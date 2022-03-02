Как настроить мониторинг сна на Mi Band

Сон — одна из важнейших частей нашей жизни. Для кого-то это даже смысл жизни: чем раньше быстрее ляжешь спать, тем лучше будет день. К слову, вы могли не знать, но величайший баскетболист Леброн Джеймс ложится спать в 8 вечера и спит не менее 12 часов, чтобы восстановиться перед играми. То же самое может делать каждый из нас с помощью привычных гаджетов — достаточно лишь фитнес-браслета. Данные, возможно, не будут на 100% точны, но у вас перед глазами появится примерная картина того, насколько качественный у вас сон. Рассказываем, как фитнес-браслет оценивает сон и зачем настраивать мониторинг сна.

Зачем нужен мониторинг сна

Мониторинг сна в Xiaomi Mi Band 5 производится по специальному алгоритму, в котором используются разные данные о сне пользователя, зафиксированные за определенной промежуток времени. По итогам фитнес-браслет выставляет оценку пользователю. Она основывается времени пробуждения, времени засыпания, длительности глубокого и неглубокого сна, а также на регулярности сна на прошлой неделе и в прошлом месяце.

Оценка позволяет выявить качество вашего сна и сделать определенные выводы, изменить свои привычки, основываясь на рекомендациях. Кроме того, даже не самые точные данные от фитнес-браслета помогают выявить проблемы со сном, чтобы потом проконсультироваться с врачом.

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Отслеживание сна на Mi Band

Данные о сне экспортируются с фитнес-браслета на смартфон с помощью подключения по Bluetooth. Происходит это во время синхронизации, когда вы заходите в приложение Mi Fit. Рекомендуется использовать именно его, чтобы не навредить данным и смартфону. Первоначально синхронизируйте фитнес-браслет с телефоном.

Откройте приложение Mi Fit, перейдите в профиль и нажмите «Фитнес-браслет».

В самом низу выберите пункт «Мониторинг пульса».

Выберите способ мониторинга. Лучше всего — «Автоматический мониторинг». Он будет чуть быстрее разряжать батарею, зато даст намного больше данных.

Согласитесь с предупреждением о расходе аккумулятора.

Вы также можете выбрать параметры измерения пульса. Они не отвечают за контроль сна, но позволяют следить за сердцебиением. Кроме того, в зависимости от модели Mi Band, можно выбрать мониторинг стресса — об этой функции мы писали в нашем отдельном материале.

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Как посмотреть сон в Mi Fit

На утро вы можете найти сразу несколько результатов своего ночного сна. Что можно узнать?

Оценка сна отображает, насколько ваш сон был лучше, чем у других пользователей.

отображает, насколько ваш сон был лучше, чем у других пользователей. Длительность сна . Этому пункту я бы не стал доверять на все 100, потому что иногда он отображает неправильное время подъема и не замечает активности посреди ночи.

. Этому пункту я бы не стал доверять на все 100, потому что иногда он отображает неправильное время подъема и не замечает активности посреди ночи. Анализ качества сна . Этот пункт включает в себя советы по улучшению, например, лечь спать пораньше или напоминание о недостатке сна.

. Этот пункт включает в себя советы по улучшению, например, лечь спать пораньше или напоминание о недостатке сна. Сравнение текущих показателей с теми, что были неделей ранее.

текущих показателей с теми, что были неделей ранее. Сравнение показателей по разным критериями с другими пользователями.

После просмотра данных владелец браслета может оценить последний сон, выставив соответствующую оценку в виде смайлика. Она помогает улучшить качество сна и работу алгоритмов приложения.

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Какие стадии сна бывают

В Mi Band 5 и 6 фазы сна отличаются полосками разных цветов, чтобы было намного понятнее.

Голубым выделяется 1 и 2 фазы медленного сна, во время которых снижается мышечная активность и частота дыхания. В это время снижается температура тела и замедляется метаболизм.

выделяется 1 и 2 фазы медленного сна, во время которых снижается мышечная активность и частота дыхания. В это время снижается температура тела и замедляется метаболизм. Фиолетовым выделены 3 и 4 стадии. В это время вы крепко спите и видите сны.

выделены 3 и 4 стадии. В это время вы крепко спите и видите сны. Зеленым выделена 5 стадия сна. Уровень активности мозга в это время сопоставим с бодрствованием. В этой фазе вы можете запомнить то, что вам снилось в этот момент.

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Почему браслет не считает сон

Одна из самых частых проблем у владельцев Xiaomi Mi Band — браслет не считает сон. Это связано с тем, что вы, скорее всего, плохо закрепили аксессуар на руке. Старые версии браслетов не умеют отслеживать дневной сон, а у новых версий случаются проблемы, когда приложение его не подсчитало. В большинстве случаев проблема решается обновлением.

Кроме того, одной из самых важных проблем является отсутствие возможности просмотреть результаты сна прямо на браслете. С другой стороны, для Android доступны кастомизированные версии Mi Fit — Master for Mi Band. Иногда они платные или имеют встроенную рекламу, зато обладают дополнительными функциями. Такие приложения, согласно наблюдениям моих знакомых, лучше фиксируют сон — во всяком случае, их точно стоит попробовать.

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Как видите, нет ничего проще, чем следить за собственным здоровьем с помощью фитнес-браслета. Умный гаджет еще и помогает стать чуточку лучше: читайте о том, как он меняет жизнь ленивых людей в нашем материале!