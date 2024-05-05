Реально полезные и бесплатные приложения из Гугл Плей, которые качают на смартфоны по всему миру

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Иван Герасимов

Многие пользователи по разным причинам привыкли доверять только российским приложениям, считая их качественнее или безопаснее. Бытует мнение, что иностранный софт поголовно требует подписки или оплаты премиум-функций, иначе им нельзя пользоваться. А что, если я скажу вам, что это полный вздор? У приложений из разных стран свои плюсы и минусы, так что, стоит присмотреться к ним и все-таки скачать на свой смартфон. Тем более, что некоторые из них имеют нереально высокую оценку в Гугл Плей, что бывает не так уж часто. Выбрали 5 приложений, которыми пользуются по всему миру — пора и вам попробовать!

Реально полезные и бесплатные приложения из Гугл Плей, которые качают на смартфоны по всему миру. Это нереально полезные приложения, которые я рекомендую скачать. Фото.

Это нереально полезные приложения, которые я рекомендую скачать

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Приложение для подсчета калорий

Чтобы похудеть, вам вовсе не обязательно проводить сутки напролет в тренажерном зале и есть исключительно овощи. Достаточно соблюдать суточный калораж, но предварительно его нужно узнать. Сделать это можно через приложение EatFit: крутая утилита позволяет подсчитать индивидуальную норму калорий, а также вносить потребляемые блюда в течение дня.

Приложение для подсчета калорий. Подсчет калорий —это проще, чем вы думаете. Фото.

Подсчет калорий —
это проще, чем вы думаете

Первоначально вам нужно лишь уточнить свой рост и вес, после чего приложение выдаст рекомендуемую цифру, разбив ее на белки, жиры и углеводы. Внутри вас также ждут не только советы по похудению, но и различные рецепты и статистика изменения веса. Приложение для похудения на Андроид абсолютно бесплатное, но при желании можете разблокировать Pro-версию с расширенной статистикой и без рекламы.

EatFit для Android

Как вывести экран телефона на телевизор

Несмотря на то, что Android и Android TV, казалось бы, очень похожи, далеко не всегда получается подключить смартфон к телевизору и транслировать на него содержимое экрана. Увы, производители далеко не всегда добавляют в операционку поддержку Chromecast, из-за чего приходится искать обходные пути. Скачайте XCast и забудьте об этом: утилита быстро соединяет два устройства любой модели по Wi-Fi без дополнительных настроек.

Как вывести экран телефона на телевизор. Эта утилита быстро подключает смартфон к телевизору. Фото.

Эта утилита быстро подключает смартфон к телевизору

Внутри есть функция трансляции видео, изображений, даже если они находятся в облачном хранилище. Кроме того, в XCast встроен пульт управления телевизором, есть поддержка различных ОС и даже распознавание с карт памяти. Классная вещь — всегда держите под рукой!

XCast для Android

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Хорошее приложение камера для Андроид

На Андроид можно без проблем скачать стороннее приложение камеры, которое окажется на порядок удобнее встроенного. Нашел для вас почти идеальную утилиту с оценкой 4.9 — она хороша всем! Позволяет быстро переключаться между режимами, включать макросъёмку, менять экспозицию и даже распознает лица.

Хорошее приложение камера для Андроид. Это приложение камеры намного проще и понятнее. Фото.

Это приложение камеры намного проще и понятнее

Казалось бы, все то же самое, что и у обычной камеры, но вся функциональность заключена в простой интерфейс, в котором несложно разобраться. Вдобавок можно менять битрейт видео, менять папку сохранения, формат изображения и много другое, не запутавшись в параметрах. Оно идеально подойдет на каждый день, когда необходимо запечатлеть кадр, а на подготовку отведено лишь несколько секунд.

Крутая камера для Андроид

Приложение Лупа для Андроид

Не в силах рассмотреть мелкую надпись? Можете увеличить буквы при помощи смартфона! Нашел для вас приложение с микроскопом и лупой, которое использует максимальный зум камеры, не предусмотренный системой. Конечно, не сравнится с обычной лупой, но в быту будет незаменимым приложением, например, если не видно срок годности товара в магазине.

Приложение Лупа для Андроид. Приложение с микроскопом и лупой подойдет для тех ситуаций, когда не получается прочесть очень мелкий текст. Фото.

Приложение с микроскопом и лупой подойдет для тех ситуаций, когда не получается прочесть очень мелкий текст

В отзывах отмечают, что утилита подходит даже людям с хорошим зрением! Его фишка еще и в том, что приложение для увеличения изображения имеет упрощенный интерфейс и ряд дополнительных функций. Например, цветовые фильтры, чтобы сделать текст читаемым, добавить вспышку или изменить контрастность.

Лупа и микроскоп для Андроид

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Необычная головоломка для телефона

Согласитесь, подсчет в уме — классная штука, которая позволяет держать мозги в тонусе. Но если вам кажется, что эти умения нужно пустить в нужное русло, попробуйте головоломку для Андроид под названием Crossmath. В ней вам нужно применить еще и логику для решения математического кроссворда, чтобы получить правильный ответ. Придется пораскинуть мозгами, чтобы вспомнить очередность решения уравнений, так сказать, прошерстить школьную программу.

Необычная головоломка для телефона. Прикольная головоломка, которая поможет круто провести время, но немного напрячь голову. Фото.

Прикольная головоломка, которая поможет круто провести время, но немного напрячь голову

Начать можно с легкого уровня и со временем прокачать его до экспертного, в котором будут математические примеры по горизонтали и вертикали одновременно. Не стоит думать, что уровень «Новичок» обеспечит вам легкую прогулку — уравнения будут усложняться, поэтому есть шанс залипнуть в Crossmath и не заметить, как пролетел рабочий день!

Необычная головоломка

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