Можно ли вызвать Google Ассистента без фразы «Окей, Google»

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Артем Сутягин 0

Помните, как вызывался первый по-настоящему массовый голосовой ассистент? Если нет, то дам подсказку, что это стало не только мемом, но и именем нарицательным для всего процесса ”гуглить”. Да, всем мы помним фразу ”Окей, Google”. Именно она вызывала Google Ассистента, который помогал решать какие-то бытовые задачи, связанные с запросами. Пусть это и не дурацкое ”Привет, Siri”, которое надо каждый раз говорить, общаясь с iPhone, но от такого способа обратить на себя внимание тоже надо уже отказываться. Видимо, именно так подумали и ребята из Google, запустив соответствующий процесс, и вот теперь мы максимально близки к новому способу управления старой функцией.

Google

Google Ассистент очень полезен, но способ его вызова давно пора обновить.

Как вызвать Google Ассистента

В июне этого года при разборе приложения Google была обнаружена новая функция под названием ”быстрые фразы”, ​​которая позволит пользователям взаимодействовать с Ассистентом, не говоря ”Окей, Google”. Почти четыре месяца спустя эта функция наконец-то начала распространяться среди пользователей.

По словам XDA Developers, эта функция пока распространяется только на устройства Pixel под управлением бета-версии Android 12. Несмотря на то, что сама такая возможность не была официально объявлена ​​Google, есть большая вероятность того, что это все же случится. В этом случае новую возможность получит большое количество топовых моделей основных брендов. Какие именно это будут модели, пока сказать сложно, но их список будет, скорее всего, будет достаточно большим.

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Как только эта функция станет доступной, вы сможете ответить на телефонный звонок, сказав ”Ответить”, или отклонить звонок, просто сказав ”Отклонить”. Точно так же вам просто нужно сказать ”Стоп” или ”Отложить”, когда сработает будильник или таймер.

Случайный запуск Google Ассистента

Однако Google предупреждает, что Ассистент может иногда непреднамеренно активироваться, если эта функция включена. Удивительного в этом ничего нет, так как именно для ликвидации таких случайных срабатываний и была придумана система вызова ассистента через специальную фразу.

Изменение способа вызова Ассистента позволит пользоваться им с бОльшим комфортом

После того, как вы включите быстрые фразы, вы также увидите чип прямо под заголовком уведомления о телефонных звонках и будильниках, напоминающий вам, что больше не надо тратить силы и время на произнесение фразы ”Окей, Google”.

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Где будут работать новые вызов Google Ассистента

Согласно отчету, опубликованному 9to5Google в прошлом месяце, эта функция также позволит пользователям отказаться от использования фраз вызова Ассистента на других устройствах Google с поддержкой такой функции, среди которых будут умные колонки и умные дисплеи. Однако остается неясным, когда именно эта функциональность выйдет за пределы телефонов.

Вызов ассистента голосом — это без сомнения очень удобная функция, но согласитесь, что немного странно вызывать его каждый раз такой длинной, надоевшей и, если честно, просто глупой фразой. Выше я уже говорил, что хуже может быть только каждый раз здороваться с Siri, когда ведешь с ней беседу.

Ассистент

Главная проблема в том, что обращение к Ассистентам сейчас нелогично. Каждый раз проговаривать специальную разу глупо.

Самый удобный ассистент

В этом смысле все максимально правильно сделали специалисты из Яндекса и Amazon, когда отказались от приветствий, заменив их просто обращением по имени к виртуальному ассистенту — Алисе или Alexa соответственно. Вот так это действительно больше похоже на живое общение и почти полностью стирает границы между реальным человеком, к которому ты обращаешься, и виртуальным ассистентом.

Google Ассистент поставил новый рекорд. Это впечатляет!

Я сам постоянно пользуюсь Яндекс.Станциями, расставив их в каждой комнате. При этом у меня есть HomePod и Google Home, которыми я почти не пользуюсь даже не из-за невозможности общаться с ними на русском, а из-за того, что надо так витиевато к ним обращаться. На заре становления ассистентов это было нормально, но сейчас это уже не актуально. И даже более широкие возможности Google Ассистента не заставят меня отказаться от использования Алисы. По крайней мере, пока Google не сделает того, что мы обсуждали в этой статье.

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