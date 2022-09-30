5 прикольных приложений для Android, которые помогут немного отвлечься

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Иван Герасимов 0

Рано или поздно каждый из нас понимает, что жизнь идет как-то не так: постоянные стрессы на работе, дурные мысли и всякое такое преследует нас повсеместно, поэтому надо немного перевести дух, отложив подальше телефон. Если же смартфон выпустить из рук не получается, то самое время воспользоваться специальными приложениями, которые хотя бы ненадолго, но помогут вам отвлечься. Да, оказывается в зависимости от смартфона тоже есть что-то хорошее, поэтому самое время этим воспользоваться. Вот вам несколько приложений для снятия стресса и поднятия настроения как минимум на день!

Нервничаете? Не надо! Лучше попробуйте эти приложения!

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Colorfy: Игры-раскраски

Наверняка вы уже забыли, насколько хорошо рисование снимает стресс: помните, как раньше что-то рисовали на бумажке, пока говорили по телефону или сидели на совещании? Пора вернуть эту привычку, но с помощью смартфона. Устанавливайте Colorfy на свой планшет или смартфон — это раскраски для всех возрастов. Приложение не только отвлекает от дурных мыслей, но и помогает с пользой провести свободное время вместо того, чтобы щелкать каналы на телевизоре.

Вот такие крутые раскраски есть в приложении. Но вы можете лучше!

Вам нужно выбрать рисунок из большой библиотеки и просто начать его раскрашивать: есть животные, узоры, цветы и много других объектов. Раскрашивать их нужно с помощью выбранной цветовой палитры и разных типов кистей. Понравившийся рисунок можно сохранить в Галерею и потом поделиться им. Важно и то, что приложение работает без интернета!

Скачать раскраску на Андроид

Цветочный помощник — уход за домашними растениями

Растения — то, что делает наш дом лучше. Как часто надо поливать фиалку, стоящую на холодильнике? А что это вообще за цветок засыхает уже который год? Вся эта информация и не только есть в приложении Цветочный помощник: с его помощью вы не только узнаете, что за растения окружают вас, но и начнете их вовремя поливать и пересаживать.

Займитесь наконец цветами, иначе они все засохнут!

В приложении есть информация о самых разных цветах, но если чего-то не хватает, то вы можете добавить данные вручную. Также Цветочный помощник позволяет добавлять напоминания, заметки и задавать действия для каждого отдельного растения. Вместо того, чтобы стрессовать, займитесь чем-то действительно интересным!

Цветочный помощник для Андроид

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Norbu: медитация, дыхание, сон

Если хотите раз и навсегда победить стресс, ну или хотя бы начать с ним бороться, то обязательно попробуйте Norbu. Это приложение для оценки стресса, которое помогает справиться с ним различными способами: среди них релакс-игры, техники дыхания, медитации, а также возможность анализировать свои результаты. В разработке Norbu участвовали врачи и сертифицированные инструкторы по йоге, а работает приложение на основе искусственного интеллекта.

В приложении Norbu есть все необходимое, чтобы справиться со стрессом

Суть тренировки не только в том, чтобы занять вас чем-то полезным, но и чтобы после нее вы чувствовали себя лучше и научились контролировать свое состояние. Антистресс упражнения помогут вам за пару минут снизить уровень тревоги, поэтому тратить много времени не придется.

Скачать приложение для медитации

Antistress Bubble Wrap — лопаем пузырьки

Говорят, один из самых лучших способов успокоиться — это лопать пузырьки на упаковочной пленке. Этот же способ помогает сосредоточиться и хорошенько подумать! Если поблизости нет упаковки из-под нового телевизора, обязательно попробуйте приложение Antistress Bubble Wrap: нужно лопать пузырьки, но уже на смартфоне, поэтому не переусердствуйте — не жмите сильно на экран!

Теперь лопать шарики можно там, где удобно!

Делать это можно бесконечно долго: пока не пройдет чувство тревоги или же не разрядится смартфон. Кроме того, в отличие от традиционного способа лопать пузырьки можно где угодно. Лично я рекомендую включить звук, чтобы услышать как лопаются пузырьки — так намного реалистичнее!

Лопать шарики на смартфоне

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Origame — делаем оригами на смартфоне

Если лопать шарики вы не любите, но хотите чем-то занять руки, начните делать различные фигурки оригами. Это реально, даже если под рукой у вас нет бумаги: достаточно скачать приложение на свой смартфон! Оригами для смартфона — это не только увлекательный способ создавать прикольные фигурки, но и отличное успокаивающее занятие. В приложении собраны десятки уровней: есть попроще и посложнее.

Приложение будет подсказывать вам, как правильно делать ту или иную фигуру

Вам нужно лишь сгибать электронные листы бумаги, касаясь экрана, но делать это правильно, поэтому придется постараться. Удобно, что у приложения отличное отзывчивое управление, хорошая оптимизация и добротная графика, а сопровождается это все хорошей музыкой. Так что, пока пытаетесь слепить лебедя, забудете обо всех проблемах!

Скачать Оригами на смартфон

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Если вдруг приложение не получится установить, просто прочтите нашу статью: в ней мы рассказали о том, почему с этим иногда возникают проблемы и как это можно исправить.

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