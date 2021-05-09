Лучшие приложения для увеличения свободной памяти телефона

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Артем Сутягин 0

Для многих смартфоны стали сочетанием отличной камеры и хранилища для мемов. Особенно, если установлена автоматическая загрузка изображений их мессенджеров. В этом случае из больших чатов весь хлам летит в хранилище и моментально его забивает, сколько бы памяти не было в телефоне. Не удивительно, что в таком случае дубликатов становится слишком много и с ними надо как-то бороться. Я лично помогал паре друзей чистить их телефоны и это освобождало около 10 ГБ памяти. Все это можно делать руками, но это не всегда просто. Для решения задачи созданы неплохие приложения для оптимизации хранилища. Они не только удаляют дубликаты, но и имеют много сопутствующих функций, включая облачные хранилища и системы очистки кэша. Вот лучшие из них для Android.

Смартфон

Только за счет удаления лишних фотографий можно освободить несколько гигабайт хранилища.

Amazon Photos — хранилище фотографий от Amazon

Amazon Photos — в первую очередь является приложением для резервного хранения фотографий и уже потом выполняет остальные полезные функции. Многие этого сразу не знали и поэтому раскритиковали приложения в отзывах Google Play. Просто имейте это ввиду.

Amazon Photo

Amazon Photo

Хранить фотографии можно бесплатно, но если вы хотите загрузить на сервер еще и видео, то это потребует дополнительной оплаты. Система будет хранить и систематизировать фотографии. Вы сможете удалять их с телефона, но они останутся в облаке. А заодно вы получите некоторые другие полезные функции. Но если вы хотите пользоваться всеми возможностями — придется платить. При этом, ценник высоковат для его функциональности.

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Avast Cleanup — очиститель телефона от Avast

Avast Cleanup — это базовое приложение, которое может очистить вашу коллекцию фотографий. Он сканирует устройство и показывает, что вы можете удалить, чтобы освободить место.

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Таких приложений много, но Avast идет немного дальше и предлагает для удаления не просто дубликаты, но и просто похожие фото. То есть, если вы несколько раз нажали на кнопку съемки, то получите много одинаковых фотографий. Из-за неполного соответствия всех данных, включая EXIF, другие приложения не скажут, что это дубликаты, а Avast с большой долей вероятности сделает это.

Avast Cleanup

Avast Cleanup

Приложение довольно агрессивно работает с оперативной памятью. Но в целом для такого инструмента оно довольно неплохое и может пригодиться, если вам надо почистить память телефона от большого количества лишних фото.

Скачать Avast Cleanup

CCleaner — приложение для очистки телефона и ПК

CCleaner — популярное приложение для очистки на ПК, но и мобильная версия тоже работает неплохо. Оно очень похоже на Avast Cleanup и работает почти так же, но свои особенности все же есть.

CCleaner

CCleaner

Приложение сканирует ваше хранилище, находит ваши фотографии и позволяет удалять лишнее. Есть функция удаления дубликатов фотографий, чтобы немного очистить вашу коллекцию. Приложение довольно простое и в некотором роде даже примитивное, поэтому у некоторых оно может работать не так, как задумано.

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В CCleaner также есть некоторые дополнительные функции, такие как очистка оперативки, которыми лучше не пользоваться. Но для основной задачи — очистки галлереи — оно вполне подходит.

Скачать CCleaner

Duplicates Cleaner — удаление дубликатов

Duplicates Cleaner тоже заслуженно входит в список лучших приложений для очистки дубликатов фотографий. Оно работает не только с фотографиями или изображениями, но и с другими типами файлов. Например, такими как аудиофайлы, документы и даже видеофайлы.

Это отличный способ немного очистить ваш смартфон от вороха ненужных файлов. Однако Duplicates Cleaner работает только с файлами, которые на самом деле являются дубликатами. То есть, оно не может определить фотографии который выглядят одинаково. Они должны полностью соответствовать друг другу по названию, размеру файла, дате создания и другим параметрам. Если вы хотите вычистить и похоже фотографии,, а не только одинаковые, то лучше выбирайте что-то другое.

Duplicates Cleaner

Duplicates Cleaner

Зато в остальном Duplicates Cleaner работает довольно сносно и серьезных нареканий к нему нет. Оно может освободить довольно много места, если вы сохраняете все подряд и часто задваиваете картинки.

Скачать Duplicates Cleaner

Google Фото — лучше приложения для фото на Android

Google Фото — это золотой стандарт для резервного копирования фотографий. Оно загружает вашу коллекцию в вашу учетную запись Google Drive, позволяя вам удалять изображения со своего телефона.

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Кроме того, оно также архивирует материалы, чтобы сэкономить место в облачном хранилище. А еще дает понять, какие старые и ненужные изображения можно удалить, чтобы не тянуть их с собой изо дня в день. Например, такие, как старые скриншоты.

Google Фото

Google Фото

Обидно то, что раньше все это работало совершенно бесплатно, но теперь Google надоело делать это за ”спасибо” (хотя, и его часто не допросишься). Фишку с загрузкой безлимитного количества фотографий в высоком качестве отменили и теперь придется платить за хранение любых материалов. Бесплатный объем составляет всего 15 ГБ. Но увеличение объема не такое дорогое, чтобы сильно расстраиваться по этому поводу.

Скачать Google Фото

Remo Duplicate Photo Remover — простое приложение

Remo Duplicate Photos Remover позволяет пользователям идентифицировать и удалять одинаковые фотографии из их библиотеки. В целом ничего нового, но приложение можно назвать, наверное, самым простым из остальных.

Remo Duplicate Photo Remover

Remo Duplicate Photo Remover

Remo Duplicate Photos Remover сканирует ваше устройство на наличие файлов изображений и определяет дубликаты. Вы удаляете дубликаты и продолжаете жить своей жизнью. Есть функция обнаружения схожих фотографий. Таким образом, если у вас есть 9 селфи, сделанных в один день, но вы хотите оставить только одно, это поможет вам найти и удалить остальные восемь. Иногда случаются ошибки и приложение предлагает удалить не то, что нужно или не предлагает то, что нужно, но большой проблемой это назвать сложно. В целом все работает.

Скачать Remo Duplicate Photo Remover

Resilio Sync — локальное облако для фотографий

Resilio Sync — это приложение для автономного облачного хранилища. Вы устанавливаете его на свой компьютер, а затем на свой телефон. После этого вы сможете перемещать фотографии с телефон на компьютер, как в облако.

Resilio Sync

Resilio Sync

Это отличный способ выгрузить фотографии (и другие файлы), чтобы вы могли удалить их со своего телефона. Файлы доступны в любое время через приложение. Бесплатная версия немного ограничена. Если вам нужная полная функциональность, заплатить придется довольно дорого, но это не подписка, а разовый платеж.

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