Как включить карту коронавируса в Google Maps на Android

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Иван Кузнецов 0

Коронавирус. Вот уже несколько месяцев мы не только просыпаемся и засыпаем, но и живём с этим словом. Об опасности заражения COVID-19 нам трубят изо всех Telegram-каналов, по телевизору и даже на далёких от тематики здравоохранения сайтах. Именно из-за коронавируса большая часть предприятий перевели своих сотрудников на удалённую работу, all inclusive в турецких отелях изменился до неузнаваемости, а сами мы стали вынуждены носить маски даже на улицах. В таких условиях поневоле начнёшь паранойить, а потому нет ничего удивительного в том, что многих стала интересовать некая «карта коронавируса».

Карта распространения коронавируса

Google Maps подскажут, где больных COVID-19 больше всего

Google всех обманула и начала сама шпионить за больными коронавирусом

Google выпустила крупное обновление для Google Maps, добавив в фирменный сервис так называемую карту коронавируса. Это новый слой, который доступен в приложении наряду с транспортом, пробками, велосипедными дорожками и 3D-видом и позволяет оценить степень распространения COVID-19 среди местного населения. Нововведение доступно во всех 220 странах мира, где Google Maps работают официально, а потому вы гарантированно не пропустите из виду вспышку инфекции там, куда вы направляетесь, например, в отпуск.

Карта коронавируса для Android

Включить карту коронавируса в Google Maps очень просто. Объясняю на примере приложения для Android:

  • Запустите Google Maps на своём смартфоне;
  • В правом верхнем углу выберите кнопку «Слои»;
COVID Info

Карта коронавируса доступна как отдельный слой

  • Выберите пиктограмму COVID-19;
  • Оцените степень распространения инфекции в выбранном регионе.

Google рассказала, как Android будет следить за больными коронавирусом

Слой COVID-19, как и все остальные, включается сразу на всей поверхности карт. То есть вы сможете в реальном времени перемещаться городам и странам, отслеживая вспышки новой коронавирусной инфекции. Чем ярче и краснее будет цветовой слой на выбранном вами регионе, тем больше там заболевших. Google определяет опасность посещения той или иной местности на основе сведений об инфицированных на 100 тысяч человек. Сведения поисковый гигант черпает из различных источников, включая местные оперштабы и исследовательские центры.

Как отслеживать распространение коронавируса

Карта коронавируса

Вот так выглядит карта распространения коронавируса в Google Maps

При желании вы можете самостоятельно убедиться в количестве заражённых, нажав на вкладку с информацией о COVID-19, которая доступна здесь же. В Google Maps содержатся сведения о заболевших за последние 7 дней, а также указатель на то, снижается или увеличивается их количество. В актуальности предоставляемой информации можно не сомневаться. Помимо местных источников, Google использует статистику от Университета Джона Хопкинса, Википедии, Всемирной организации здравоохранения, издания New York Times, а также прочих надгосударственных органов и фондов. Поэтому если погрешность и не исключена полностью, то сведена к абсолютному минимуму.

Google рассказала, как коронавирус повлиял на Google Maps

К сожалению, это обновление Google Maps, как и многие другие распространяется постепенно. Поэтому прямо сейчас у вас может не быть доступа к карте коронавируса. Я до конца не уверен, содержится ли нововведение в составе актуальной сборки карт от 22 сентября либо Google применила необходимые изменения исключительно у себя на серверах. Тем не менее, вы можете попробовать скачать самую последнюю версию Google Maps по ссылке выше. После установки она заменит уже установленные карты, которые в дальнейшем смогут обновляться через Google Play без каких-либо препятствий.

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