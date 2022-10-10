5 приложений, которые сделают вас здоровыми и помогут выспаться

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Артем Сутягин 0

Добиваться хороших результатов в спорте, хорошо себя чувствовать, отлично спать и вырабатывать хорошие привычки для более здорового образа жизни — что может быть лучше?! Проблема в том, что это не всегда простая задача, поэтому нам могут помочь специальные приложения. В Google Play их очень много, но действительно хороших единицы. Чтобы вам было проще выбрать, мы собрали их в одной подборке. Они могут работать не только на смартфоне, но и будут взаимодействовать со смарт-часами и трекерами. Эти приложения помогут вам не только правильно заниматься спортом, но и будут вас мотивировать. Вот они!

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Есть приложения, которые помогут быть здоровым и сильным.

Argus — трекер активности

Это приложение разработано Azumio — создателем других популярных фитнес-продуктов, таких как Instant Heart Rate и Sleep Time. Argus позволяет пользователям отслеживать шаги, пройденное расстояние, сожженные калории в течение дня, вес в динамике и многое другое. Argus обладает большой гибкостью настроек и может синхронизироваться с большим количеством гаджетов. Например, это приложение может работать с Garmin, глюкометрами Dexcom и приложениями других производителей.

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Strava — социальное фитнес-приложение

Strava — это гибридное приложение, которое сочетает в себе достижения в области фитнеса с уникальным элементом социальных сетей. Оно поощряет пользователей делиться своими действиями и прогрессом с другими участниками сообщества. Что касается фитнеса, то приложение подключается к GPS для записи трека тренировок или прогулок.

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Встроенная вкладка «Обзор» помогает пользователям находить фитнес-мероприятия в своем районе, созданные пользователями задачи и многое другое. Пользователи также могут устанавливать еженедельные и годовые цели, чтобы сохранять мотивацию с течением долгого времени. Также пользователям предлагается общаться с друзьями, публиковать контент в своих лентах активности и даже соревноваться друг с другом.

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Nike Run Club — спортивное приложение Nike

Приложение Nike Run Club работает в том же духе, что и Strava, где вы получаете отслеживание шагов во время тренировок. Но это приложение сделано именно с упором на бег и ходьбу. Пользователи могут подключиться к GPS своих устройств, чтобы составить карту своих тренировок, загрузить бесплатные пробежки с гидом и принять участие в долгосрочных режимах тренировок. Поэтому, если вы ищете альтернативное приложение, которое поддерживает ваш прогресс и обеспечивает тренировки, то Nike Run Club — идеальное приложение для вас.

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Sleep As Android — приложение для сна

Ведение более здорового образа жизни — это правильное поддержание сна. Привычки правильного сна важны для повышения качества тренировок, улучшения психического здоровья и снижения риска заболеваний. Одним из самых известных приложений для отслеживания сна является Sleep As Android. Оно не только собрало большую базу пользователей, но и даже получило престижную награду «Выбор редакции» от Google.

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Приложение может предоставлять ночную статистику, измерять тенденции сна с течением времени, а также имеет функцию будильника. Он может разбудить пользователей легкой вибрацией на запястье и/или серией настраиваемых звуков. После сбора достаточного количества данных Sleep As Android также может предоставить оценку сна, чтобы пользователи знали, насколько хорошо они отдыхают с течением времени.

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FatSecret — приложения для похудения

Не проходите мимо нашего Дзен! Там мы еще и не такое посоветуем!

Хотя My Fitness Pal — лучшее универсальное приложение для отслеживания еды. Как и в My Fitness Pal, вы по-прежнему можете сканировать штрих-коды на продуктах и ​​использовать распознавание изображений для записи своих блюд. У вас также есть доступ к журналу, системе календаря и фотоальбому, чтобы вести учет всего вашего прогресса. FatSecret также поддерживает интеграцию с Google Fit, Samsung Health и Fitbit, поэтому вам не нужно беспокоиться о потере записей, независимо от того, какое основное приложение для здоровья вы используете!

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Обсудить эти приложения и посоветовать свои вы можете в нашем Telegram-чате.

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