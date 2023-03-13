5 приложений для Android TV, которые точно нужно скачать. Потом спасибо скажете

  2. Темы
  3. Обзоры приложений
Иван Герасимов

Телевизоры и приставки на Андроид ТВ хороши, в первую очередь, не производительной начинкой или системой, а большим количеством приложений. Мало того, что вы можете установить любую программу от смартфона, так еще и разработчики регулярно публикуют новые утилиты в Google Play, поэтому вам всегда есть, что скачать на телевизор. Проблема в том, чтобы найти их, но можете не переживать — мы сделали это за вас. Выбрали для вас несколько полезных приложений для Андроид ТВ, которые вам пригодятся: здесь и программы для просмотра видео, и для развлечений. В общем, каждый точно найдет свое.

5 приложений для Android TV, которые точно нужно скачать. Потом спасибо скажете. Готовьтесь скачивать классные приложения для телевизора! Фото.

Готовьтесь скачивать классные приложения для телевизора!

ХОТИТЕ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ? ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ

Как смотреть видео из ВКонтакте на телевизоре

В прошлом году вышло официальное приложение для просмотра роликов VK видео для Android TV. За это время его успели обновить и оптимизировать, но нравится оно далеко не всем. Что ж, если хотите смотреть видео из VK на телевизоре, то попробуйте Video App VK: с помощью этой программы сможете смотреть ролики, которые есть в соцсети. Все, что нужно сделать — зайти в свою учетную запись.

Как смотреть видео из ВКонтакте на телевизоре. Удобное приложение, с помощью которого можно смотреть видео из ВК. Фото.

Удобное приложение, с помощью которого можно смотреть видео из ВК

Помимо просмотра, через утилиту можно добавлять видео в закладки, плейлисты, смотреть ролики у друзей или сообществ. Открывать их можно во встроенном плеере или в стороннем, а еще их можно скачать в память телевизора. Если не хотите, чтобы у кого-то еще был доступ к вашей странице, просто установите ПИН-код на вход в приложение!

Смотреть видео из ВК на телевизоре

Лучшие приложения для просмотра ТВ-каналов на Андроид ТВ

Что делать, если телевизор не ловит Wi-Fi

Одна из серьезных проблем любых телевизоров на Android TV — плохой сигнал Wi-Fi. Вы можете расположить роутер в в соседней комнате, но картинка на экране все равно начинает рано или поздно тормозить. Как узнать заранее? Используйте утилиту WiFi Analyzer Pro: она делает полную проверку устойчивости сигнала и помогает оптимизировать его.

Что делать, если телевизор не ловит Wi-Fi. Проверьте качество подключение телевизора к Интернету с помощью этой утилиты. Фото.

Проверьте качество подключение телевизора к Интернету с помощью этой утилиты

Приложение дает все необходимые данные о сети, включая скорость и задержку сигнала и даже узнает подключенные устройства. Сможете узнать загруженность сети и получить рекомендации по улучшению сигнала, если вдруг телевизор не видит Wi-Fi.

WiFi Analyzer

Как перезагрузить Андроид ТВ

Читатели нашего Телеграм-чата часто интересуются тем, как правильно перезагружать телевизор или Андроид-приставку. Есть несколько способов, один из которых — полноценно отключить устройство из розетки. Но если тянуться до нее лень, то попробуйте приложение Меню питания. Зачем оно нужно?

Как перезагрузить Андроид ТВ. Перезагрузить Андроид ТВ можно одним нажатием через эту утилиту. Фото.

Перезагрузить Андроид ТВ можно одним нажатием через эту утилиту

Все просто: утилита заменит вам кнопку питания, поэтому вы сможете по-разному перезагружать свой телевизор. Можно полностью выключить его, перезагрузить, ввести в режим восстановления или просто отключить экран. Единственное требование — получить root-права для использования всех функций. Ярлык можно вынести на рабочий стол, чтобы перезапустить Андроид ТВ буквально в пару кликов.

Меню питания для Андроид ТВ

ЗАДАЙТЕ СВОИ ВОПРОСЫ В НАШЕМ ТЕЛЕГРАМ-ЧАТЕ

Как повернуть экран на Андроид ТВ

На первый взгляд, зачем менять ориентацию экрана телевизора? Но ответ лежит на поверхности: дело в том, что многие приложения, предназначенные для смартфонов, могут использоваться только вертикально, а на телевизоре «лежат на боку». Если установить их на Андроид ТВ, то выглядеть будет не очень: используйте утилиту Screen Rotation, с помощью которой можно установить автоповорот экрана телевизора.

Как повернуть экран на Андроид ТВ. Повернуть экран при необходимости можно в любом приложении. Фото.

Повернуть экран при необходимости можно в любом приложении

Программа будет работать в фоновом режиме и при необходимости «повернет» нужное приложение, чтобы вам не пришлось мучаться с этой проблемой. Она расходует минимум ресурсов, поэтому с быстродействием не возникнет проблем. Удобно, что она работает и на телевизорах, и на Смарт-приставках.

Screen Rotation для телевизора

Караоке для Андроид ТВ

Андроид ТВ — в первую очередь, развлекательная платформа. Поэтому нельзя просто взять и обойти стороной караоке для телевизора! Smule TV — отличное приложение, которое позволить вам спеть вместе с друзьями. В нем есть различные аудиоэффекты для улучшения вокала, возможность записи песен и видео-фильтры. Библиотека треков пополняется регулярно, поэтому найти любимую песню не составит труда.

Караоке для Андроид ТВ. Караоке для Андроид ТВ позволяет петь вместе с друзьями по всему миру. Фото.

Караоке для Андроид ТВ позволяет петь вместе с друзьями по всему миру

Имейте в виду, что приложение не оптимизировано для телевизоров — и это его единственный минус. Для этого вам понадобится хороший пульт с аэромышью — присмотритесь к этому, он точно вам понравится. В остальном, это отличный способ весело провести время вместе с друзьями, ни потратив на это ни рубля!

Скачать Smule

Не забудьте подписаться на Телеграм-канал «Сундук Али-Бабы», чтобы первыми узнавать о классных товарах по низкой цене!

Теги
Оставить комментарий в Telegram. Поделитесь мнением в чате читателей Androidinsider.ru
Лонгриды для вас
Как отключить автоответчик на телефоне. Все способы

Голосовая почта — это довольно распространенная услуга операторов сотовой связи, позволяющая собеседникам, которые не могут вам дозвониться, оставить сообщение. В условиях 2022 года, когда существует огромное количество альтернативных способов связи (социальные сети и мессенджеры), в ней практически нет смысла. Тем более, что порой просьба оставить голосовое сообщение произносится ботом в совершенно неподходящей ситуации. Поэтому важно знать, как отключить автоответчик на телефоне, и мы расскажем обо всех методах, помогающих это сделать.

Читать далее
Как сохранить сообщение в Ватсапе

Многие пользователи WhatsApp небезосновательно ругали мессенджер за отсутствие каких-либо инноваций и действительно важных функций. В то время как Телеграм спокойно работает на разных платформах под одной учетной записью, пользователи Ватсапа могут войти в свою учетку в дополнение к одному телефону только с компьютера, а авторизоваться на другом смартфоне или планшете под своим номером для них все еще невозможная операция. И это не говоря про перенос чатов между Андроидом и iOS, который, откровенно говоря, выполнить не так уж и просто.

Читать далее
Что нельзя делать со смартфоном Xiaomi, если вы не хотите показаться колхозником

Смартфоны Xiaomi часто хвалят за функциональность и широкие возможности кастомизации. Однако в руках людей, обладающих, скажем так, особым вкусом устройство из вполне себе адаптированного под повседневные нужды пользователя превращается в гаджет, который всем своим видом буквально кричит окружающим: «Спасите! С моим хозяином что-то не так». И ведь большинство ошибок владелец допускает из благих намерений, просто не понимая, к чему на самом деле приводит изменение тех или иных настроек смартфона.

Читать далее