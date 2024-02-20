Шикарные приложения для Андроид ТВ, которые круто прокачают даже дешевый Смарт-телевизор

Платформа Android TV поражает не только практически полным отсутствием ограничений, но и обилием приложений. Причем речь не о программах, совместимых со смартфонами, а о тех, что разработчики специально адаптировали для телевизоров и Смарт-приставок. И если правильно подойти к выбору, то с их помощью можно прокачать даже простенькое недорогое устройство, сделав его максимально удобным и быстрым? Для этого вам даже не придется заглядывать на сторонние ресурсы — все можно достать в Гугл Плей, установив прямо со смартфона. Вот отличные приложения для недорого телевизора, которые сделают его круче.

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Удобный плеер для Андроид ТВ

Утилита Media Station X сделает из любого Смарт-телевизора настоящий медиацентр. Ее удобство в том, что оно заменяет сразу ряд приложений: так из него можно просматривать контент из видеосервисов, телеканалы и даже веб-сайты. Все это можно делать избегая установки браузеров, которые далеко не всегда оптимизированы для пультов, а некоторые еще и оказываются платными.

Вдобавок здесь можно открывать плейлисты IPTV и просто смотреть фильмы на Андроид ТВ в удобном плеере. Оно подходит для ТВ-приставок, а также смартфонов и других устройств, не сильно нагружая их процессор.

Крутой медиаплеер

Файловый менеджер для телевизора

Наличие Android TV в телевизоре — еще и крутая возможность устанавливать приложения из сторонних источников. Чтобы можно было это делать с комфортом, рекомендую X-plore File Manager, который является аналогом Total Commander и с лихвой заменит вам встроенную утилиту. Она имеет удобный двухоконный интерфейс со всеми клавишами вроде отображения метаданных файла, созданием новой папки или сортировки.

Все, что нужно — закинуть приложения или любые другие файлы на флешку, а затем подключить ее к Смарт-телевизору или приставке. При необходимости можно подключиться к облачным сервисам и управлять файлами оттуда. Здесь есть не только поддержка проигрывателя для медиафайлов, но и возможность смотреть фото и PDF. Случайно удалили файл — можете восстановить его из корзины, которая тоже здесь предусмотрена. В общем, не файловый менеджер, а настоящий клад для всех пользователей.

Файловый менеджер для ТВ

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Как отправить файл на Смарт ТВ

В соцсетях мне часто пишут наши читатели, задавая вопрос: как передать файл со смартфона на телевизор? Очень просто! Для этого вам понадобится утилита Send Files to TV, которая работает даже на Windows. У нее простейший интерфейс, а передача производится через Wi-Fi сеть, к которой должны быть подключены оба устройства.

Ограничений у приложения нет, поэтому можно перекинуть на телевизор файл любого размера. Благодаря беспроводной сети отправить файлы на телевизор можно заметно быстрее, чем при использовании Bluetooth и уж тем более, если скачивать его сначала на флешку. Обязательно скачайте и воспользуйтесь нашей инструкцией, чтобы разобраться.

Передать файлы на телевизор

Как слушать радио на телевизоре Андроид ТВ

Для Андроид ТВ есть масса приложений для воспроизведения Интернет-радио. На мой взгляд, одно из самых лучших и удобных — это vRadio, у которого одна из самых огромных баз станций: можно найти подходящий для себя жанр на любом языке из любой страны! При это само приложение работает на русском, а понравившиеся каналы можно добавить в Избранное, чтобы не потерять.

Кроме того, разработчики предусмотрели поиск по категориям и жанрам, а из дополнительных функций вас наверняка порадует таймер отключения, запись эфира и встроенный эквалайзер. Идеально подойдет для тех, кто любит слушать музыку на телевизоре или просто включать его фоном.

vRadio для телевизора

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Удобный лаунчер для Андроид ТВ

Естественно, что для превращения телевизора в настоящий медиацентр необходимо сделать его удобнее. А начинать лучше всего прямо с главного экрана, то есть, заменить лаунчер на Андроид ТВ или Смарт-приставке на более продвинутый. Из десятков вариантов рекомендую обратить внимание на Projectivy Launcher: он отдаленно напоминает стандартный, но визуально намного приятнее, проще и быстрее, а также позволяет настроить практически каждую иконку.

Настройки оформления также позволяют удалять ненужные приложения с Андроид ТВ и ставить обои в качестве фонового рисунка, чего нельзя делать в базовом лаунчере. Но самое главное — здесь есть блокировка приложений и родительский контроль, чтобы другие пользователи не могли пользоваться некоторыми функциями. В общем, обязательно скачайте — такой лаунчер для телевизора превратит даже недорогое устройство для кухни в топчик!

Удобный лаунчер для телевизора

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