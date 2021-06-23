Как удалить лишние фотографии с помощью Google Фото

Лучшие телефоны Android позволяют легко быстро сделать огромное количество фотографий. Их отличное качество провоцирует снимать снова и снова, а большой размер готовых фотографий моментально забивает всю память телефона. Но Google Фото может помочь вам освободить часть этого пространства. В частности, фотографии с высоким разрешением и особенно видео 4K или 8K могут захламить хранилище любого размера. Отслеживание каждого файла самостоятельно — бессмысленное и непродуктивное занятие. Спасут только регулярные микрочистки встроенной памяти, но есть способ проще и удобнее этого. О нем и поговорим.

Как очистить память телефона

Существует много приложений, которые должны помогать вам бороться с переполненной памятью телефона. Но слепо доверять им я бы не стал. Куда больше доверия вызывает фирменный инструмент Google — Google Фото. Именно он и поможет вам избавиться от лишних фотографий, освободив немного памяти. Для этого надо сделать следующее:

Запустите приложение Google Фото.

Коснитесь значка своего профиля пользователя в правом верхнем углу.

Коснитесь параметра ”Освободить место” на экране настроек, который покажет вам, какой объем хранилища используется файлами, резервные копии которых уже были сохранены в облаке.

После этого Google Фото перенесет вас на новый экран с дополнительной информацией. Тут вы увидите, сколько места можно освободить. Нажмите ”Освободить X ГБ” на этом экране.

Перенос фотографий в Google Фото

После того, как вы пройдете через этот процесс, Google Фото удалит локальные копии фотографий, видео и снимков экрана из внутренней памяти вашего телефона. Копии будут по-прежнему доступны в облачном хранилище вашей учетной записи Google и доступны через Google Фото.

Почему не отключилось безлимитное хранилище в Google Фото.

То есть переживать из-за того, что вы удалили что-то лишнее, не стоит. Удалены будут только те файлы, которые уже скопированы в облако и надежно там сохранены. То есть вы ничего не потеряете, а наоборот, получите больше свободного места.

Если у вас есть большие файлы или папки, для которых не созданы резервные копии, они по-прежнему продолжат занимать место внутри накопителя. Чтобы избавиться от них, перенесите их в облако и после этого еще раз пройдите приведенный выше процесс. Теперь и они удалятся, а вы получите еще больше места для новых фото и видео.

Можно ли хранить фотографии в Google бесплатно

Проблема только в одном — Google с 1 июня 2021 года больше не предоставляет неограниченное количество пространства для фотографий. Даже в сжатом качестве они все равно будут расходовать тот объем хранилища, который предусмотрен вашим тарифом (но есть лайфхак). Для бесплатного тарифа это всего 15 ГБ.

В Google Фото появилась блокировка по отпечатку. Но не для всех.

Мой коллега Иван Кузнецов подробно рассказывал не только о том, что хранилище перестало быть бесплатным, но и о том, как вернуть такую опцию (да, есть лазейка). А еще он приводил примеры и сравнивал фотографии, которые были сжаты Google Фото, и фотографии в оригинальном качестве.

Если вы не хотите платить за увеличение объема хранилища, хотя сумма там не такая большая, Google Фото опять же поможет вам уменьшить количество сохраненных фотографий. Сделать это можно на странице управления хранилищем Google Фото, которая автоматически определяет размытые фотографии, большие файлы и снимки экрана, чтобы вы могли быстро их удалить.

Куда еще можно переносить фотографии с телефона

Конечно, это не единственный способ очистить память телефона. Фотографии по-прежнему можно скидывать на компьютер, можно переносить на внешний накопитель или просто удалять. В последнее время я все больше склоняюсь именно в к последнему варианту. Делаю я это даже не из нежелания платить. У меня подключено несколько дисков, за которые я плачу. А Яндекс Диск и некоторые другие по-прежнему хранят фото в оптимизированном качестве бесплатно в любом количестве.

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Просто именно постепенная переборка фотографий и их удаление позволяют не только освободить память, но и уменьшить ворох ненужных фото. Когда их количество составляет несколько десятков тысяч, с этим надо что-то делать. Как показывает практика, можно спокойно удалить примерно треть фотографий и ничего не изменится. Это будут смазанные и другие испорченные снимки. А если почистить дубликаты и те снимки, которые мы на всякий случай делаем по три-четыре раза, то и вовсе можно говорить об уменьшении библиотеки вдвое.