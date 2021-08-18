Как добавить календарь iCloud в Google Календарь

Перейти с одной операционной системы на другую очень сложно. Но куда сложнее приходится пользователям, которые имеют устройства разных брендов. Для них заставить свои гаджеты работать вместе и вовсе будет большой проблемой. Но есть много приложений и просто трюков, которые позволяют обойти такие моменты. Многие думают, что перенести что-то из iCloud невозможно, и все работает только внутри экосистемы Apple. На самом деле это не так, и в данной статье я хочу рассказать о том, как это работает и как можно осуществить такой перенос буквально за несколько действий.

Можно ли пользоваться iOS и Android одновременно

Я сам сталкивался с подобной проблемой. У меня есть устройства как и на Android, так и на iOS. При этом я не могу отказаться от каких-то из них и провожу примерно поровну времени с iMac, MacBook Pro, iPad, iPhone, Samsung Galaxy S21 и некоторыми другими смартфонами на Android.

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Скорее всего, вы больше привержены одной платформе, но тем не менее, случаи, когда у людей есть Android-смартфон и iPad, среди моих знакомых встречаются все чаще. Самый простой пример — наш Иван Кузнецов. Но приведенный ниже совет будет полезен даже просто при переезде с одной операционной системы на другую.

Как перенести календарь с iPhone на Android

Ниже я расскажу, как, например, перенести данные календаря из iCloud в Google. Прежде, чем начать, откройте Google календарь в своем браузере.

Далее откройте в отдельной вкладке браузерную версию iCloud

Когда оба сервиса будут открыты, пройдите в них процедуру авторизации. Введите свои логин и пароль, чтобы получить к ним доступ. Возможно, когда они откроются, вы уже будете в них залогинены. В этом случае ничего делать не нужно.

Теперь перейдите в iCloud в раздел ”Календари” и решите, какой календарь вы хотите скопировать. Они находятся слева на экране. После того, как вы выбрали нужный, нажмите на значок рядом с ним. Это чем-то похоже на значок Wi-Fi.

Нажав на значок, вы откроете список настроек доступа. Тут вам нужно будет выбрать нижний пункт и в раскрывшемся меню нажать ”Скопировать ссылку”.

После этого перейдите обратно во вкладку Google Календаря и найдите на левой панели навигации значок ”+” рядом с надписью ”Другие календари”. Когда появится диалоговое окно, нажмите ”Добавить по URL”.

Теперь вставьте ссылку календаря, которую вы скопировали из iCloud. После этого измените текст перед ссылкой с webcal на http.

Далее нажмите ”Добавить календарь”, и вы должны увидеть, что ваш новый календарь появится в разделе ”Другие календари” вашего Google Календаря.

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Если по какой-то причине вставка не сработала, а такое бывает, попробуйте проделать эту процедуру в новой отдельной вкладке. Говорят, что иногда это помогает.

Автоматическая синхронизация календаря iPhone и Android

Вот так просто и незатейливо можно добавить календарь из iCloud в Google, чтобы пользоваться системой было удобнее. Ваши записи, которые вы заносили на iOS или MacOS, будут отображаться в вашем представлении Календаря Google, независимо от того, открываете ли вы его с Android-телефона или при помощи настольного веб-браузера. Однако, если в календаре iCloud будут внесены какие-либо последующие изменения, вам придется повторить этот процесс, поскольку они не синхронизируются друг с другом.

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Если вы хотите поддерживать постоянное соединение между экосистемами, вам необходимо загрузить стороннее приложение из магазина Google Play и следовать инструкциям по установке. Но делать это придется на свой страх и риск.