Telegram сделает смайлики еще более привлекательными. Но не у всех

Telegram уже давно стал настоящей силой. Наверное, это единственная сила, которая может бросить вызов WhatsApp и сравниться с ним по величию. Но это не значит, что разработчики не должны придумывать что-то новое. К счастью, они сами это понимают и работают на достижение результата. Радует и то, что получается у них лучше, чем у разработчиков WhatsApp. Вот и сейчас у нас появилась новая функция, которая должна помочь в том, чтобы пользоваться мессенджером стало еще проще и приятнее. Правда, функция будет доступна только для подписчиков платной версии, но это уже мелочи и, возможно, скоро функция станет бесплатной для всех.

Реакции в Telegram

Приложение для обмена мгновенными сообщениями Telegram представило реакцию на смайлики в начале года. Эта функция сразу стала хитом и получила большое одобрение пользователей. Это было нужно тогда, когда простые ответы были невозможны или неудобны. А тут поставил быструю реакцию и готово.

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Так же быстрые ответы можно делать стикерами. Я даже отдельно рассказывал, как их искать, устанавливать и использовать. Есть еще и просто смайлики, которые смотрятся довольно неплохо, а когда отправляются по одному, они еще анимируются, но когда надо отправить сразу несколько смайликов, чтобы ответ был более индивидуальным, тут начинаются трудности. Они отправляются просто как картинки, что для нашего, привыкшего к динамике взгляда, является довольно большой проблемой.

Отправлять реакции и стикеры удобно, когда надо ответить односложно и нет желания писать долгое сообщение. Поэтому они и стали так широко использоваться. Но именно последовательность эмодзи может стать еще более интересным способом общения, когда эмодзи в ней станут анимированными.

Стикеры в Telegram и WhatsApp

Каждое хорошее приложение для обмена сообщениями имеет свою собственную коллекцию стикеров, и Telegram (где у нас есть свой новостной канал) не является исключением из этого правила — анимированные стикеры могут добавить изюминку. Однако их всегда приходилось отправлять как отдельный автономный ответ. Пользователи не могли даже размещать текст вместе с ними. Возможно, это сделало их белой вороной для некоторых пользователей, но последняя бета-версия Telegram может изменить это.

Издание Android Police поделилось информацией о том, что их читатели нашли в бета-версии 8.9.0 возможность отправлять стикеры как часть встроенного ответа. При проверке метода использовался случайный выбор стикеров из нескольких наборов для создания ответа.

В этом случае кажется, что нет ограничений на количество наклеек, которые можно прикрепить к встроенному ответу.

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Кто получит новые смайлики

Конечно, в этих вещах всегда есть подвох, и тот, кто рассказал об этом, является платным подписчиком недавно появившегося Telegram Premium. В бесплатных аккаунтах, если установить соответствующую бета-версию, такая функция не появляется. А это может означать только то, что, как минимум, пока функция будет доступна только тем, кто готов платить за расширенные возможности мессенджера.

В последние месяцы WhatsApp опередил Telegram в битве за смайлики, предлагая весь свой набор для использования в качестве ответов на сообщения. Между тем, Telegram предлагает только ограниченный набор из 17 смайликов для той же цели для бесплатных пользователей — другие реакции можно разблокировать только в Telegram Premium.

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Почему Telegram стал платным

Долгое время мессенджер Павла Дурова был полностью бесплатным и не предлагал никакой модели монетизации. Но содержание подобного продукта стоит слишком дорого, чтобы не взимать за него плату. Поэтому и было принято решение о вводе платной подписки.

Сама по себе она не отключает никакие функции тем, кто не хочет платить, а только дает новые тем, кто готов поддержать проект. А вы среди них? Расскажите, как относитесь к этому, в нашем Telegram-чате. Писать туда можно бесплатно.