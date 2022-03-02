Как настроить мониторинг сна на Mi Band

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Иван Герасимов 0

Сон — одна из важнейших частей нашей жизни. Для кого-то это даже смысл жизни: чем раньше быстрее ляжешь спать, тем лучше будет день. К слову, вы могли не знать, но величайший баскетболист Леброн Джеймс ложится спать в 8 вечера и спит не менее 12 часов, чтобы восстановиться перед играми. То же самое может делать каждый из нас с помощью привычных гаджетов — достаточно лишь фитнес-браслета. Данные, возможно, не будут на 100% точны, но у вас перед глазами появится примерная картина того, насколько качественный у вас сон. Рассказываем, как фитнес-браслет оценивает сон и зачем настраивать мониторинг сна.

Мониторинг сна в фитнес-браслете: что это, как работает и как правильно настроить?

Зачем нужен мониторинг сна

Мониторинг сна в Xiaomi Mi Band 5 производится по специальному алгоритму, в котором используются разные данные о сне пользователя, зафиксированные за определенной промежуток времени. По итогам фитнес-браслет выставляет оценку пользователю. Она основывается времени пробуждения, времени засыпания, длительности глубокого и неглубокого сна, а также на регулярности сна на прошлой неделе и в прошлом месяце.

В Mi Fit можете сравнить свой сон с тем, что был год назад или даже раньше

Оценка позволяет выявить качество вашего сна и сделать определенные выводы, изменить свои привычки, основываясь на рекомендациях. Кроме того, даже не самые точные данные от фитнес-браслета помогают выявить проблемы со сном, чтобы потом проконсультироваться с врачом.

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Отслеживание сна на Mi Band

Данные о сне экспортируются с фитнес-браслета на смартфон с помощью подключения по Bluetooth. Происходит это во время синхронизации, когда вы заходите в приложение Mi Fit. Рекомендуется использовать именно его, чтобы не навредить данным и смартфону. Первоначально синхронизируйте фитнес-браслет с телефоном.

  • Откройте приложение Mi Fit, перейдите в профиль и нажмите «Фитнес-браслет».
  • В самом низу выберите пункт «Мониторинг пульса».
  • Выберите способ мониторинга. Лучше всего — «Автоматический мониторинг». Он будет чуть быстрее разряжать батарею, зато даст намного больше данных.
  • Согласитесь с предупреждением о расходе аккумулятора.

Вы также можете выбрать параметры измерения пульса. Они не отвечают за контроль сна, но позволяют следить за сердцебиением. Кроме того, в зависимости от модели Mi Band, можно выбрать мониторинг стресса — об этой функции мы писали в нашем отдельном материале.

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Как посмотреть сон в Mi Fit

На утро вы можете найти сразу несколько результатов своего ночного сна. Что можно узнать?

Достаточно подробная статистика и сравнение с качеством сна у других пользователей

  • Оценка сна отображает, насколько ваш сон был лучше, чем у других пользователей.
  • Длительность сна. Этому пункту я бы не стал доверять на все 100, потому что иногда он отображает неправильное время подъема и не замечает активности посреди ночи.
  • Анализ качества сна. Этот пункт включает в себя советы по улучшению, например, лечь спать пораньше или напоминание о недостатке сна.
  • Сравнение текущих показателей с теми, что были неделей ранее.
  • Сравнение показателей по разным критериями с другими пользователями.

После просмотра данных владелец браслета может оценить последний сон, выставив соответствующую оценку в виде смайлика. Она помогает улучшить качество сна и работу алгоритмов приложения.

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Какие стадии сна бывают

В Mi Band 5 и 6 фазы сна отличаются полосками разных цветов, чтобы было намного понятнее.

На графике понятно, где и сколько вы спали

  • Голубым выделяется 1 и 2 фазы медленного сна, во время которых снижается мышечная активность и частота дыхания. В это время снижается температура тела и замедляется метаболизм.
  • Фиолетовым выделены 3 и 4 стадии. В это время вы крепко спите и видите сны.
  • Зеленым выделена 5 стадия сна. Уровень активности мозга в это время сопоставим с бодрствованием. В этой фазе вы можете запомнить то, что вам снилось в этот момент.

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Почему браслет не считает сон

Одна из самых частых проблем у владельцев Xiaomi Mi Band — браслет не считает сон. Это связано с тем, что вы, скорее всего, плохо закрепили аксессуар на руке. Старые версии браслетов не умеют отслеживать дневной сон, а у новых версий случаются проблемы, когда приложение его не подсчитало. В большинстве случаев проблема решается обновлением.

Закрепите браслет поплотнее, чтобы он засчитал данные

Кроме того, одной из самых важных проблем является отсутствие возможности просмотреть результаты сна прямо на браслете. С другой стороны, для Android доступны кастомизированные версии Mi FitMaster for Mi Band. Иногда они платные или имеют встроенную рекламу, зато обладают дополнительными функциями. Такие приложения, согласно наблюдениям моих знакомых, лучше фиксируют сон — во всяком случае, их точно стоит попробовать.

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Как видите, нет ничего проще, чем следить за собственным здоровьем с помощью фитнес-браслета. Умный гаджет еще и помогает стать чуточку лучше: читайте о том, как он меняет жизнь ленивых людей в нашем материале!

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