Старый планшет, который пылится в ящике, не всегда стоит выбрасывать. Часто он тормозит не из-за изношенного железа, а из-за того, что годы обновлений превратили лёгкую систему в перегруженную. Моя история с реанимацией Samsung Galaxy Tab S7+ показывает, что вернуть скорость можно за один вечер, причем без перепрошивки. Рассказываю, что для этого нужно. Впрочем, если у вас есть деньги на новое устройство, мы сделали подборку лучших Android-планшетов, которые можно купить в 2026 году — обязательно почитайте, там много интересного.

Недавно я нашёл свой старенький Galaxy Tab S7+ при уборке, починил экран, зарядил и обновил. Планшет работал заметно медленнее, чем мне помнилось, хотя характеристики оставались довольно внушительными даже для 2026 года: все-таки процессор Snapdragon 865+ и 8 ГБ оперативной памяти не должны были безбожно устареть за пять лет. Значит, дело было в чём-то другом. Возможно, в моем желании купить новый планшет, тем более, что в Россию приехал новый OnePlus Pad.

Почему старый Android-планшет тормозит

Многие думают, будто чип со временем «изнашивается» и устройство неизбежно начинает тормозить. Даже если вы покупаете хороший бюджетный планшет на Android, он может служить вам долгие годы. Потому что на деле причина чаще всего в софтверной составляющей: просто система с каждым обновлением обретает всё больше функций, а железо остаётся прежними.

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Galaxy Tab S7+ вышел с One UI 2.5, а к моменту повторного запуска прошёл путь обновлений вплоть до One UI 6. Каждая новая версия оболочки была тяжелее предыдущей: анимации, обновление виджетов и фоновые службы занимают память, которую планшет мог бы тратить на то, что вам действительно нужно. Откатить годы разрастания системы нельзя, но можно убрать один из самых тяжёлых слоёв — домашний экран. А, если вам нужен совет, но Телеграм не работает, обращайтесь в наш чатик в МАХ, там вам обязателтно помогут.

Зачем менять лаунчер на Android-планшете

Главная мотивация здесь — конкретный сценарий. У Tab S7+ большой экран на 12,4 дюйма, и он идеально подходит под чтение книг, комиксов и манги. Телефон для этого слишком мал, ноутбук или монитор — не то ощущение, а планшет оказывается ровно посередине: его удобно носить и при этом видно каждую деталь.

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Если устройству нужно выполнять одну-две задачи, нет смысла держать тяжёлую фирменную оболочку со всеми её функциями. Лёгкий лаунчер под конкретную роль — разумный компромисс между производительностью и удобством. О том, почему стоковую оболочку Samsung вообще имеет смысл менять, мы уже писали отдельно.

Как почистить Android-планшет перед сменой лаунчера

Прежде чем трогать домашний экран, стоит навести порядок. Базовая последовательность выглядит так:

Удалите предустановленные приложения, которыми не пользуетесь. Часть удаляется обычным способом, но некоторые получится только отключить через режим разработчика. Снесите старые скачанные приложения, к которым вы давно не возвращались. Оставьте на устройстве только то, что действительно нужно под новые задачи.

Эта чистка сама по себе освобождает память и снимает часть фоновой нагрузки. Но главным изменением стала именно замена стокового лаунчера Samsung на сторонний — в данном случае на Niagara Launcher.

Почему Niagara Launcher — лучший лаунчер для Android-планшета

Niagara устанавливается из Google Play, при первом запуске предлагает выбрать несколько любимых приложений и назначить себя лаунчером по умолчанию. Главная его особенность — почти пустой домашний экран: вместо сетки иконок и страниц со свайпами вы видите короткий список избранных приложений у края экрана.

На большом 12,4-дюймовом дисплее это особенно удобно: до всего можно дотянуться одной рукой, а не тянуться через россыпь иконок. Уведомления встроены в тот же список — сообщение появляется строкой под нужным приложением, а свайп по приложению открывает его уведомления и ярлыки во всплывающем окне.

Но скорость вернуло не то, что лаунчер делает, а то, чего он не делает. Это маленькое и лёгкое приложение: нет постоянного обновления виджетов, лишних фоновых процессов, рекламы и навязчивых окон с предложением купить Pro-версию. В результате планшет стал работать почти так же быстро, как в день покупки. Если хочется минимализма и на телефоне, помогут и простые настройки против хлама.

Стоит ли менять лаунчер на Niagara на своём планшете

Подход рабочий, но трезво оценивайте, что именно вы получаете. Смена лаунчера не превращает старый планшет в новый — годы разрастания самой системы никуда не денутся, и тяжёлые приложения по-прежнему будут грузить устройство. Зато под узкий сценарий вроде чтения или просмотра видео разница ощущается сразу.

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Кому это полезно:

владельцам старых, но мощных планшетов и телефонов, которые лежат без дела

тем, кто хочет выделить устройство под одну-две задачи — чтение, видео, роль домашнего дисплея

тем, кого раздражает перегруженный фирменный домашний экран

Кому можно не заморачиваться: если устройство и так справляется, а вам нужна привычная сетка иконок и виджеты, ломать рабочую схему ради эксперимента не обязательно.

Итог простой: прежде чем списывать старый Android-планшет, попробуйте снять с него лишний софт и поставить лёгкий лаунчер. Это бесплатно, занимает один вечер и часто возвращает устройству вторую жизнь хотя бы на пару лет.