Как проверить зрение и выполнить гимнастику для глаз при помощи Android-смартфона

Ни для кого не секрет, что от смартфона портится зрения, если пользоваться им днями напролет, игнорируя гимнастику для глаз. Тем не менее, мобильное устройство может быть как вредителем для вашего здоровья, так и его спасителем. Ведь смартфон позволяет проверить зрение в домашних условиях, а еще своевременно выполнить комплекс необходимых упражнений для глаз. С этой целью вам придется скачать несколько приложений, о которых сегодня пойдет речь.

Приложение для зрения

В Google Play есть специальное приложение для проверки зрения под названием Eye Exam. Оно не содержит рекламу, работает без подписки и является абсолютно бесплатным.

Скачать Eye Exam

Приложение для глаз имеет несколько встроенных тестов, помогающих проверить остроту зрения. Это буквы, символы «С» и «Ш», а еще специальные картинки. Чтобы проверить зрение в домашних условиях, вам понадобится:

Запустить приложение. Нажать кнопку «Пройти проверку зрения». Выбрать тест. Указать расстояние от глаз до экрана и нажать «Продолжить».

Далее на экране будут появляться различные значки, а ваша задача — определить, что за символы были изображены. Правый и левый глаз проверяются поочередно. В конце теста приложение показывает остроту вашего зрения.

Результаты, которые предоставляет приложение для зрения, не стоит воспринимать буквально. Они не являются конечным диагнозом, а лишь помогают выявить снижение остроты. Также программа позволяет создать напоминания, чтобы регулярно проходить тест для отслеживания динамики.

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Как определить расстояние до телефона

Чтобы результаты тестов для проверки зрения в домашних условиях соответствовали реальной картине, необходимо держать смартфон на определенном расстоянии от глаз. Определять его при помощи линейки сложно, да и довольно глупо. Ведь с этой целью справится приложение Screen Distance iOS 17.

Скачать Screen Distance iOS 17

Программа была создана для того, чтобы заставить пользователей держать смартфон на безопасном расстоянии от глаз (30 сантиметров). Если оно меньше, приложение предупреждает владельца устройства о необходимости отодвинуть экран. В определении точного расстояние от телефона до глаз программа тоже способна помочь:

Запустите Screen Distance iOS 17. Предоставьте приложению все разрешения (в том числе на доступ к камере). Установите смартфон на подставку в вертикальном положении. Отодвигайте устройство от себя до тех пор, пока в приложении не исчезнет надпись «Phone is Too Close».

Если все сделано верно, программа с высокой точностью определит расстояние от экрана до глаз. А вам останется ввести полученное значение перед началом проверки зрения в приложении Eye Exam. Тогда результат теста будет намного более релевантным.

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Как пройти тест на дальтонизм

Проверка остроты зрения — это хорошо, но близорукость является не единственной патологией. Еще одно распространенное заболевание глаз — дальтонизм или цветовая слепота, когда человек не может в полной мере различать цвета. Выявить патологию помогает приложение Color Blindness Test.

Скачать Color Blindness Test

После запуска программы пользователю предлагают выбрать тест на дальтонизм. Классические варианты — это пластины Исихары и картинки с животными.

По аналогии с приложением Eye Exam результаты проверки в Color Blindness Test нельзя воспринимать как диагноз. Программа лишь помогает сделать выводы о необходимости срочного обращения к врачу для диагностики дальтонизма. Если во время теста вы допустили много ошибок — обязательно запишитесь на прием к офтальмологу.

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Комплекс упражнений для глаз

Помимо проверки зрения приложения на Android помогают выполнять упражнения для глаз в домашних условиях. Вот несколько программ, которые вам стоит попробовать:

Все приложения работают схожим образом, а потому не будем подробно останавливаться на каждом из них. Одна из задач таких программ — показать упражнения для глаз, а также помочь правильно выполнять гимнастику для поддержания остроты зрения.

Польза от приложений заключается в том, что они побуждают соблюдать график выполнения упражнений для глаз. С этой целью вам предлагается создать напоминания, которые будут поступать на ваш смартфон в виде уведомлений.