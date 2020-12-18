Google сделает камеру дешевых смартфонов намного лучше

Когда мы покупаем смартфон, мы как правило смотрим на то, чтобы он был недорогим (для каждого по-своему) и предлагал достойные характеристики. Даже если у человека есть деньги на самый топовый флагман, ему все равно приходится искать компромисс. Естественно, при покупке недорогого смартфона найти компромис цены и технических возможностей намного сложнее. В первую очередь приходится отказываться от хорошей камеры, но теперь Google готова предложить что-то, что сделает поиск такого компромисса бессмысленным. Вы просто купите недорогой телефон и программно сделаете камеру намного более качественной.

Почему телефон плохо снимает

Сейчас, когда даже недорогие устройства стали очень производительными, а новые процессоры еще больше стирают грань между флагманами и средним сегментом, именно камера остается тем, что производитель в первую очередь старается упростить при снижении стоимости.

Действительно, в игры играют далеко не все, зарядить аккумулятор не сложно, понятие ”красивого смартфона” очень относительное и только камера действительно уравнивает пользователей, ведь фотографируют почти все без исключения. Естественно, ограничив возможности фотомодуля, гораздо проще заставить покупателя обратить внимание на более дорогую модель.

К радости пользователей, ситуация начинает меняться благодаря таким приложениям, как Google Camera Go, которые теперь дают пользователям возможность снимать HDR-фотографии на недорогих смартфонах.

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Что такое Гугл Камера

По сути, Google Camera Go — это переработанная версия приложения Pixel Google Camera, но для тех, кто владеет смартфонами, которые вряд ли когда-то выиграют какие-либо награды в области мобильной фотографии. В последние месяцы мы стали свидетелями того, как приложение становится все более востребованным и стремится к массовости. Оно дает возможность бюджетным устройствам снимать фотографии с длительной выдержкой в ночном режиме и даже в HDR.

Все это лишний раз подтверждает, что не так важно то, какая камера в смартфоне, как то, насколько хорошо электроника отработает полученную на матрице информацию. Этим и объясняется то, что устройства с одной и той моделью камерного модуля снимают совершенно по-разному. А учитывая, что в обработке фотографий Google как минимум входит в число лидеров, востребованность и важность ее приложений становится сложно переоценить.

Приложение Google Камера с портретным режимом вышло для недорогих Android

Поскольку приложение предназначено непосредственно для устройств, которые часто поставляются с универсальным приложением для камеры, новые функции действительно дают новые возможности. Особенно приятно это, когда понимаешь, что производитель твоего смартфона вообще не сильно задумывался над тем, чтобы сделать камеру хорошей.

Google Камера с HDR

Google подтвердила в Twitter, что поддержка фотографий HDR теперь развертывается в Google Camera Go, что позволит некоторым из самых дешевых телефонов Android делать фотографии «с более четкими деталями и более насыщенными цветами в любое время дня».

Для того, чтобы сделать HDR-фотографию на смартфон или любую другую камеру, система должна получить несколько изображений. В обычной фотографии они обрабатываются фотографом или специальным софтом для компьютера. В мобильной фотографии все делается автоматически, но также на основании нескольких полученных изображений.

Как установить Гугл Камеру почти на любой смартфон.

При этом им даже не обязательно пиксель в пиксель совпадать друг с другом. Современные камеры могут сделать один снимок из нескольких фотографий с небольшим смещение друг относительно друга. Программному обеспечению достаточно понять, в какой области снимка надо внести коррективы, а какую часть лучше и вовсе взять из другой картинки. Это позволяет снимать HDR с рук и при этом получать тот результат, для которого раньше фотографом нужна была идеально статичная сцена и устойчивый штатив.

Что нужно для хороших снимков

Естественно, для реализации этой функции нужно разработать софт для камеры с нужными алгоритмами или купить его у более крупного производителя. Все это приводит к тому, что мелкие компании экономят, а пользователи не получают то, чего должны. При этом мощность железа даже самых бюджетных устройств позволяет делать такую обработку. Опять же, если будет софт. И вот теперь он будет!

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Наличие HDR никогда не будет лишним, и установив такое приложение, пользователь выбирает, нужно ему это или нет. Но иногда это позволяет делать отличные фотографии, которых без HDR просто не было бы.

Но есть и минус во всем, что я рассказал выше. Официально приложение Google Camera Go можно установить только на несколько устройств, что ограничивает возможности его использования. Но многие модели поддерживают возможность установки приложения, даже не входя в ”золотой пул”. И с каждым месяцем таких смартфонов становится все больше.