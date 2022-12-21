Лучшие недорогие телефоны Samsung, которые можно купить

  2. Темы
  3. Смартфоны
Артем Сутягин 0

Samsung в значительной степени считается лидером в индустрии смартфонов, предлагая один из лучших телефонов Android в целом, но когда дело доходит до поиска лучших телефонов Samsung за небольшие деньги, тут вопросов появляется больше, чем ответов на них. В топовом сегменте все просто — бери линейку Galaxy S и не прогадаешь. В среднем сегменте есть линейка субфлагманов с припиской FE и середняк Galaxy A53. Но если смотреть еще немного ниже по ценовой лестнице, то можно найти немало вариантов. Давайте поговорим о них более подробно.

Лучшие недорогие телефоны Samsung, которые можно купить. У Samsung в бюджетном сегменте есть, что выбрать. Фото.

У Samsung в бюджетном сегменте есть, что выбрать

Лучшие бюджетные телефоны Samsung

Samsung Galaxy A32 5G — лучший недорогой телефон Samsung

Если вам нужен почти флагман за ценю бюджетника — это невозможно. Но максимально близко к этому приблизился Galaxy A32 5G. Этот телефон имеет до 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ постоянной памяти, которую можно расширить до 1 ТБ, боковой сканер отпечатков пальцев и четыре камеры, способные обрабатывать множество разных сцен. Он имеет много общего в дизайне с Galaxy A52, что делает его хорошим выбором.

Samsung Galaxy A32 5G — лучший недорогой телефон Samsung. Samsung Galaxy A32 5G. Фото.

Samsung Galaxy A32 5G

Возможно, еще более интересным, чем использование четырех камер, является батарея емкостью 5000 мАч. Эта огромная батарея в сочетании с чипсетом MediaTek Dimensity 720 5G среднего класса обеспечивает большое время автономной работы.

В нашем Дзен мы отвечаем еще и не такие вопросы. Подписывайтесь!

С другой стороны, вы будете вынуждены использовать скучную старую проводную зарядку, поскольку в A32 5G нет беспроводной зарядки. Samsung также решила не включать официальный рейтинг IP для защиты от воды и пыли, поэтому вы не сможете поплавать с ним. Кроме того, вам придется согласиться на меньшую ЖК-панель TFT, в отличие от великолепной 90 Гц AMOLED в более серьезных версиях.

Особенности:
➕Отличные характеристики
➕Хорошее время автономной работы
➕Четыре основные камеры
➕Поддержка двух SIM-карт с 5G
➕Расширяемая память до 1 ТБ
➖Нет официального рейтинга водостойкости.
➖ЖК-панель TFT 60 Гц не очень хороша
➖Поставляется с большим количеством ”мусора”

Samsung Galaxy A03s — лучшие первый телефон

Galaxy A03s с 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем HD+ — это шаг вперед. Между тем, он сохраняет классический для смартфонов дизайн экрана и рамок без кнопки «Домой». Galaxy A03s — это то, что понравится тем, кто не хочет новейшего и лучшего, а просто ищет достойный телефон от именитого бренда.

Samsung Galaxy A03s — лучшие первый телефон. Samsung Galaxy A03s. Фото.

Samsung Galaxy A03s

Samsung позволяет расширить хранилище этого телефона с помощью карты microSD. Существует также 5 Мп фронтальная камера и система их трех камера на задней стенке Основной модуль получил разрешение 13 Мп и сочетается с 2 Мп датчиком глубины и макросенсором. Но действительно хорошо все это работает только на улице. Вы получаете все основные характеристики бюджетного телефона: большую батарею, зарядку USB-C, сканер отпечатков пальцев и разъем для наушников 3,5 мм.

Купить хорошие USB кабели можно и на AliExpress, а найти их можно в этом Telegram-канале.

Тем не менее, 32 ГБ памяти — это очень мало, даже с возможностью использования карты microSD. Это особенно верно, когда около трети этого базового хранилища будет занята предустановленным программным обеспечением. Плюс пользователям приходится иметь дело с медлительным чипсетом MediaTek Helio P35 и всего 3 ГБ оперативной памяти.

Особенности:
➕Поставляется с Android 11
➕Система с тремя камерами
➕Расширение памяти через MicroSD
➕Датчик отпечатков пальцев сбоку
➕Порт для наушников
➖32 ГБ постоянной памяти
➖3 ГБ ОЗУ
➖Слабая производительность

Samsung Galaxy A22 — смартфон для путешествий

Когда дело доходит до путешествий Galaxy A22 предлагает слот для двух SIM-карт, а это очень удобно. Кроме того, есть совместимость практически со всеми поставщиками сетей GSM.

Что касается дизайна, Samsung включила в него яркий дисплей AMOLED Infinity-U с мимальными рамками. Есть боковой сканер отпечатков пальцев, а также быстрая зарядка 15 Вт благодаря встроенному зарядному порту USB Type-C. Galaxy A22 работает на MediaTek Helio G80 SoC в сочетании с 4 ГБ ОЗУ и Android 11. Samsung также использовал тут аккумулятор емкостью 5000 мАч, чтобы не переживать за время работы, когда вы находитесь в дороге.

Samsung Galaxy A22 — смартфон для путешествий. Samsung Galaxy A22. Фото.

Samsung Galaxy A22

С другой стороны, Galaxy A22 нельзя использовать с операторами CDMA (если вы друг окажетесь в таком месте). А еще, тут нет защиты от воды и пыли. Хотя, рассчитывать на них было бы наивно.

Особенности:
➕Дисплей Super AMOLED Infinity-U с частотой 90 Гц
➕128 ГБ встроенной памяти
➕Быстрая зарядка через USB Type-C
➕Боковой датчик отпечатков пальцев
➕Гигантская батарея
➖Нет защиты от воды и пыли

Samsung Galaxy A21 — сбалансированный телефон

Samsung установила свой дисплей Super AMOLED Infinity на многие устройства, включая Galaxy A21. К сожалению, в новых устройствах серии A отсутствуют преимущества AMOLED. Вот почему Galaxy A21 предлагает лучшее соотношение цены и качества по сравнению с более новыми аналогами. 6,5-дюймовый дисплей достаточно большой, чтобы наслаждаться любимыми мультимедиа, несмотря на разрешение FHD+. Кроме того, вы получаете четыре задние камеры.

Samsung Galaxy A21 — сбалансированный телефон. Samsung Galaxy A21. Фото.

Samsung Galaxy A21

Galaxy A21 также включает в себя быструю зарядку 15 Вт для встроенного аккумулятора на 4000 мАч. В спецификации Samsung указал 3 ГБ оперативной памяти в сочетании с 32 ГБ хранилища, что очень немного, но это компенсируется расширяемой памятью. Вы можете увеличить объем вашего хранилища еще на 512 ГБ, купив карту памяти microSD, хоть и довольно дорогую.

Как и в случае с другими бюджетными вариантами, вас может разочаровать разрешение этого 6,5-дюймового дисплея. При воспроизведении видео в формате 720p можно столкнуться с некоторой зернистостью во время просмотра. Тем не менее, дисплей намного ярче, чем TFT-панели, которые есть в некоторых других моделях Galaxy A.

Особенности:
➕Безграничный дисплей Super AMOLED
➕Расширяемая память
➕Четыре задние камеры
➕Аккумулятор на 4000 мАч
➖Только 32 ГБ памяти
➖Дисплей выглядит зернистым при низком разрешении

Samsung Galaxy A12 — смартфон базового уровня

Если Galaxy A03s — лучший телефон для начинающих, то Galaxy A12 — его немного лучшая версия. A12 отличается сдержанным дизайном, 6,5-дюймовым TFT-дисплеем Infinity-V, прочной конструкцией и сканером отпечатков пальцев сбоку.

Samsung Galaxy A12 — смартфон базового уровня. Samsung Galaxy A12. Фото.

Samsung Galaxy A12

Глядя на спецификацию, в A12 действительно особо не о чем написать. Но учитывая, что это бюджетный телефон, общий пакет характеристик начинает выглядеть довольно привлекательно. Galaxy A12 имеет хороший большой дисплей, емкую батарею, которая быстро заряжается, датчик отпечатков пальцев и старый добрый аудиоразъем. Основная камера может делать снимки с разрешением до 48 Мп.

У Galaxy A12 есть несколько недостатков. Имея всего 3 ГБ оперативки и 32 ГБ встроенной памяти, работа с программным обеспечением ни в коем случае не будет быстрой. Вы можете, конечно, увеличить это с помощью карт памяти microSD, но это дополнительные деньги. Бюджетный телефон Galaxy также поставляется с Android 10/One UI 3.1 из коробки, но вы можете сразу обновить его до Android 11.

Особенности:
➕Четыре камеры
➕5000 мАч с быстрой зарядкой 15 Вт
➕Расширение памяти картами MicroSD до 1 ТБ
➕Считыватель отпечатков пальцев сбоку
➖Поставляется с Android 10
➖Не самый быстрый

Какой телефон Samsung купить

Если вы хотите жить в мире Samsung, но не хотите платить высокую цену, то Galaxy A32 5G — ваш лучший выбор. Этот телефон оснащен 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем с боковым сканером отпечатков пальцев. Если вам нужна панель AMOLED, вы можете выбрать версию без 5G, с которой вы скорее всего и столкнетесь. Вряд ли продавцы повезут его к нам в страну, ведь 5G у нас пока нет и непонятно, когда появится, несмотря на многочисленные тестирования сети.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Под капотом вы получите 4 ГБ оперативной памяти, включая 128 ГБ памяти, которую можно увеличить до 1 ТБ. Кроме того, четыре задние камеры позволяют получить хорошее изображение в большинстве ситуаций. Что выделяет A32, так это программное обеспечение; устройство получит больше обновлений программного обеспечения, чем любой другой телефон в сегодняшнем списке.

Теги
Лонгриды для вас
Выбираем смартфон с хорошим звуком. Нашли 5 лучших моделей для меломанов

Сегодня каждый смартфон помимо прочего используется в качестве аудиоплеера, с помощью которого вы можете слушать музыку как через наушники, так и через внешний динамик. Но далеко не каждая модель готова порадовать своего владельца действительно качественным звучанием. Поэтому, если музыка для вас — не пустые слова, взгляните на рейтинг смартфонов 2022 года, которые лучше всего подходят для воспроизведения и записи звука.

Читать далее
Как настроить автозаполнение паролей на Андроид

Если зайти в любой магазин приложений, будто то App Store или Google Play, можно обнаружить множество программ для управления паролями. Безусловно, лучше пользоваться лишь одним, сделав его основным по умолчанию для автозаполнения паролей на устройстве. К сожалению, сторонние решения не всегда гибкие и удобные по сравнению со стандартным менеджером паролей, поэтому есть смысл пользоваться стандартным приложением от Google. Сегодня расскажем, как настроить автозаполнение паролей на Android так, чтобы не повторять чужих ошибок при их хранении и не потерять их из виду.

Читать далее
Много новинок от Samsung и большое обновление VK: итоги недели

На этой неделе было, как минимум два больших события, о которых нельзя не рассказать. Это, конечно, большая презентация Samsung и крупное обновление VK. Мы увидели новые складные телефоны и продолжение линейки самых популярных смарт-часов из мира Android. Обновление самой популярной российской социальной сети принесло много новых функций, часть из которых может остаться незамеченной, если не знать о них. В нашей традиционной итоговой подборке мы поговорим о других новостях, которые могут повлиять на мир электроники будущего, или просто сделать наше общение с гаджетами более полным и удобным.

Читать далее
Новый комментарий