Лучшие лаунчеры, которые можно скачать бесплатно на Андройд

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Артем Сутягин 0

Лайнчер, лончер, интерфейс, оболочка — все это примерно одно и то же, когда дело доходит до кастомизации телефона. Пользователи скачивают их из магазина приложений или из сторонних источников и активно пользуются, старясь сделать свой телефон не просто не таким, как всегда, ведь он иногда надоедает, но и не таким, как у всех. Для этого и существуют подобные инструменты, которых довольно много в Google Play, но мало кто о них слышал. Вот мы и решили сделать небольшую подборку лаунчеров, которые смело могут считаться хорошими.

Лучшие лаунчеры, которые можно скачать бесплатно на Андройд. Сторонний лаунчер может изменить телефон до неузнаваемости. Фото.

Сторонний лаунчер может изменить телефон до неузнаваемости.

Что дают сторонние лаунчеры для Android

Программы запуска — как тоже иногда называют лаунчеры — могут полностью обновить домашний экран, панель приложений, а также настройки, связанные с анимацией и значками. Есть несколько популярных из них, которые предлагают портировать некоторые интересные функции из последних сборок Android на старые смартфоны, особенно настройку и анимацию новых версий.

Некоторые лаунчеры имеют свой собственный способ отображения важной информации, но при этом следуют традиционному дизайну главного экрана Android. А некоторые из них даже предлагают минималистичный стиль и помогают сократить количество ненужных нажатий для выполнения повседневных задач. Каждый такой лаунчер полезен по-своему и помогает настроить Android-смартфон. А теперь давайте поговорим непосредственно о них.

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Nova Launcher — оптимизированный лаунчер для Android

Что может быть лучше Nova Launcher для настройки главного экрана на устройстве Android? На протяжении ”веков” Nova Launcher был в авангарде, предоставляя функции из последних сборок Android на все устройства, работающие под управлением старых версий этой операционной системы.

Nova Launcher — оптимизированный лаунчер для Android. Nova Launcher. Фото.

Nova Launcher

Он предлагает множество настроек, включая поддержку жестов, поддержку пакетов значков, внешний вид приложения и папок, темы, ночной режим, Google Discover и т. д. Приложение хорошо поддерживается благодаря своевременным обновлениям и исправлениям. Последовательность и отсутствие ошибок делают программу запуска Nova одной из лучших среди подобных.

Он доступен бесплатно, но есть отдельная Pro-версия, которая стоит денег. Но попробуйте сначала бесплатную, а там уже будем рассуждать дальше.

Скачать Nova Launcher

Microsoft Launcher — лаунчер от Майкрософт

К преимуществам этого продукта можно отнести кроссплатформенную синхронизацию, инструменты Microsoft и cовместимость с Windows. Крупнейший производитель софта стремится расширить спектр своих услуг за пределы операционной системы Windows. Гигантские усилия ребят из Редмонда заслуживают похвалы с 2017 года. Именно с тех пор они активно развивают направление взаимодействия с пользователями Android-устройств.

Microsoft Launcher — лаунчер от Майкрософт. Microsoft Launcher. Фото.

Microsoft Launcher

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Microsoft Launcher — это шаг в том же направлении, который предлагает кроссплатформенную синхронизацию буфера обмена между Android и Windows или наоборот. Есть некоторые другие продукты Microsoft, которые являются частью лайнчера, и пользователи могут синхронизировать все данные между своей операционной системой Windows и смартфоном.

Microsoft Launcher доступен бесплатно и это не просто оболочка, а скорее утилита для пользователей, которые являются обычными пользователями Windows.

Скачать Microsoft Launcher

Total Launcher — лаунчер с возможностью настройки

Total Launcher может служить разным целям — от простых и элегантных эффектов до сложных и интеллектуальных домашних экранов и экранов блокировки. Он даже считается самым настраиваемым лаунчером с поддержкой всех новейших функций.

Total Launcher — лаунчер с возможностью настройки. Total Launcher. Фото.

Total Launcher

Он дает возможность настраивать анимацию, значки, виджеты и многое другое. Расширенные настройки есть даже для конкретных приложений. Сам лаунчер можно использовать бесплатно, однако вы можете получить некоторые дополнительные функции с премиальной подпиской, которая стоит денег.

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Action Launcher — как сделать телефон похожим на Google Pixel

Если вам нравится, как выглядит меню смартфонов Google Pixel, то Action Launcher может стать вашим любимым лончером, поскольку он предлагает Vanilla Android Look вместе с элементами Pixel, такими как виджеты, ящик приложений и тому подобным. Пользователи имеют возможности настройки и отображения приложений.

Action Launcher — как сделать телефон похожим на Google Pixel. Action Launcher. Фото.

Action Launcher

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В общем, все будет похоже на Pixel, если он вам нравится, но вы по той или иной причине не хотите его покупать как свой основной телефон. Это все работает довольно давно — с 2013 года — и в последнее время приобрело четкий внешний вид. Стоит попробовать, если вы хотите испытать пользовательский интерфейс Pixel.

Скачать Action Launcher

Niagra — лаунчер для использования одной рукой

Это еще один минималистичный лаунчер с вертикальной прокруткой. На главном экране отображаются только приложения и другие выбранные служебные данные, убирая все лишнее. Эргономика при пролистывании списка приложений очень хороша. Более того, управление уведомлениями также отлично реализуется возможностями лончера, что позволяет пользователям отвечать на каждое уведомление, не открывая приложение, в котором оно пришло.

Niagra — лаунчер для использования одной рукой. Niagara Launcher. Фото.

Niagara Launcher

Другими функциями Niagra являются жесты, настраиваемый внешний вид, встроенные уведомления и виджеты. Он также поддерживает динамическую цветовую схему Android. Если вы можете получить Pro версию, то получите расширенные параметры, такие как виджеты погоды, всплывающие виджеты и другие параметры настройки.

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