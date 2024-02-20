Шикарные приложения для Андроид ТВ, которые круто прокачают даже дешевый Смарт-телевизор

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Иван Герасимов

Платформа Android TV поражает не только практически полным отсутствием ограничений, но и обилием приложений. Причем речь не о программах, совместимых со смартфонами, а о тех, что разработчики специально адаптировали для телевизоров и Смарт-приставок. И если правильно подойти к выбору, то с их помощью можно прокачать даже простенькое недорогое устройство, сделав его максимально удобным и быстрым? Для этого вам даже не придется заглядывать на сторонние ресурсы — все можно достать в Гугл Плей, установив прямо со смартфона. Вот отличные приложения для недорого телевизора, которые сделают его круче.

Шикарные приложения для Андроид ТВ, которые круто прокачают даже дешевый Смарт-телевизор. Эти крутые приложения для Андроид ТВ прокачают даже дешевый телевизор. Фото.

Эти крутые приложения для Андроид ТВ прокачают даже дешевый телевизор

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Удобный плеер для Андроид ТВ

Утилита Media Station X сделает из любого Смарт-телевизора настоящий медиацентр. Ее удобство в том, что оно заменяет сразу ряд приложений: так из него можно просматривать контент из видеосервисов, телеканалы и даже веб-сайты. Все это можно делать избегая установки браузеров, которые далеко не всегда оптимизированы для пультов, а некоторые еще и оказываются платными.

Удобный плеер для Андроид ТВ. Эта утилита заменит вам сразу несколько приложений. Фото.

Эта утилита заменит вам сразу несколько приложений

Вдобавок здесь можно открывать плейлисты IPTV и просто смотреть фильмы на Андроид ТВ в удобном плеере. Оно подходит для ТВ-приставок, а также смартфонов и других устройств, не сильно нагружая их процессор.

Крутой медиаплеер

Файловый менеджер для телевизора

Наличие Android TV в телевизоре — еще и крутая возможность устанавливать приложения из сторонних источников. Чтобы можно было это делать с комфортом, рекомендую X-plore File Manager, который является аналогом Total Commander и с лихвой заменит вам встроенную утилиту. Она имеет удобный двухоконный интерфейс со всеми клавишами вроде отображения метаданных файла, созданием новой папки или сортировки.

Файловый менеджер для телевизора. Этот файловый менеджер пригодится для установки приложений. Фото.

Этот файловый менеджер пригодится для установки приложений

Все, что нужно — закинуть приложения или любые другие файлы на флешку, а затем подключить ее к Смарт-телевизору или приставке. При необходимости можно подключиться к облачным сервисам и управлять файлами оттуда. Здесь есть не только поддержка проигрывателя для медиафайлов, но и возможность смотреть фото и PDF. Случайно удалили файл — можете восстановить его из корзины, которая тоже здесь предусмотрена. В общем, не файловый менеджер, а настоящий клад для всех пользователей.

Файловый менеджер для ТВ

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Как отправить файл на Смарт ТВ

В соцсетях мне часто пишут наши читатели, задавая вопрос: как передать файл со смартфона на телевизор? Очень просто! Для этого вам понадобится утилита Send Files to TV, которая работает даже на Windows. У нее простейший интерфейс, а передача производится через Wi-Fi сеть, к которой должны быть подключены оба устройства.

Как отправить файл на Смарт ТВ. Приложение бесплатное и очень просто работает. Фото.

Приложение бесплатное и очень просто работает

Ограничений у приложения нет, поэтому можно перекинуть на телевизор файл любого размера. Благодаря беспроводной сети отправить файлы на телевизор можно заметно быстрее, чем при использовании Bluetooth и уж тем более, если скачивать его сначала на флешку. Обязательно скачайте и воспользуйтесь нашей инструкцией, чтобы разобраться.

Передать файлы на телевизор

Как слушать радио на телевизоре Андроид ТВ

Для Андроид ТВ есть масса приложений для воспроизведения Интернет-радио. На мой взгляд, одно из самых лучших и удобных — это vRadio, у которого одна из самых огромных баз станций: можно найти подходящий для себя жанр на любом языке из любой страны! При это само приложение работает на русском, а понравившиеся каналы можно добавить в Избранное, чтобы не потерять.

Как слушать радио на телевизоре Андроид ТВ. Этот крутой плеер для радио я рекомендую всем без исключения! Фото.

Этот крутой плеер для радио я рекомендую всем без исключения!

Кроме того, разработчики предусмотрели поиск по категориям и жанрам, а из дополнительных функций вас наверняка порадует таймер отключения, запись эфира и встроенный эквалайзер. Идеально подойдет для тех, кто любит слушать музыку на телевизоре или просто включать его фоном.

vRadio для телевизора

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Удобный лаунчер для Андроид ТВ

Естественно, что для превращения телевизора в настоящий медиацентр необходимо сделать его удобнее. А начинать лучше всего прямо с главного экрана, то есть, заменить лаунчер на Андроид ТВ или Смарт-приставке на более продвинутый. Из десятков вариантов рекомендую обратить внимание на Projectivy Launcher: он отдаленно напоминает стандартный, но визуально намного приятнее, проще и быстрее, а также позволяет настроить практически каждую иконку.

Удобный лаунчер для Андроид ТВ. Этот крутой лаунчер для подойдет даже самым требовательным пользователям. Фото.

Этот крутой лаунчер для подойдет даже самым требовательным пользователям

Настройки оформления также позволяют удалять ненужные приложения с Андроид ТВ и ставить обои в качестве фонового рисунка, чего нельзя делать в базовом лаунчере. Но самое главное — здесь есть блокировка приложений и родительский контроль, чтобы другие пользователи не могли пользоваться некоторыми функциями. В общем, обязательно скачайте — такой лаунчер для телевизора превратит даже недорогое устройство для кухни в топчик!

Удобный лаунчер для телевизора

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