Что делать, если перестал работать WhatsApp

В последнее время участились случаи, когда пользователи жалуются на некорректную работу WhatsApp. У кого-то сервис тормозит, а кто-то вообще говорит о том, что приложение просто не запускается. На прошлой неделе были глобальные проблемы, а буквально вчера пользователи некоторых стран жаловались на то, что система опять работает некорректно. Можно ли с этим что-то сделать? Есть несколько простых пошаговых рекомендаций, которые помогут решить проблему. Если приведенные шаги не сработают, значит, проблема куда более серьезная, чем показалось изначально. В этом случае останется только ждать. Поэтому давайте пробовать.

Почему не работает вацап

Одно время этот сервис обмена сообщениями был очень стабилен, но именно в последнее время участились проблемы. Возможно, это связано с тем, что WhatsApp пробует вводить новые сервисы по всему миру. Среди них и оплата (в некоторых странах), и возможность работы на нескольких устройствах, которая пока в проекте.

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Любые нововведения могут сломать то, что было. Поэтому к нововведениям надо относиться осторожнее, но все равно, часто именно обновление является решением проблемы с плохой работой самого популярного мессенджера в мире.

Что делать, если не работает WhatsApp

В этой статье я приведу пять простых шагов, один из которых может помочь с большой долей вероятности. Если у вас есть другие советы, которые могут помочь, напишите об этом в нашем Telegram-чате. А пока давайте по пунктам.

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Почему не работает мессенджер

Сначала надо локализовать проблему и понять, почему сервис не работает. В первую очередь проверьте, является ли проблема локальной, и сервис не работает только у вас, или причины куда более масштабные

Вы можете проверить это, посетив один из веб-сайтов, которые сообщают, если WhatsApp не работает и в каких странах. Вы можете проверить это по одной из этих ссылок: раз, два, три или четыре.

Если один (или все) сайт утверждает, что служба недоступна в вашей стране, вы ничего не можете сделать, кроме, как дождаться, пока WhatsApp решит проблему. К сожалению, отключения нередки для WhatsApp, а также для других популярных сервисов, включая Facebook, YouTube и Twitter.

Не работает Интернет

Этот совет может показаться чем-то вроде ”перезагружать пробовали?”, но он все равно часто приводит к решению проблем. Просто проверьте, подключено ли ваше устройство к Интернету.

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Попробуйте открыть какую-нибудь страницу в браузере. Если все нормально — идем дальше, если нет — пробуем оживить соединение. Когда вы пользуетесь Интернетом через мобильную сеть, попробуйте перезагрузить модуль связи, включив на несколько секунд авиарежим и выключив его после этого. Так же можно решить проблему с Wi-Fi или устранить проблему, воспользовавшись рекомендациями из нашей статьи.

Принудительная очистка кэша приложения

Если первые два шага не дали результат, надо попробовать провести принудительную очистку кэша. Это позволит избавиться от временных файлов, которые хранит приложение.

Чтобы очистить кэш, перейдите к настройкам устройства и нажмите «Приложения». Затем прокрутите вниз, пока не найдете WhatsApp, откройте его, а затем нажмите кнопку принудительной остановки вверху.

Чтобы очистить кэш, коснитесь параметра «Хранилище» и затем выберите параметр «Очистить кэш». Как только это будет сделано, запустите WhatsApp и проверьте, работает ли он так, как должен сейчас. Если нет, идем дальше.

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Обновление WhatsApp

Иногда проблемы в работе приложения могут быть связаны с ошибками самого приложения. Решением такой проблемы может быть обновление приложения.

Для этого перейдите в Google Play, найдите в меню пункт ”Мои приложения и игры”, а затем коснитесь ”Обновить” рядом с WhatsApp, если обновление доступно.

Если обновлений нет, можно попробовать удалить приложение и установить его заново. Тут все просто. Держите палец на иконке приложения, перетаскиваете его в появившуюся корзину, после этого идете в Google Play и заново скачиваете WhatsApp. Так же удалить приложение можно, зайдя в настройки и перейдя в ”Приложения”.

Отключение VPN

Скорее всего, вы уже смогли решить проблему, воспользовавшись одним из приведенных выше пунктов. Если нет, то можно попробовать просто отключить VPN.

VPNы часто и во многом помогают. Они позволяют скрывать вашу личность в Интернете, обходить региональные ограничения таких служб, как Netflix, и получать доступ к WhatsApp в тех странах, где он недоступен (да, такое тоже есть). Однако VPN также может быть причиной того, что WhatsApp не работает в вашем случае.

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Иногда это влияет не на всю работу приложения, а на его отдельные части. Например, могут перестать работать аудиозвонки через приложение. Итак, если у вас включен VPN при попытке доступа к WhatsApp, просто выключите его, чтобы посмотреть, решит ли это вашу проблему.

Наибольшее количество проблем решается именно на первом этапе, так как глобальные проблемы встречаются чаще других. Если нет, то остальные шаги должны вам помочь.