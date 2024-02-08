Какой маленький телевизор на кухню купить. Выбрали отличные модели со Смарт ТВ по хорошей цене

Среди телевизоров особым спросом пользуются небольшие модели для кухни, которые можно установить на кронштейн и смотреть передачи. С появлением Смарт ТВ каждый человек еще и безо всяких проблем может включить любимые фильмы на стриминговом сервисе или YouTube прямо во время еды. Более того, кто-то любит проводить время именно в этой части дома, так как она по-своему комфортна. Правда, подобрать маленький телевизор для кухни не так-то просто: нужно обратить внимание не только на цену, но и качество цветопередачи, звука и производительность.

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Недорогой телевизор с Алисой на кухню

В первую очередь, кухонный телевизор должен быть не только компактным, но и недорогим. Как ни крути, кто-то пользуется им только во время обеда и не хочет сильно тратиться. Если готовы потратить на него не более 12 000 рублей, то модель от Starwind с Алисой — то, что вам нужно. Вполне вероятно, вы не слышали об этом российском производителе ранее, но он делает технику на совесть. В частности, этот телевизор на 24 дюйма имеет качественную матрицу с поддержкой HDR и средней яркостью в 200 нит.

Производитель не экономил на оперативной памяти, установив сразу 1 Гб, а также снабдил ее YaOS от Яндекса, благодаря чему с быстродействием не будет никаких проблем. За свою цену недорогой телевизор с Алисой также предлагает 8-ваттные динамики, чего будет более чем достаточно для небольшой кухни.

Телевизор Starwind

Маленький телевизор 24 дюйма с Андроидом

Несмотря на то, что Яндекс ТВ и Android TV — практически одно и то же, многие предпочитают пользоваться «оригинальной» операционкой. В таком случае, рекомендую обратить внимание на недорогой телевизор BQ, который предлагает примерно то же содержимое, что и предыдущая модель. Разница лишь в наличии Андроида: это означает наличие не только Гугл Плей с массой приложений, но и ряда полезных настроек.

В частности, можно «накрутить» 6-ватнный стереозвук так, что он не будет резать слух, да и картинка явно будет приятнее глазу благодаря большему количеству параметров. Вдобавок можно управлять телевизором прямо со смартфона и разместить даже на небольшой поверхности, не боясь, что он опрокинется.

Недорогой телевизор BQ

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Хороший телевизор со Смарт ТВ на 24 дюйма

Если вы готовы купить телевизор для кухни со Смарт ТВ по более высокой цене, то не можем не посоветовать модель от KIVI. В ней идеально сочетаются все характеристики, но в первую очередь я бы рекомендовал обратить внимание на MVA-матрицу: она выдает глубокий черный цвет, сочные оттенки, низкое время отклика и широкий угол обзора, превышающий 170 градусов.

Вдобавок от такого экрана меньше устают глаза, что важно при просмотре ТВ. Мощность звука с поддержкой Dolby Digital составляет 10 Вт, поэтому при необходимости телевизор KIVI со Smart TV подойдет даже для просторной кухни. За управление отвечает чистый Android TV, так что, эта модель явно отработает каждый вложенный в нее рубль.

Хороший телевизор KIVI

Телевизор для кухни с WI-Fi на 32 дюйма

В принципе, ничто не мешает поставить на кухню телевизор на 32 дюйма, если места предостаточно. Впрочем, стоить это будет не так дорого, если присмотреться к недорогой модели от Thomson: в нее установлен LED-экран с высокой яркостью на 310 нит, благодаря чему контент будет виден даже при ярком солнечном свете.

Не будет никаких проблем и с производительностью: такой небольшой телевизор оборудован 1,5 Гб ОЗУ, что достаточно для стабильной работы Андроида. А еще здесь есть поддержка Wi-Fi 5, поэтому он не будет терять соединение, но и быстро подключится к точке доступа.

Телевизор Thomson

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Хороший телевизор на 32 дюйма — высокий рейтинг

Мы нашли отличную модель, в которой вообще не к чему придраться — это телевизор realme на 32 дюйма. Тут вам и хорошая матрица MVA с яркостью в 400 нит, и поддержка HDR, а также четыре динамика с мощностью 12 Вт. Особое внимание уделим чипу MediaTek с поддержкой технологии Chroma Boost, которая улучшает изображение.

Вкупе с Dolby Audio это обеспечит вам высочайшее качество просмотра, поэтому не скупитесь и возьмите подписку на стриминговый сервис, чтобы оценить все эти преимущества! Модель вышла в 2022 году и уже зарекомендовала себя среди покупателей, в частности, благодаря наличию голосового управления и Chromecast для трансляции экрана смартфона.

Мощный телевизор Realme