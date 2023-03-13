5 приложений для Android TV, которые точно нужно скачать. Потом спасибо скажете

Телевизоры и приставки на Андроид ТВ хороши, в первую очередь, не производительной начинкой или системой, а большим количеством приложений. Мало того, что вы можете установить любую программу от смартфона, так еще и разработчики регулярно публикуют новые утилиты в Google Play, поэтому вам всегда есть, что скачать на телевизор. Проблема в том, чтобы найти их, но можете не переживать — мы сделали это за вас. Выбрали для вас несколько полезных приложений для Андроид ТВ, которые вам пригодятся: здесь и программы для просмотра видео, и для развлечений. В общем, каждый точно найдет свое.

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Как смотреть видео из ВКонтакте на телевизоре

В прошлом году вышло официальное приложение для просмотра роликов VK видео для Android TV. За это время его успели обновить и оптимизировать, но нравится оно далеко не всем. Что ж, если хотите смотреть видео из VK на телевизоре, то попробуйте Video App VK: с помощью этой программы сможете смотреть ролики, которые есть в соцсети. Все, что нужно сделать — зайти в свою учетную запись.

Помимо просмотра, через утилиту можно добавлять видео в закладки, плейлисты, смотреть ролики у друзей или сообществ. Открывать их можно во встроенном плеере или в стороннем, а еще их можно скачать в память телевизора. Если не хотите, чтобы у кого-то еще был доступ к вашей странице, просто установите ПИН-код на вход в приложение!

Смотреть видео из ВК на телевизоре

Лучшие приложения для просмотра ТВ-каналов на Андроид ТВ

Что делать, если телевизор не ловит Wi-Fi

Одна из серьезных проблем любых телевизоров на Android TV — плохой сигнал Wi-Fi. Вы можете расположить роутер в в соседней комнате, но картинка на экране все равно начинает рано или поздно тормозить. Как узнать заранее? Используйте утилиту WiFi Analyzer Pro: она делает полную проверку устойчивости сигнала и помогает оптимизировать его.

Приложение дает все необходимые данные о сети, включая скорость и задержку сигнала и даже узнает подключенные устройства. Сможете узнать загруженность сети и получить рекомендации по улучшению сигнала, если вдруг телевизор не видит Wi-Fi.

WiFi Analyzer

Как перезагрузить Андроид ТВ

Читатели нашего Телеграм-чата часто интересуются тем, как правильно перезагружать телевизор или Андроид-приставку. Есть несколько способов, один из которых — полноценно отключить устройство из розетки. Но если тянуться до нее лень, то попробуйте приложение Меню питания. Зачем оно нужно?

Все просто: утилита заменит вам кнопку питания, поэтому вы сможете по-разному перезагружать свой телевизор. Можно полностью выключить его, перезагрузить, ввести в режим восстановления или просто отключить экран. Единственное требование — получить root-права для использования всех функций. Ярлык можно вынести на рабочий стол, чтобы перезапустить Андроид ТВ буквально в пару кликов.

Меню питания для Андроид ТВ

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Как повернуть экран на Андроид ТВ

На первый взгляд, зачем менять ориентацию экрана телевизора? Но ответ лежит на поверхности: дело в том, что многие приложения, предназначенные для смартфонов, могут использоваться только вертикально, а на телевизоре «лежат на боку». Если установить их на Андроид ТВ, то выглядеть будет не очень: используйте утилиту Screen Rotation, с помощью которой можно установить автоповорот экрана телевизора.

Программа будет работать в фоновом режиме и при необходимости «повернет» нужное приложение, чтобы вам не пришлось мучаться с этой проблемой. Она расходует минимум ресурсов, поэтому с быстродействием не возникнет проблем. Удобно, что она работает и на телевизорах, и на Смарт-приставках.

Screen Rotation для телевизора

Караоке для Андроид ТВ

Андроид ТВ — в первую очередь, развлекательная платформа. Поэтому нельзя просто взять и обойти стороной караоке для телевизора! Smule TV — отличное приложение, которое позволить вам спеть вместе с друзьями. В нем есть различные аудиоэффекты для улучшения вокала, возможность записи песен и видео-фильтры. Библиотека треков пополняется регулярно, поэтому найти любимую песню не составит труда.

Имейте в виду, что приложение не оптимизировано для телевизоров — и это его единственный минус. Для этого вам понадобится хороший пульт с аэромышью — присмотритесь к этому, он точно вам понравится. В остальном, это отличный способ весело провести время вместе с друзьями, ни потратив на это ни рубля!

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