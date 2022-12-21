Вы можете не любить Яндекс, но глупо отрицать то, что компания сейчас делает самые толковые умные колонки для дома. Количество навыков Алисы регулярно увеличивается, а чтобы пользоваться ими, вовсе не обязательно иметь подписку Яндекс.Плюс. Так и делают многие пользователи, которые покупают гаджет, но не оформляют подписку: как минимум, она идеально работает в качестве станционарной блютуз-колонки для дома! На самом деле, Яндекс.Станция без оплаты способна не только на это. Рассказываем, что умеет колонка с Алисой, если пользоваться ею без Яндекс.Плюс.
😎 ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕМУ КАНАЛУ В ДЗЕНЕ - БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
Зачем нужна подписка Яндекс Плюс
С каждой Яндекс.Станцией в подарок идет подписка на Яндекс.Плюс: если это компактная колонка, то ее срок составляет 3 месяца, если большая, то 6 месяцев. Раньше компания клала в коробку специальный стикер, чтобы пользователи не забывали про подписку, но теперь его нет. Проверить бесплатный Яндекс.Плюс можно в приложении Умный дом с Алисой.
- Зайдите в приложение Умный дом.
- Нажмите на «Параметры» (шестеренка в углу экрана).
- Выберите «Покупки и подписки».
- У вас отобразится баннер с надписью «Вам доступна подписка на Плюс» и предполагаемым сроком ее действия.
С помощью Яндекс.Плюс вы можете слушать музыку, смотреть фильмы или спорт на Кинопоиске, копить баллы, пользоваться автоответчиком Алисы или картами навигации в CarPlay или Android Auto, если выходить за рамки умной колонки. Но что умеет Яндекс.Станция без подписки? На самом деле, много всего.
Вот как Apple окончательно превращает Айфон в Андройд
Можно ли пользоваться Яндекс.Станцией без подписки
Многие пользователи ошибочно считают, что без подписки Яндекс.Станция бесполезна и ее можно использовать разве что в качестве украшения для комнаты. На самом деле, нет: у вас будут недоступны только сервисы Яндекса, а в остальном колонка будет безумно полезна. Что работает в Яндекс.Станции без оплаты?
- Умный дом Яндекса работает без проблем. Алиса слышит вас и выполняет команды, оставаясь центральным хабом. Можно добавлять новые устройства или перенастраивать уже имеющиеся розетки, датчики или лампочки.
- Радио в Яндекс.Станции тоже работает без подписки. По сути, недоступна лишь Яндекс.Музыка, но Алиса включить любые радиостанции, работающие в вашем регионе.
- Без подписки работает будильник, а также напоминания, таймеры и поиск в Интернете. Так что, если Яндекс.Плюс внезапно закончится, то работу вы точно не проспите. Только не забудьте установить вместо любимой песни радиостанцию!
- Звонки по Яндекс.Станции доступны бесплатно. Вы всегда можете позвонить на другую колонку и поговорить с человеком. То же самое — с Радионяней в Алисе, так как функция является разновидностью звонка.
- Навыки, игры, перевод слов и просто разговорчики — Алиса развлечет вас даже без подписки на Яндекс.Плюс.
- Ну, и самое главное — Яндекс.Станцию без подписки можно использовать как Bluetooth-колонку, чтобы включать музыку с телефона или компьютера.
Моя бабушка без проблем пользуется Яндекс.Станцией Лайт без подписки: спрашивает погоду, разговаривает, интересуется рецептами блюд или просто задает вопросы. Так что, если давно хотели купить устройство в качестве подарка, но переживаете, что колонка с Алисой без подписки будет бесполезна, можете об этом не переживать. Но важно знать, что в некоторых случаях Яндекс.Станция без оплаты вообще.
Купить Яндекс.Станцию Лайт дешево
Как вернуть сообщение в Ватсапе, которое удалил у себя
Яндекс.Станция не работает без подписки — что делать
Есть случаи, когда колонка с Алисой не работает без Яндекс.Плюса. Речь о Яндекс.Станции по подписке: дело в том, что ее стоимость заложена в ежемесячную оплату Яндекс.Плюса. Станция по подписке добавляется в ваш аккаунт Яндекса, к которому привязана карта, а после с нее равномерно списывается сумма. Возможно, не самый выгодный способ, но это удобно, если планируете пользоваться колонкой в течение какого-то времени или не хотите платить всю сумму сразу.
Однако иногда пользователи покупают колонку с рук, после чего обнаруживают, что Яндекс.Станция требует оплатить подписку, а пользоваться ею невозможно. Будьте начеку: это обман. Мошенники набирают устройства и перепродают их по невысокой цене. Но оплату внести нельзя, так как Яндекс.Станция привязана к неизвестному аккаунту. Проверить колонку перед покупкой достаточно легко.
- Попросите у продавца серийный номер (SN) или уникальный идентификатор (UUID), который есть на коробке или на нижней части колонки.
- Зайдите по ссылке и введите цифры в поле для проверки.
- Система уведомит вас, работает ли Яндекс.Станция без подписки или же нет.
Не забудьте подписаться на наш чат в Телеграме, чтобы всегда оставаться на связи!
Так что, будьте внимательны. Обычная Яндекс.Станция, купленная в магазине электроники, прекрасно работает даже без оплаты «Плюса», а вот колонка, взятая по подписке, ограничена в функциональности.