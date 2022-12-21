Вы можете не любить Яндекс, но глупо отрицать то, что компания сейчас делает самые толковые умные колонки для дома. Количество навыков Алисы регулярно увеличивается, а чтобы пользоваться ими, вовсе не обязательно иметь подписку Яндекс.Плюс. Так и делают многие пользователи, которые покупают гаджет, но не оформляют подписку: как минимум, она идеально работает в качестве станционарной блютуз-колонки для дома! На самом деле, Яндекс.Станция без оплаты способна не только на это. Рассказываем, что умеет колонка с Алисой, если пользоваться ею без Яндекс.Плюс.

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Зачем нужна подписка Яндекс Плюс

С каждой Яндекс.Станцией в подарок идет подписка на Яндекс.Плюс: если это компактная колонка, то ее срок составляет 3 месяца, если большая, то 6 месяцев. Раньше компания клала в коробку специальный стикер, чтобы пользователи не забывали про подписку, но теперь его нет. Проверить бесплатный Яндекс.Плюс можно в приложении Умный дом с Алисой.

Зайдите в приложение Умный дом.

Нажмите на «Параметры» (шестеренка в углу экрана).

Выберите «Покупки и подписки».

У вас отобразится баннер с надписью «Вам доступна подписка на Плюс» и предполагаемым сроком ее действия.

С помощью Яндекс.Плюс вы можете слушать музыку, смотреть фильмы или спорт на Кинопоиске, копить баллы, пользоваться автоответчиком Алисы или картами навигации в CarPlay или Android Auto, если выходить за рамки умной колонки. Но что умеет Яндекс.Станция без подписки? На самом деле, много всего.

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Можно ли пользоваться Яндекс.Станцией без подписки

Многие пользователи ошибочно считают, что без подписки Яндекс.Станция бесполезна и ее можно использовать разве что в качестве украшения для комнаты. На самом деле, нет: у вас будут недоступны только сервисы Яндекса, а в остальном колонка будет безумно полезна. Что работает в Яндекс.Станции без оплаты?

Умный дом Яндекса работает без проблем. Алиса слышит вас и выполняет команды, оставаясь центральным хабом. Можно добавлять новые устройства или перенастраивать уже имеющиеся розетки, датчики или лампочки.

работает без проблем. Алиса слышит вас и выполняет команды, оставаясь центральным хабом. Можно добавлять новые устройства или перенастраивать уже имеющиеся розетки, датчики или лампочки. Радио в Яндекс.Станции тоже работает без подписки. По сути, недоступна лишь Яндекс.Музыка, но Алиса включить любые радиостанции, работающие в вашем регионе.

тоже работает без подписки. По сути, недоступна лишь Яндекс.Музыка, но Алиса включить любые радиостанции, работающие в вашем регионе. Без подписки работает будильник , а также напоминания, таймеры и поиск в Интернете. Так что, если Яндекс.Плюс внезапно закончится, то работу вы точно не проспите. Только не забудьте установить вместо любимой песни радиостанцию!

, а также напоминания, таймеры и поиск в Интернете. Так что, если Яндекс.Плюс внезапно закончится, то работу вы точно не проспите. Только не забудьте установить вместо любимой песни радиостанцию! Звонки по Яндекс.Станции доступны бесплатно. Вы всегда можете позвонить на другую колонку и поговорить с человеком. То же самое — с Радионяней в Алисе, так как функция является разновидностью звонка.

доступны бесплатно. Вы всегда можете позвонить на другую колонку и поговорить с человеком. То же самое — с Радионяней в Алисе, так как функция является разновидностью звонка. Навыки, игры, перевод слов и просто разговорчики — Алиса развлечет вас даже без подписки на Яндекс.Плюс.

и просто разговорчики — Алиса развлечет вас даже без подписки на Яндекс.Плюс. Ну, и самое главное — Яндекс.Станцию без подписки можно использовать как Bluetooth-колонку, чтобы включать музыку с телефона или компьютера.

Моя бабушка без проблем пользуется Яндекс.Станцией Лайт без подписки: спрашивает погоду, разговаривает, интересуется рецептами блюд или просто задает вопросы. Так что, если давно хотели купить устройство в качестве подарка, но переживаете, что колонка с Алисой без подписки будет бесполезна, можете об этом не переживать. Но важно знать, что в некоторых случаях Яндекс.Станция без оплаты вообще.

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Яндекс.Станция не работает без подписки — что делать

Есть случаи, когда колонка с Алисой не работает без Яндекс.Плюса. Речь о Яндекс.Станции по подписке: дело в том, что ее стоимость заложена в ежемесячную оплату Яндекс.Плюса. Станция по подписке добавляется в ваш аккаунт Яндекса, к которому привязана карта, а после с нее равномерно списывается сумма. Возможно, не самый выгодный способ, но это удобно, если планируете пользоваться колонкой в течение какого-то времени или не хотите платить всю сумму сразу.

Однако иногда пользователи покупают колонку с рук, после чего обнаруживают, что Яндекс.Станция требует оплатить подписку, а пользоваться ею невозможно. Будьте начеку: это обман. Мошенники набирают устройства и перепродают их по невысокой цене. Но оплату внести нельзя, так как Яндекс.Станция привязана к неизвестному аккаунту. Проверить колонку перед покупкой достаточно легко.

Попросите у продавца серийный номер (SN) или уникальный идентификатор (UUID), который есть на коробке или на нижней части колонки.

Зайдите по ссылке и введите цифры в поле для проверки.

Система уведомит вас, работает ли Яндекс.Станция без подписки или же нет.

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Так что, будьте внимательны. Обычная Яндекс.Станция, купленная в магазине электроники, прекрасно работает даже без оплаты «Плюса», а вот колонка, взятая по подписке, ограничена в функциональности.