краткосрочная мотивация, чтобы стать лучше.

Трекер привычек скачать

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Dumb Ways to Die 3: World Tour

Если хотите немного развлечься, но при этом не вставать с дивана и не напрягаться, поиграйте в Dumb Ways To Die: это игра, в которой нужно создать город Dumbville, чтобы он был безопасным для других жителей. В процессе вы будете проходить разные прикольные уровни вроде лыжных гонок или полета на самолете. За это вы будете получать монеты, которые нужны для стройки города.

Параллельно придется спасать других игровых персонажей, поэтому игра точно доставит вам много веселья. В игре есть реклама, которая не так уж сильно напрягает, а также возможность донатить. Тут уж выбирайте, что вам ближе. Лично мне игра так и не разонравилась за месяц!

Dumb Ways To Die скачать

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