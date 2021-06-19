Google Ассистент поставил новый рекорд. Это впечатляет!

Голосовые ассистенты становятся все более умными и продвинутыми. Постепенно они получают новые функции, а старые начинают работать лучше и лучше. Связано это с тем, что на рынке появляется все больше конкуренции, а пользователи начинают чаще обращаться к самим ассистентам. Доказательством этого является новый рекорд самого популярного ассистента в мире — Google Ассистента. Кроме того, что он установлен на львиной доле продаваемых смартфонов, его так же скачивают отдельно для того, чтобы иметь к нему еще больше доступа. Давайте разбираться, почему так происходит и в чем собственно заключается рекорд.

Для чего нужен голосовой ассистент

Если вам когда-либо приходилось отправлять текстовое сообщение во время управления автомобилем или устанавливать таймер во время приготовления пищи, вы знаете, насколько полезным может быть голосовой ассистент. В частности Google Ассистент. Это такой же важный инструмент, как и все остальное, что вы найдете на своем телефоне. Он встроен непосредственно в систему, и именно поэтому есть на каждом устройстве Android.

А еще Google предлагает специальное приложение для установки ярлыка Ассистента в Google Play, и хотя в нем нет необходимости, оно очень популярно. Именно это приложение скачали из магазина приложений уже более 500 миллионов раз. Это серьезный результат. Особенно, если можно пользоваться почти всеми его функциями без установки.

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Нужно ли скачивать Google Ассистент

Скачав приложение, пользователи просто размещают его на рабочем столе для более быстрого доступа без голоса. Такая предустановка на некоторых смартфонах есть из коробки, но для остальных устройств приходится принимать меры.

Интересно то, что Google сама предупреждает пользователей об отсутствии необходимости скачивания отдельного приложения для работы с Ассистентом. Для этого в нижней части описания приведено соответствующее пояснение. В нем говорится, что функции, которые дает приложение, уже являются частью системы Android.

Но едва ли это говорит о стремлении Google обезопасить вас от лишних приложений. Если бы это было так, приложение не появилось бы в ”сторе”, не давало бы возможности скачать себя или просто имело соответствующее пояснение в верхней части описания. Вместо этого пояснение скрыто под ворохом описаний преимуществ — возможность прокладывания маршрутов, воспроизведение любимых песен, упрощение жизни пользователя и многое другое.

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Установка Google Ассистентом

При этом есть как минимум несколько причин для того, чтобы установить приложение на свой телефон. Сделав это, вы получите быстрый ярлык для голосовых команд, который не является полной панелью поиска Google. Иногда это бывает более удобным, а заодно дает дополнительные возможности доступа к настройкам ассистента.

Какой бы ни была причина, людям искренне нравится это специальное приложение. Если вы заинтересованы в том, чтобы присоединиться к этому элитному клубу из 500 миллионов других пользователей, просто зайдите в Google Play и скачайте Ассистента. Так же можно скачать APK с APKMirror, если этот способ вам нравится больше.

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Стоит ли пользоваться голосовым ассистентом

Пользоваться ассистентами действительно нужно. Они делают жизнь проще. Я сам долгое время не пользовался ими, но теперь понимаю, насколько это удобно. Определиться с одним конкретным ассистентом я не могу и не вижу в этом большого смысла. Меня в разных проявлениях окружают Алиса, Маруся, Siri и Google Ассистент. Все они выполняют разные функции. Одна проблема в том, что надо постоянно запоминать их имена и знать, к кому обращаешься.

Если в вашем окружении нет такого сигментирования ассистентов, то пользуйтесь только Google Ассистентом, и жизнь станет проще. Хотя лично для себя в качестве фаворита я выбрал Алису.