Лучшие недорогие телефоны Samsung, которые можно купить

Samsung в значительной степени считается лидером в индустрии смартфонов, предлагая один из лучших телефонов Android в целом, но когда дело доходит до поиска лучших телефонов Samsung за небольшие деньги, тут вопросов появляется больше, чем ответов на них. В топовом сегменте все просто — бери линейку Galaxy S и не прогадаешь. В среднем сегменте есть линейка субфлагманов с припиской FE и середняк Galaxy A53. Но если смотреть еще немного ниже по ценовой лестнице, то можно найти немало вариантов. Давайте поговорим о них более подробно.

Лучшие бюджетные телефоны Samsung

Samsung Galaxy A32 5G — лучший недорогой телефон Samsung

Если вам нужен почти флагман за ценю бюджетника — это невозможно. Но максимально близко к этому приблизился Galaxy A32 5G. Этот телефон имеет до 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ постоянной памяти, которую можно расширить до 1 ТБ, боковой сканер отпечатков пальцев и четыре камеры, способные обрабатывать множество разных сцен. Он имеет много общего в дизайне с Galaxy A52, что делает его хорошим выбором.

Возможно, еще более интересным, чем использование четырех камер, является батарея емкостью 5000 мАч. Эта огромная батарея в сочетании с чипсетом MediaTek Dimensity 720 5G среднего класса обеспечивает большое время автономной работы.

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С другой стороны, вы будете вынуждены использовать скучную старую проводную зарядку, поскольку в A32 5G нет беспроводной зарядки. Samsung также решила не включать официальный рейтинг IP для защиты от воды и пыли, поэтому вы не сможете поплавать с ним. Кроме того, вам придется согласиться на меньшую ЖК-панель TFT, в отличие от великолепной 90 Гц AMOLED в более серьезных версиях.

Особенности:

➕Отличные характеристики

➕Хорошее время автономной работы

➕Четыре основные камеры

➕Поддержка двух SIM-карт с 5G

➕Расширяемая память до 1 ТБ

➖Нет официального рейтинга водостойкости.

➖ЖК-панель TFT 60 Гц не очень хороша

➖Поставляется с большим количеством ”мусора”

Samsung Galaxy A03s — лучшие первый телефон

Galaxy A03s с 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем HD+ — это шаг вперед. Между тем, он сохраняет классический для смартфонов дизайн экрана и рамок без кнопки «Домой». Galaxy A03s — это то, что понравится тем, кто не хочет новейшего и лучшего, а просто ищет достойный телефон от именитого бренда.

Samsung позволяет расширить хранилище этого телефона с помощью карты microSD. Существует также 5 Мп фронтальная камера и система их трех камера на задней стенке Основной модуль получил разрешение 13 Мп и сочетается с 2 Мп датчиком глубины и макросенсором. Но действительно хорошо все это работает только на улице. Вы получаете все основные характеристики бюджетного телефона: большую батарею, зарядку USB-C, сканер отпечатков пальцев и разъем для наушников 3,5 мм.

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Тем не менее, 32 ГБ памяти — это очень мало, даже с возможностью использования карты microSD. Это особенно верно, когда около трети этого базового хранилища будет занята предустановленным программным обеспечением. Плюс пользователям приходится иметь дело с медлительным чипсетом MediaTek Helio P35 и всего 3 ГБ оперативной памяти.

Особенности:

➕Поставляется с Android 11

➕Система с тремя камерами

➕Расширение памяти через MicroSD

➕Датчик отпечатков пальцев сбоку

➕Порт для наушников

➖32 ГБ постоянной памяти

➖3 ГБ ОЗУ

➖Слабая производительность

Samsung Galaxy A22 — смартфон для путешествий

Когда дело доходит до путешествий Galaxy A22 предлагает слот для двух SIM-карт, а это очень удобно. Кроме того, есть совместимость практически со всеми поставщиками сетей GSM.

Что касается дизайна, Samsung включила в него яркий дисплей AMOLED Infinity-U с мимальными рамками. Есть боковой сканер отпечатков пальцев, а также быстрая зарядка 15 Вт благодаря встроенному зарядному порту USB Type-C. Galaxy A22 работает на MediaTek Helio G80 SoC в сочетании с 4 ГБ ОЗУ и Android 11. Samsung также использовал тут аккумулятор емкостью 5000 мАч, чтобы не переживать за время работы, когда вы находитесь в дороге.

С другой стороны, Galaxy A22 нельзя использовать с операторами CDMA (если вы друг окажетесь в таком месте). А еще, тут нет защиты от воды и пыли. Хотя, рассчитывать на них было бы наивно.

Особенности:

➕Дисплей Super AMOLED Infinity-U с частотой 90 Гц

➕128 ГБ встроенной памяти

➕Быстрая зарядка через USB Type-C

➕Боковой датчик отпечатков пальцев

➕Гигантская батарея

➖Нет защиты от воды и пыли

Samsung Galaxy A21 — сбалансированный телефон

Samsung установила свой дисплей Super AMOLED Infinity на многие устройства, включая Galaxy A21. К сожалению, в новых устройствах серии A отсутствуют преимущества AMOLED. Вот почему Galaxy A21 предлагает лучшее соотношение цены и качества по сравнению с более новыми аналогами. 6,5-дюймовый дисплей достаточно большой, чтобы наслаждаться любимыми мультимедиа, несмотря на разрешение FHD+. Кроме того, вы получаете четыре задние камеры.

Galaxy A21 также включает в себя быструю зарядку 15 Вт для встроенного аккумулятора на 4000 мАч. В спецификации Samsung указал 3 ГБ оперативной памяти в сочетании с 32 ГБ хранилища, что очень немного, но это компенсируется расширяемой памятью. Вы можете увеличить объем вашего хранилища еще на 512 ГБ, купив карту памяти microSD, хоть и довольно дорогую.

Как и в случае с другими бюджетными вариантами, вас может разочаровать разрешение этого 6,5-дюймового дисплея. При воспроизведении видео в формате 720p можно столкнуться с некоторой зернистостью во время просмотра. Тем не менее, дисплей намного ярче, чем TFT-панели, которые есть в некоторых других моделях Galaxy A.

Особенности:

➕Безграничный дисплей Super AMOLED

➕Расширяемая память

➕Четыре задние камеры

➕Аккумулятор на 4000 мАч

➖Только 32 ГБ памяти

➖Дисплей выглядит зернистым при низком разрешении

Samsung Galaxy A12 — смартфон базового уровня

Если Galaxy A03s — лучший телефон для начинающих, то Galaxy A12 — его немного лучшая версия. A12 отличается сдержанным дизайном, 6,5-дюймовым TFT-дисплеем Infinity-V, прочной конструкцией и сканером отпечатков пальцев сбоку.

Глядя на спецификацию, в A12 действительно особо не о чем написать. Но учитывая, что это бюджетный телефон, общий пакет характеристик начинает выглядеть довольно привлекательно. Galaxy A12 имеет хороший большой дисплей, емкую батарею, которая быстро заряжается, датчик отпечатков пальцев и старый добрый аудиоразъем. Основная камера может делать снимки с разрешением до 48 Мп.

У Galaxy A12 есть несколько недостатков. Имея всего 3 ГБ оперативки и 32 ГБ встроенной памяти, работа с программным обеспечением ни в коем случае не будет быстрой. Вы можете, конечно, увеличить это с помощью карт памяти microSD, но это дополнительные деньги. Бюджетный телефон Galaxy также поставляется с Android 10/One UI 3.1 из коробки, но вы можете сразу обновить его до Android 11.

Особенности:

➕Четыре камеры

➕5000 мАч с быстрой зарядкой 15 Вт

➕Расширение памяти картами MicroSD до 1 ТБ

➕Считыватель отпечатков пальцев сбоку

➖Поставляется с Android 10

➖Не самый быстрый

Какой телефон Samsung купить

Если вы хотите жить в мире Samsung, но не хотите платить высокую цену, то Galaxy A32 5G — ваш лучший выбор. Этот телефон оснащен 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем с боковым сканером отпечатков пальцев. Если вам нужна панель AMOLED, вы можете выбрать версию без 5G, с которой вы скорее всего и столкнетесь. Вряд ли продавцы повезут его к нам в страну, ведь 5G у нас пока нет и непонятно, когда появится, несмотря на многочисленные тестирования сети.

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Под капотом вы получите 4 ГБ оперативной памяти, включая 128 ГБ памяти, которую можно увеличить до 1 ТБ. Кроме того, четыре задние камеры позволяют получить хорошее изображение в большинстве ситуаций. Что выделяет A32, так это программное обеспечение; устройство получит больше обновлений программного обеспечения, чем любой другой телефон в сегодняшнем списке.