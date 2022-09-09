Косяки iPhone 14, над которыми зря смеются владельцы смартфонов на Android

Пожалуй, главным событием этой недели стала презентация Apple 7 сентября 2022 года, в ходе которой была представлена новая линейка смартфонов iPhone 14. Традиционно в этот день люди разделились на два лагеря: Apple и Android. Первые не прекращали восторгаться новинками, в то время как вторые принялись глумиться над устройствами из Кремниевой долины. И ведь было за что: iPhone 14 получился практически точной копией iPhone 13 как снаружи, так и внутри. Однако владельцам смартфонов на Андроид не стоит потешаться над представителями другого лагеря, так как с теми же самыми косяками, за которые справедливо и не очень критикуют новый Айфон, сталкиваются и они сами.

Смартфоны, похожие на Айфон

Мало того, что снаружи iPhone 14 не предлагает ничего нового, так еще и заданный Apple тренд на возвращение к плоским граням обеспечивает плохую эргономику. Выбрав версию с приставкой «Plus» или «Pro Max», его владелец будет испытывать дискомфорт от врезающихся в руку углов. Плюс из-за такой формы тактильно телефон ощущается еще больше. Чем не повод посмеяться над адептами Apple, готовыми страдать ради «великой идеи»?

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Но все то же самое мы видим среди Андроид-смартфонов. Единственным значимым изменением в плане дизайна за последние годы стало… использование таких же плоских граней. Причем подобные устройства встречаются едва ли не у каждого производителя от Samsung до Xiaomi. Чего не смеетесь? Не смешно? Это рынок! И смартфоны с плоскими гранями им правят. Ждите, скоро и вырез iPhone 14 Pro на Android появится.

Функция Always-On-Display

Можно сколько угодно потешаться над Apple, что она не может добавить в свои базовые модели функцию Always-On-Display, позволяющую держать экран постоянно включенным. Но будем честны: опция не настолько важная, да и работает на некоторых Андроид-смартфонах она так, что лучше бы ее не было вовсе.

К примеру, Xiaomi любит ограничивать работу Always-On-Display на моделях, не относящихся к сегменту флагманов. Так, если вы купите Redmi Note 10 Pro, то сможете наблюдать интерфейс AOD только в течение 10 секунд. Конечно, эти ограничения можно снять, но тогда смартфон будет разряжаться как не в себя.

Смартфон с хорошей камерой

Надеюсь, вы уже перестали смеяться над тем, что Apple из года в год оснащает свои смартфоны камерой с разрешением 12 МП. Ведь на качество снимков влияет не столько количество мегапикселей, сколько размер сенсора, его оснащение дополнительными фишками вроде оптической стабилизации и процессор. С этим на Android все туго. Только посмотрите, как фотографирует Redmi Note 11S с камерой на 108 МП. И зачем они тогда нужны?

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Конечно, в сегменте флагманских устройств Android соревнуется с Apple на равных. Но многие премиум-модели до сих пор не разрешают переключать объективы камеры во время видеосъемки, зато хвастаются поддержкой разрешения 8К, которое, будем честны, никому не нужно.

Кроме того, зачастую от поколения к поколению камера на многих смартфонах Андроид становится только хуже. Xiaomi 12 в качестве основного сенсора получил Sony IMX766, чей размер составляет всего 1/1.56 дюйма, в то время как на Xiaomi Mi 11 был установлен большой Samsung S5KHMX на 1/1.33 дюйма. А Samsung на протяжении вот уже 3-х лет использует в своих убер-флагманах Galaxy S20 Ultra, S21 Ultra и S22 Ultra одну и ту же 108-мегапиксельную камеру, даже не пытаясь хоть как-то ее обновить.

Процессоры для смартфонов

Одним из главных недостатков iPhone 14 стало использование прошлогоднего чипсета Apple A15 Bionic. И тут владелец смартфона на Андроид невольно может начать улыбаться. Правда, есть один нюанс… Как показывает сравнение A15 Bionic и Snapdragon 8 Gen 1, флагманский чип Qualcomm 2022 года по всем статьям уступает решению Apple и по максимальной производительности, и по стабильности.

А еще производители устройств на базе Android нередко сами отказываются менять процессор в новом поколении своих смартфонах. Например, realme 6 Pro, realme 7 Pro и realme 8 Pro работают на одном и том же чипе Snapdragon 720G. POCO F4, ставший наследником POCO F3, получил в свое распоряжение аналогичный предшественнику Snapdragon 870, который технически является копией Snapdragon 865 из 2019 года. И вы до сих пор продолжаете смеяться над Apple за то, что она не поменяла процессор iPhone 14?

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Автономность смартфонов

Apple намеренно не указывает емкость аккумуляторов своих смартфонах, понимая, что в битве мАч она проиграет. Однако высокий уровень оптимизации позволяет даже iPhone 13 с его скромной батарейкой на 3240 мАч работать дольше конкурентов на Андроид с намного более внушительной АКБ. Посмотрите на сравнение iPhone 13 и Xiaomi 12 с затесавшимся между ними Galaxy S22 в тесте автономности от SmartViser. При этом, если верить данным с официального сайта Apple, новый iPhone 14 работает еще дольше своего предшественника.

Телефон без зарядки

Apple первой стала отказываться от зарядки в комплекте ради наживы экологии. И, пока производители Андроид-смартфонов соревновались в остроумии, в их умах уже крутилась мысль, что они тоже имеют право увеличить выручку за счет лишения комплекта поставки столь необходимых аксессуаров. Если пару лет идею подхватили только флагманы, то сейчас, если вы купите среднебюджетный смартфон Samsung Galaxy A53, тоже не увидите адаптер питания.

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Сколько стоит смартфон

И последнее. Принято считать, что Айфоны не стоят своих денег. Если вы читали материал о смартфонах, которые не стоят своих денег, то должны с этим согласиться. Если нет — переубеждаю вас реальными цифрами.

Официальная цена iPhone 14 — 799$ (~ 48 500 рублей). В то же время человек из России может купить Xiaomi 12 за 75 990 рублей, который без скидок (то есть официально) стоит 114 990 рублей. А если вы уж совсем хотите отдалиться от бедняков, оформляющих кредит ради покупки Apple iPhone, то возьмите realme GT 2 Pro. В DNS он сейчас продается за 89 990 рублей. Хорошая цена, правда?

Конечно, это своего рода манипуляция цифрами, ведь в США смартфоны Apple всегда дешевле, чем в других странах, и уж тем более в России, где параллельный импорт демонстрирует невиданные фокусы с ценами. Впрочем, даже при таких условиях Айфоны не дороже флагманов на Андроид, доступных в нашей рознице.