Honor V40 вышел! Что там с Google и какой у него процессор

Все слова, которые сейчас можно использовать в начале статьи о Honor, сводятся к ”бывший суббренд Huawei…”. Но надо привыкать к новым реалиям. Сейчас мы живем в мире, в котором Honor является самостоятельным брендом и в котором Huawei до сих пор безуспешно пытаются ”дожать” санкциями. Именно в этом мире свет увидел первый самостоятельный смартфон Honor — Honor View 40. Интересен он в первую очередь тем, что формально не должен попадать под санкции, а значит, должен получить полную свободу выбора операционной системы, процессора и использования сервисов Google. Забегая вперед, скажу, что получилось в целом неплохо, но результат все равно немного странный. Давайте разбираться.

Первый смартфон Honor

Можно сказать, что отречение от Huawei является для Honor большим благом, и теперь компания свободна не только в принятии решений и в том, как она будет распоряжаться своими смартфонами. Звучит красиво, но забывать о том, что вместе с Huawei компания потеряла сильного покровителя, который делился с ней технологиями и наработками, тоже не стоит. Теперь Honor придется самой делать смартфоны и не уповать на помощь ”старшего брата”. По крайней мере пока.

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Несмотря на это, Honor V40 является смартфоном, который был разработан еще в составе телекоммуникационного гиганта. Отделение произошло только в конце прошлого года и за такой короткий срок сделать самостоятельный смартфон просто нельзя. Из этого делаем вывод, что Honor V40 пока еще является по сути продуктом Huawei. Возможно, именно поэтому он и останется лучшим в линейке на ближайшие годы.

Чем Honor V40 похож на Huawei

В первую очередь о родстве Honor и Huawei при создании V40 может говорить то, что новый смартфон очень похож на предыдущие модели Honor и на современные модели Huawei. Сходство выходит за границы простых совпадений и общей похожести смартфонов.

Спереди у телефона есть овальный вырез с двойной камерой, как у P40 Pro, а сзади расположившийся в верхнем левом углу модуль камеры. Впрочем, особенностей, которые позволяют отличить новинку от Honor V30, тоже более чем хватает.

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Характеристики Honor V40

Если говорить о характеристиках устройства, то оно получило 6,72-дюймовый OLED-дисплей, со скруглениями и частотой обновления 120 Гц. Работа сенсора и вовсе достигает — оба показателя лучше, чем текущие продукты Huawei. 10-битная панель также поддерживает HDR10, а двойные динамики должны улучшить впечатления от просмотра видео и игр.

Honor V40 не будет работать на процессорах Kirin. Вместо них свое применение нашли микросхемы MediaTek Dimensity 1000 Plus с 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Все это питается от аккумулятора емкостью 4000 мАч, который можно пополнить с помощью проводной зарядки 66 Вт или беспроводной зарядки 50 Вт.

Камера Honor V40

Основная камера смартфона сразу видна. Она расположилась на задней стенке внутри внушительного окошка. Размер сенсора составляет 1/1,56 дюйма, его разрешение 50-мегапикселей, а пиксели представляют традиционную для бренда схему RYYB.

Остальные камеры в модуле более скромные. Мы имеем 8-мегапиксельная сверхширокая и 2-мегапиксельная макрокамеру. Максимальное разрешение снимков на фронталку составляет только 16 Мп.

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Сколько стоит Honor V40 и где купить

На данный момент Honor V40 доступен только в Китае. Телефон предлагается по цене 3599 юаней (примерно 556 долларов или 41 700 рублей) за версию на 128 ГБ и 3999 юаней (примерно 618 долларов или 46 300 рублей) за вариант на 256 ГБ. Цвета включают Magic Night Black, Titanium Silver и Rose Gold. Соответсвенно, черный, серебристый и золотой.

Согласно информации, полученной некоторыми западными изданиями от Honor относительно доступности устройства на на других рынках, компания ответила, что многое еще надо сделать. Ее представители не подтвердили и не опровергли информацию о выходе новинки за пределами Поднебесной.

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Также остается неясным, будет ли телефон поставляться с Google Mobile Services, если он увидит более широкий запуск. Даже несмотря на разрыв отношений с Huawei и продажу бренда сторонним инвесторам, говорить о том, что он сразу сможет обратиться за услугами любой компании, нельзя. По крайней мере рано говорить об этом на данном этапе развития компании, особенно учитывая, что смартфон все еще является по сути продуктом Huawei, а не сторонним решением.