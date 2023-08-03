5 очень полезных приложений для Android, которых нет в Google Play

Не ошибусь, если предположу, что почти все наши читатели скачивают приложения через Google Play. Оно и понятно: это стандартный апстор с удобным интерфейсом и огромной библиотекой софта. Однако в нем есть далеко не все полезные приложения на Андроид. Сегодня поговорим о программах, которые не получится найти на просторах Google Play, но крайне важно скачать на свой смартфон как для решения повседневных задач, так и для развлечений.

Что умеет AnTuTu Benchmark

По долгу службы на каждом моем смартфоне установлено приложение AnTuTu — невероятно популярный бенчмарк, главной задачей которого является анализ производительности устройства при помощи различных тестов. С его помощью вы сможете оценить способности своего гаджета, а также сравнить его показатели с конкурентами.

Скачать AnTuTu на Android

Но все-таки глупо было бы советовать скачать AnTuTu на Андроид исключительно ради оценки производительности смартфона. Приложение включает в себя большое количество дополнительных функций, а именно:

проверку подлинности устройства;

подробную информацию о характеристиках;

тестирование батареи;

дополнительные тесы зарядки, памяти, экрана и тачскрина.

Все это делает AnTuTu Benchmark очень полезным приложением для телефона. Но скачать его через Play Маркет не получится из-за разногласий разработчиков бенчмарка и администрации апстора Google. К слову, с App Store у создателей AnTuTu никаких проблем нет.

Читайте также: как установить файл APK на Android

Бесплатные офлайн-карты 2ГИС на Андроид

От Google досталось не только китайцам, создавшим один из лучших бенчмарков на Андроид, но и российским разработчикам. Год назад из Play Маркета удалили 2ГИС — пожалуй, лучший справочник городов России. Теперь его можно скачать через официальный сайт разработчиков или альтернативные апсторы.

Скачать 2ГИС на Android

В отличие от Yandex Maps и Google Maps, приложение 2ГИС предлагает намного более подробные карты, включающие в себя не только все строения города, но и планировки торговых центров. Также 2GIS подскажет, где находится вход, какие организации работают в здании и как с ними связаться. Наконец, в приложении есть тематические подборки, созданные специально для туристов, которые смогут познакомиться с самыми интересными местами новых городов даже без доступа к интернету.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

ReVanced Extended для комфортного просмотра YouTube

Все мы любим YouTube за разнообразие контента и возможность бесплатно смотреть ролики со всего света. Однако в России видеохостинг имеет ряд ограничений. Отсутствие рекламы для обычного пользователя — это плюс, но тот факт, что теперь нельзя оформить Premium, значительно ограничивает функции сервиса. Чтобы не испытывать дискомфорт, нужно установить альтернативный клиент YouTube в лице ReVanced Extended.

Скачать Revanced Extended на Android

Это приложение, построенное на руинах некогда популярного, но впоследствии заблокированного YouTube Vanced. Новая программа позволяет скачивать видео, смотреть ролики в фоне, вернуть дизлайки и даже автоматически пропустить рекламные интеграции от контентмейкеров. Если у вас возникнут проблемы с настройкой приложения, прочитайте наш текст о том, что такое YouTube ReVanced.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Vita3K — эмулятор PS Vita на Андроид

В Google Play есть много консольных эмуляторов, позволяющих залипать в PSP и даже Nintendo Switch на Андроид. Но нет, возможно, самой адаптированной программы для таких целей — Vita3K. Это эмулятор PS Vita для телефона, который дает сыграть в Metal Gear Solid HD Collection, Uncharted: Golden Abyss и другие легендарные проекты.

Скачать Vita3K на Android

В отличие от эмулятора Nintendo Switch, игры для PS Vita идут с намного более стабильным фреймрейтом. В то же время готовы порадовать неплохой графикой по меркам современных смартфонов. Единственная сложность — настройка. В этом вам поможет отдельный текст про эмулятор PS Vita на Андроид.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Магазин приложений APKPure, в котором есть все

Я мог бы рассказать еще о нескольких десятках программ, которые являются по-своему полезными и отсутствуют в Google Play. Но вы можете найти их самостоятельно, если установите магазин приложений APKPure на свой телефон.

Скачать APKPure на Android

С его помощью вы найдете программы, удаленные из Google Play, а также софт, который заблокирован для жителей России. Кроме того, APKPure на Android порадует возможностью откатить версию приложения и установить его бету, чтобы вы в числе первых получить доступ к новым функциям.