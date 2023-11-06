Очень важные настройки звука Xiaomi, на которые вы до сих пор не обращали внимания

Для рядового пользователя настройка звука на Андроид ограничивается выбором рингтона и в лучшем случае изменением эквалайзера по принципу «тут повыше, здесь пониже, вроде, ОК». Но производители смартфонов предлагают куда больше возможностей. В частности, настройки звука Xiaomi включают в себя несколько полезных функций общей направленности, а также огромное количество параметров для меломанов. Если вы хотите, чтобы ваш смартфон зазвучал по-новому, обязательно попробуйте их.

Звуковой помощник на Xiaomi

В настройках Xiaomi есть раздел «Звук и вибрация». Вы наверняка посещали его, когда выбирали рингтон или меняли громкость. Но помимо этих базовых вещей здесь можно найти вкладку под названием «Звуковой помощник», в которой представлено три интересные функции. По умолчанию они настроены так, как показано на скриншоте.

Если во время входящего вызова к смартфону подключены наушники, опция «Разрешить воспроизведение звука» заставит играть рингтон в том числе и через внешние динамики. Поэтому ее я рекомендую отключить. А вот на «Несколько источников звука» и «Регулировку звука в приложениях» вам стоит обратить внимание.

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Если активировано несколько источников звука, аудио будет воспроизводиться сразу во всех активных программах. В свою очередь, регулировка звука в приложениях позволит настроить громкость для каждой проги по отдельности. Для этого нужно нажать на значок с мелодией в левом углу.

Кому эти настройки могут пригодиться? Регулировка звука в приложениях будет полезна, если во время игровых сессий вы любите смотреть видео в окне и вас раздражает, что музыка из одного источника перекрывает другую. Ну а вторая станет спасением для тех, кого раздражает остановка фоновой музыки при автовоспроизведении видео в Telegram и других приложениях.

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Dolby Atmos — что это в телефоне Xiaomi

Перейдем к опциям для меломанов. С этой целью предлагаю открыть вкладку «Звуковые эффекты», которая прячется в разделе настроек «Звук и вибрация». Здесь первой обращает на себя внимание функция Dolby Atmos. Она позволяет сделать звук более объемным, создав эффект присутствия. Но учтите, что обычно Dolby Atmos присутствует только на смартфонах Xiaomi среднего и более высокого уровня.

Для Dolby Atmos на Xiaomi можно выбрать один из четырех пресетов, ориентированных на видео, музыку или разговоры по телефону. Также во вкладке «Графический эквалайзер» предлагаются настройки для различных музыкальных жанров. Но по личному опыту могу сказать, что технология Dolby Atmos в большей степени подходит для просмотра фильмов. Музыка в наушниках с активной функцией, напротив, становится более плоской, хотя внешние динамики создают желанный объем.

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Иммерсивный звук в наушниках

Если подключить к телефону наушники, в разделе с эффектами появится функция «Виртуальный иммерсивный звук». Она неразрывно связана с технологией Dolby Atmos, чья проблема заключается в том, что всю полноту объема удается почувствовать только при воспроизведении контента с поддержкой звука 5.1.

Функция «Виртуальный иммерсивный звук» за счет искусственного интеллекта исправляет этот недостаток, делая из обычной стереодорожки звук 5.1. К сожалению, такая настройка есть далеко не на всех смартфонах Xiaomi. Как правило, она присутствует на флагманах и субфлагманах, чьи процессоры готовы похвастать широкими возможностями ИИ.

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Регулировка звука под наушники

Как мы выяснили ранее, эффекты Dolby Atmos и виртуальный иммерсивный звук — это по большей части настройки для киноманов, нежели для меломанов. Однако для любителей музыки Xiaomi тоже приготовила много всего интересного. Например, регулировку звука под наушники. Опция скрывается в одноименной вкладке. Она становится доступна после подключения гарнитуры и отключения Dolby Atmos.

По сути, здесь находится пара десятков пресетов эквалайзера для разных типов наушников Xiaomi, многие из которых уже сняты с продажи. Тем не менее, бесполезной эта функция все равно не будет. Вы можете экспериментировать, меняя разные пресеты, и в конечном итоге найдете оптимальный вариант для прослушивания музыки.

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Персонализация звука на смартфонах Xiaomi

Пожалуй, самой интересной настройкой для меломанов является персонализация звука. Она находится во вкладке «Пользовательские эффекты» и состоит из двух функций. Первая — регулировка громкости. Здесь предлагается выбрать один из трех возрастных пресетов или создать свой, который будет базироваться на основе прохождения теста слухового восприятия.

Вторая функция — это непосредственно персонализация звука Xiaomi. Она представляет собой упрощенную настройку эквалайзера. Если вы не разбираетесь в тонкостях высоких и низких частот, пройдите тест от Xiaomi, и смартфон подберет оптимальные параметры.

Создать можно несколько пресетов. Но работать они будут при условии, что к телефону подключены наушники, а настройках отключены эффекты Dolby Atmos. Экспериментируйте, и тогда у вас получится добиться если не идеального, то максимально качественного звучания.