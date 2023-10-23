Необычные, но крутые приложения для Андроид, которые никогда не окажутся в рекомендациях Гугл Плей

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Иван Герасимов

На главной странице Гугл Плей регулярно появляются полезные приложения с обилием функций и удобным интерфейсом вроде соцсетей, справочников или утилит для проверки смартфона. Но вы наверняка замечали, что среди них практически нет нестандартных программ, главная функция которых — развлечь пользователя. Зачастую их скачивают для разового применения, после чего удаляют с телефона, но это вовсе не означает, что они бесполезны. Более того, это приложения с высоким рейтингом, который даже не снился другому более популярному софту! Вот 5 лучших необычных программ, которые должны оказаться на вашем смартфоне.

Необычные, но крутые приложения для Андроид, которые никогда не окажутся в рекомендациях Гугл Плей. Эти необычные приложения не дадут тебе соскучиться! Фото.

Эти необычные приложения не дадут тебе соскучиться!

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Air Horn — приложение с громкими звуками

Хотите подколоть человека или просто красиво подыграть в забавной ситуации? Тогда вам точно понравится приложение Air Horn — аналог громкого звукового сигнала, который часто встречается в фильмах и программах! Вот только в отличие от обычного гудка с баллончиком, в приложении для розыгрышей их собрано в разы больше звуков: есть всевозможные сирены, музыкальные инструменты, колокольчики, мультяшные эффекты и многое другое.

Air Horn — приложение с громкими звуками. Приложение с прикольными звуками поможет разыграть близких! Фото.

Приложение с прикольными звуками поможет разыграть близких!

За их использование начисляются монеты, которые можно потратить на разблокировку других звуков, а еще можно самостоятельно регулировать их длительность путем нажатия на кнопку. В приложении есть реклама внизу экрана, но она ничуть не мешает им пользоваться. Скачивайте — потом спасибо скажете!

Прикольные звуки

Красная кнопка — таймкиллер для Андроид

Если вам нечем заняться, попробуйте прикольную игру Красная кнопка. В чем ее смысл? А его здесь нет: просто перед вами расположена клавиша, которую нельзя нажимать, но можно, если очень хочется. Не переживайте — ничего страшного не произойдет! Система просто выдаст на каждое прикосновение странную фразу — и так до бесконечности.

Красная кнопка — таймкиллер для Андроид. Кнопку можно нажимать до бесконечности! Фото.

Кнопку можно нажимать до бесконечности!

Информация максимально бесполезная, но тем интереснее! Вместо красной кнопки можно выбрать черную, кнопку-кошку, инопланетянина или магическую — все они отвечают по-разному. Игра подойдет для детей, чтобы занять их на время — это бесплатно! Не забудьте подключить телефон к розетке или мощному повербанку, чтобы он не разрядился в самый неподходящий момент!

Красная кнопка — не нажимай

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Mug Life — Как оживить фотографию на Андроид

Mug Life — пожалуй, самое прикольное приложение из Гугл Плей, которое я когда-либо видел! Оно позволяет оживить обычную фотографию, сделав из нее анимацию буквально в одно нажатие. Судя по всему, приложение просто распознает вашу мимику и потом делает ее подвижной: для этого вам нужно выбрать понравившуюся заготовку из десятка предложенных, среди которых есть Дональд Трамп, Сильвестр Сталлоне и другие известные персонажи.

Mug Life — Как оживить фотографию на Андроид. Иногда приложение слишком сильно уродует лицо, но все равно получается неплохо. Фото.

Иногда приложение слишком сильно уродует лицо, но все равно получается неплохо

Позже ее можно сохранить в виде гифки и отправить кому-нибудь. Эффектов здесь нереально много, но некоторые из них платные. Тем не менее, сделать анимацию из фото можно без подписки — получится очень необычно и оригинально!

Крутой фоторедактор

Преобразователь голоса — изменить голос на телефоне

Если есть желание разыграть близкого человека или просто весело провести время, настоятельно рекомендую Преобразователь голоса: эта утилита меняет ваш голос до неузнаваемости при помощи различных эффектов, которых здесь очень много. Что удобно — первоначальную запись можно создать прямо в приложении или же импортировать уже имеющуюся и даже создать ее из текста!

Преобразователь голоса — изменить голос на телефоне. Преобразователь голоса помогает менять его до неузнаваемости одним касанием! Фото.

Преобразователь голоса помогает менять его до неузнаваемости одним касанием!

Дополнительных усилий прилагать не нужно — просто используете понравившийся фильтр и сохраняете полученную запись, если она вам нравится, при необходимости добавив ее к изображению. Изменить голос на Андроид можно совершенно бесплатно — разработчики не вставляют палки в колеса пользователям, за что им большущий респект!

Преобразователь голоса

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Детектор лжи по отпечатку пальца

Если вам вдруг совсем нечем заняться или компании стало скучно без игр, попробуйте детектор лжи по отпечатку пальца! Конечно же, это шуточное приложение, которое не дает точного результата — взять хотя бы то, что для сканирования нужно приложить палец к экрану, а не к самому датчику. Зато оно оформлено так, будто бы и вправду считывает различную информацию вроде температуры, импульсы мозга и так далее.

Детектор лжи по отпечатку пальца. Детектор лжи — шуточное приложение, но иногда все же может пригодиться. Фото.

Детектор лжи — шуточное приложение, но иногда все же может пригодиться

Идеально подойдет для какой-нибудь игры вроде «Правда или действие». Вдобавок можно хитрить и настроить детектор лжи на Андроид по собственному усмотрению, например, включить всегда случайный результат, только правду или ложь. Других настроек здесь не предусмотрено да и реклама не мешается — не вижу причин вам его не посоветовать!

Детектор лжи на телефон

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