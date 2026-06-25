Режим инкогнито, который включить на Android довольно просто, принято считать «невидимкой»: открыл вкладку, полазил по сайтам, закрыл — и никаких следов. На деле всё немного сложнее. Инкогнито не записывает историю на самом устройстве, но это не значит, что вашу активность вообще нельзя отследить. Разберём, кто реально видит посещённые сайты, можно ли восстановить историю после закрытия вкладок и есть ли способ заглянуть в инкогнито на чужом телефоне — а заодно где у всего этого границы.

Что на самом деле скрывает режим инкогнито

Главное недопонимание в том, что инкогнито путают с полной анонимностью. Режим инкогнито не сохраняет историю просмотров локально — посещённые сайты и поисковые запросы не попадают в обычную историю браузера. Вместе с этим браузер не хранит куки (они стираются при закрытии окна) и не выполняет автоматический вход в ваши аккаунты. Главное — выбрать правильный браузер для Android.

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Но на этом приватность заканчивается. Распространено ошибочное мнение, что инкогнито полностью скрывает онлайн-активность. На практике же ваши действия могут быть видны посещаемым сайтам, интернет-провайдеру, администраторам сети дома, в школе или на работе, а также некоторым сторонним приложениям для мониторинга. Проще говоря, инкогнито прячет следы от других людей, которые потом возьмут в руки ваш телефон, но не от тех, кто стоит между вами и интернетом.

Видит ли провайдер и Wi-Fi, какие сайты вы открывали

Короткий ответ: да, частично. Все интернет-активности доступны администраторам сети или провайдерам — режим инкогнито на это никак не влияет. Если вы сидите через домашний Wi-Fi, который может тормозить буквально на ровном месте — и мы знаем почему так происходит, — а также рабочий или школьный, владелец сети при желании способен увидеть, куда вы заходили.

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Здесь важна оговорка про детализацию. Роутеры обычно записывают только домены посещённых сайтов, а не полные адреса страниц. То есть в логах будет видно, что вы открывали, например, какой-то видеосервис, но не конкретный ролик. Посмотреть это можно через настройки роутера, но только если вы администратор сети:

Перейдите по адресу 192.168.0.1 и залогиньтесь;

Откройте вкладку Управление — Системный журнал;

Выберите Скачать системный журнал и дождитесь окончания загрузки;

Откройте его и прочитайте историю логов.

Правда, есть нюанс. Прошивки не всех роутеров записывают посещенные домены. Некоторые — например, провайдерские — чаще всего такую информацию не дают. Например, мой роутер от Ростелекома пишет только техническую информацию об успешных или неуспешных подключениях.

Другое дело — кэш DNS. IP-адрес сайта сохраняется в DNS-кэше устройства при каждом обращении, в том числе в режиме инкогнито, потому что без этого браузер просто не сможет связаться с сервером. Этот след остаётся на самом компьютере, но об этом ниже.

Можно ли восстановить историю инкогнито после закрытия вкладок

На телефоне без дополнительных приложений — практически нет. На компьютере есть пара обходных путей, но оба дают неполную картину.

Первый способ — посмотреть DNS-кэш. Правда, на Mac для этого придется предварительно запустить слушалку. Для этого запускают Терминал и вводят команду sudo tcpdump -i any -n -l port 53. Подвох в том, что отображаются только доменные имена и IP-адреса, а не точные адреса страниц. То есть для точного восстановления истории способ не годится.

Второй способ — заранее поставить расширение для браузера. Например, расширение Off The Record History сохраняет историю инкогнито, но с серьёзными ограничениями: оно хранит данные до 7 дней и не записывает поисковые запросы в приватном режиме. Чтобы оно работало, нужно вручную разрешить ему доступ к активности в инкогнито через управление расширениями. Важный момент: это работает только если расширение установили заранее. Постфактум восстановить уже закрытую сессию оно не поможет.

Как не оставлять следов в режиме инкогнито на телефоне

Если вы хотите подчистить DNS-кэш, в котором оседают IP-адреса посещённых сайтов, на Android это делается прямо через Chrome:

Введите в адресной строке Chrome команду chrome://net-internals/#dns. Нажмите кнопку очистки кэша хоста.

На Windows тот же кэш чистится командой ipconfig /flushdns в командной строке от имени администратора, а на Mac — командой sudo killall -HUP mDNSResponder в Терминале. На iPhone, к слову, способ с chrome://net-internals не работает.

Но если задача — реально скрыть, какие сайты вы открываете, одного инкогнито мало. Для повышения приватности инкогнито рекомендуется сочетать с сервисами шифрования. Из бытовых мелочей не забывайте и про физическую безопасность устройства — если телефон или ноутбук попадает в чужие руки, удобно иметь налаженную передачу данных и пароли отдельно от него; кстати, о том, как быстро передать файлы с телефона, у нас есть отдельный разбор.

Что стоит запомнить о приватности режима инкогнито

Режим инкогнито решает ровно одну задачу — не оставляет историю и куки на самом устройстве. Это удобно, если телефоном или компьютером пользуется кто-то ещё. Но он не делает вас анонимным в сети: провайдер и владелец Wi-Fi всё равно видят домены, которые вы открывали, а DNS-кэш хранит IP-адреса до первой очистки.

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Восстановить уже закрытую сессию инкогнито задним числом практически нельзя — все «волшебные» методы из роликов либо не работают, либо показывают огрызки данных. Родительский контроль за чужим устройством допустим только для несовершеннолетних детей и только с их ведома. А если вам важна настоящая приватность, инкогнито имеет смысл использовать вместе с VPN, а не вместо здравого смысла.