Что все производители смартфонов стремятся сделать с камерами

Технологии приводят мир к тому, что он стремительно уменьшается. Вещи становятся более компактными, но функций они выполняют все больше. Так получается из-за того, что все хочется взять с собой. Если вспомнить, сколько места раньше занимал в нашем рюкзаке плеер со стопкой дисков (а то и вообще кассет), видеокамера, фотоаппарат, фонарик, книга и еще много чего, то теперь это все с легкостью заменяет то, чего раньше мы вообще не могли взять с собой, — телефон. В нем есть буквально все, что нам нужно. А самое главное, в нем есть камера, на которую производители обращают все больше внимания на презентациях. Так как же началась война мобильных камер и к чему она привела?

К чему стремится развитие техники

Стремление сделать вещи все меньше и меньше вполне объяснимо, ведь в таком случае ими удобнее пользоваться и удобнее брать с собой. В конце концов, если бы смартфоны были бы размером, как переносные телефоны из девяностых, сколько людей захотели бы ими пользоваться?

Есть одна сфера, где миниатюризация идет только во вред. Я говорю о камерах. Физику не обманешь и маленький сенсор всегда будет работать хуже, чем большой — это просто факт, который надо принять. Нас пытаются уверить в обратном, но вестись на это не стоит.

Причина этого ограничения довольно проста. Для того, чтобы сделать хорошую фотографию, камере нужно больше света. Именно поэтому микроскопические сенсоры смартфонов просто не могут выдать то изображение, которое выдает полноценная камера. Конечно, на экране смартфона оно, скорее всего, будет смотреть неплохо, ведь и диагональ у него небольшая, и камеру настроят так, чтобы было ВАУ, но на компьютере разница будет видна очень хорошо. Особенно, если вы захотите обработать изображение.

На что производители смартфонов обращают больше внимания

С годами фокус рынка смартфонов сместился в сторону камер, так как все хотели иметь возможность запечатлеть любой момент своей жизни при помощи того, что есть у них в руках. Теперь мы можем делать фотографии, редактировать их и делиться результатом в тот момент, когда сочтем нужным.

Смартфоны с камерой под экраном не появятся в этом году. Но когда?

Аппаратное обеспечение, способствующее этому, развилось чрезвычайно быстро за эти годы. Телефоны превратились из устройства с одной камерой в устройство с тремя и более всего за пару поколений. Теперь у нас есть ультраширокие и телеобъективы, датчики глубины и цветовые фильтры. Это сильно варьируется между устройствами, но есть и то, что у всех идет в одном направлении — это размер самого датчика камеры.

Например, у Huawei Mate 10 Pro от 2017 года размер сенсора составлял 1 / 2,9 дюйма. Всего через три года Huawei P40 Pro выпустила с сенсором размером 1 / 1,28 дюйма. Это огромная разница. Датчик P40 Pro более чем в два раза больше, что позволяет значительно увеличить получение света сенсором.

Кто делает самые большие сенсоры камеры в телефонах

Но Huawei не единственная, кто увеличивает свои сенсоры. Фактически в последние пару лет мы наблюдали полномасштабную гонку вооружений за размеры сенсоров от ключевых игроков, таких, как Sony и Samsung. И в отличие от гонки, которая позволяет использовать в смартфоне как можно больше оперативной памяти, размер сенсора действительно имеет значение и на него надо обращать внимание.

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Например, не так давно Vivo представила смартфон X50 Pro Plus. Размер его сенсора составляет 1/1,31 дюйма. Это больше, чем даже у Samsung Galaxy S20 Ultra. При этом он имеет разрешение только 50 Мп против 108 Мп у корейского флагмана. Такая разница позволяет каждому пикселю быть намного больше, чем у более маленькой матрице с большим разрешением. Как маркетинговый ход 108 Мп выглядит круто, но на деле разница в качестве снимков будет огромной.

Да и это не самый сильный показатель. Так камера Huawei P40 Pro, который представили пару месяцев назад, имеет размер 1/1,28 дюйма. Это самый большой сенсор на рынке мобильной фотографии и компания делала на него большой упор, когда рассказывала о преимуществах новинки. Очень приятно, что производители действительно гонятся за увеличением сенсора, а не только экрана или объема оперативки.

Раньше было невозможно вставить такой большой сенсор в телефон. Телефоны были слишком малы и основное внимание уделялось тому, чтобы устройства становились все тоньше и тоньше. Трудно было создать систему линз, которая бы не выпирала из устройства так, как это происходит сейчас. Но, поскольку телефоны стали больше и камеры стали более важными для пользователей, на них стали обращать внимание. Тем более, что они все равно начали выпирать, пользователи с этим смирились и производители получили намного больше свободы маневра. Теперь выпирающие сенсоры перестали смотреться, как что-то неуклюжее. Сейчас это, наоборот, стало признаком выдающихся фото-возможностей смартфона.

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Вычислительные мощности смартфона

Надо понимать, что смартфон — это почти полноценный компьютер с большой вычислительной мощностью. Это позволяет ему не только сохранять фотографии, но и обрабатывать их буквально на лету. Так мы получаем более качественное изображение. Производители нас немного обманывают и улучшают снимок прежде, чем показать нам. С одной стороны, какая разница, если мы все равно получаем красивый снимок, а с другой — это проводит к искажениям. Иногда они бывают очень сильными. Например, потеряются детали, исказится цвет лица или контраст будет слишком большим.

Именно поэтому полноценные камеры зачастую не имеют таких вычислительных мощностей, как смартфоны. Им не надо ничего обрабатывать. Они просто сохраняют снимок на карту памяти в максимальном качестве, а вы уже решаете, что с этим сделать.

Получается, что мы имеем два полюса. На одном — компьютерная обработка средненького изображения (даже в дорогом смартфоне), а на другом — почти ”сырые”, но качественные снимки на зеркалки и системные камеры даже среднего уровня. Если вы расскажете в нашем Telegram-чате, какой вариант предпочитаете вы, будет очень хорошо. С удовольствием почитаем.

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Даже интересно было бы посмотреть, как вычислительная мощность смартфона и его наработки в области графики, накопленные годами, проявили бы себя, если их применить в больших камерах.

Уже на данном этапе развития мобильных камер можно засматриваться в сторону дюймовых сенсоров. Вот тогда действительно заживем и можно будет говорить о том, что камеры смартфонов сильно шагнули вперед. Проще говоря, еще есть куда расти, а направление роста мы теперь знаем.