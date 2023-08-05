5 функций Xiaomi, которые сложно найти в настройках смартфона, но обязательно стоит попробовать

Каждый смартфон Xiaomi обладает таким количеством функций, что рассказывать о них можно часами. И даже человек, внимательно изучающий настройки своего устройства, порой пропускает очень важные опции. Именно о таких функциях Xiaomi сегодня пойдет речь. Кстати, некоторые из них присутствуют и на других Android-смартфонах, а потому подборка будет полезна всем без исключения. Заодно проверим, чем оболочка MIUI отличается от других платформ.

Ночной режим на Андроиде

Эта функция есть на большинстве устройств, потому что является одним из компонентов цифрового благополучия Google. На нее почти никто не обращает внимания, а зря, ведь данная настройка позволяет меньше засиживаться в смартфоне. После включения ночного режима убирается звук уведомлений (кроме будильника), уменьшается яркость обоев, а экран становится черно-белым, помогая быстрее уснуть:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Цифровой благополучие и родительский контроль», а затем — «Ночной режим». Активируйте опцию или настройте ее работу по расписанию.

Также в разделе «Цифровое благополучие и родительский контроль» вы найдете другие полезные функции, которые помогут ограничить время использования смартфона или сконцентрировать свое внимание на действительно важных вещах.

Читайте также: обзор смартфона HONOR X9a с ночным режимом

Как обновить патчи безопасности Android

Крупные обновления MIUI прилетают раз в год, а минорные апдейты хоть и появляются чаще, но включают в себя не самые актуальные патчи безопасности Андроид. Поэтому, если вы желаете защитить свой Xiaomi от внешних угроз, их нужно устанавливать отдельно через пункт настроек, до которого не всегда добираются руки:

Откройте настройки Xiaomi. Перейдите в раздел «Состояние защиты», а затем — «Обновление системы через Google Play». Дождитесь окончания проверки наличия апдейтов. Скачайте обновление и перезагрузите смартфон.

Обычно патчи безопасности Xiaomi выходят каждый месяц, в то время как обновления MIUI не чаще раза в квартал. Так что не забывайте своевременно проверять наличие апдейтов не только через раздел «О телефоне», но и через вкладку «Состояние защиты».

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Диагностика подключения к сети

Нередко владельцы смартфонов Xiaomi жалуются на то, что плохо работает интернет. С целью решения проблемы можно воспользоваться инструкцией, опубликованной на нашем сайте, а также встроенным средством MIUI, которое позволяет выполнить диагностику подключения к сети в автоматическом режиме:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Wi-Fi» или «SIM-карты и мобильные сети» в зависимости от типа подключения. Откройте вкладку «Расширенные настройки», а затем — «Диагностика сети». Нажмите кнопку проверки.

Диагностика выполняется как для Wi-Fi, так и для мобильного интернета. Она идентифицирует процессы, активно потребляющие трафик, а также проверяет качество соединения. При обнаружении проблем вам будут даны рекомендации для их решения.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Как очистить оперативную память на Xiaomi

Вопреки расхожему мнению, при блокировке экрана приложения не выгружаются из оперативной памяти. То есть многие из ранее запущенных процессов продолжают работать в фоне, потребляя ресурсы вашего устройства, из-за чего телефон быстро разряжается. Чтобы это исправить, нужно включить автоматическую очистку оперативной памяти:

Посетите настройки телефона. Перейдите в раздел «Батарея». Откройте пункт с дополнительными настройками, нажав кнопку в правом верхнем углу. Во вкладке «Очищать память» выберите подходящее значение.

Автоматическая выгрузка приложений никак не повлияет на уведомления, которые продолжат поступать вне зависимости от выставленных настроек. Очистка памяти затрагивает лишь процессы, которые вы запускаете самостоятельно, открывая ту или иную программу.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Принудительное ограничение скорости загрузки

Последняя функция пригодится тем, кто пользуется интернет-тарифом с ограниченным пакетом гигабайтов. В отдельном тексте мы рассказывали, как контролировать трафик на Xiaomi, но эта опция работает иначе. Она не устанавливает лимит, а снижает скорость интернета на телефоне:

Откройте настройки смартфона. В пункте «О телефоне» несколько раз нажмите по версии MIUI, чтобы стать разработчиком. Перейдите в раздел «Расширенные настройки», а потом — «Для разработчиков». Отыщите вкладку «Ограничение скорости скачивания» и установите лимит.

В настройках для разработчика вы найдете и другие интересные функции. К примеру, здесь можно изменить кодек Bluetooth для беспроводных наушников, а также увеличить или уменьшить скорость системных анимаций. Но меняйте настройки с осторожностью. Не зря ведь их спрятали так далеко.