WhatsApp скоро сможет сам отвечать на сообщения и создавать аватарки

WhatsApp привлекает искусственный интеллект, чтобы помочь вам преодолеть дилемму выбора новой фотографии профиля или показать себя в уникальных местах. WABetaInfo обнаружил новую разрабатываемую функцию в последней бета-версии WhatsApp для Android (2.24.14.7), которая предложит вам создавать свои фотографии, сгенерированные искусственным интеллектом. Теперь вам больше не придется беспокоиться о том, как запечатлеть идеальный момент на отдыхе — новый чатбот WhatsApp сможет создать вашу внешность буквально из ничего.

Создание аватарок в WhatsApp

Хотя эта функция еще не доступна, утечка скриншотов показывает, что вам будет предложено загрузить несколько эталонных селфи, когда вы впервые воспользуетесь этой функцией. Затем чатбот Meta AI (компания Meta запрещена в Российской Федерации) создаст новые изображения, которые «представят» вас в различных условиях, «например, в лесу или космосе». Все это похоже на персонализированный генератор изображений с искусственным интеллектом, встроенный прямо в WhatsApp. Сложно представить много вариантов использования этой функции, за исключением созданных изображений в качестве стикеров в чатах WhatsApp.

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ИИ в WhatsApp недавно начал работать в некоторых регионах, включая США и Индию. Помимо типичного общения один на один, вы также можете использовать чатбота в групповых чатах WhatsApp. Это открывает новые возможности для взаимодействия и развлечения в групповых беседах, где ИИ может стать интересным собеседником или помощником в различных дискуссиях.

Когда Вацап получит ИИ

Однако функция создания фотографий с помощью ИИ может появиться не скоро. Развертывание чатбота все еще не завершено в поддерживаемых регионах. Чтобы узнать, есть ли у вас доступ, ищите новый синий значок на главном экране списка чатов. Компания также экспериментировала с изменением верхней строки поиска, чтобы предложить подсказки чата ИИ. Это может значительно упростить взаимодействие с искусственным интеллектом и сделать его более понятным и простым для пользователей.

Как в WhatsApp на Android отправлять фото и видео без потери качества

Недавно ребята из WABetaInfo также заметили новый экран, который позволит пользователям переключаться между различными размерами языковых моделей. Языковая модель Meta Llama 3-405B больше и значительно производительнее, чем Llama 3-70B, на которой работает текущая итерация Meta AI. Интересно, что скриншот намекает на недельный лимит для Llama 3-405B. Мы видели, как конкуренты, такие как ChatGPT и Claude, используют ту же тактику — вы получаете только ограниченное количество ответов GPT-4 на бесплатном уровне. Пока неясно, планирует ли Meta монетизировать своего чатбота, но фотографии, созданные искусственным интеллектом, могут быть одной из первых попыток компании создать лояльную пользовательскую базу.

Для чего нужен ИИ в приложениях

Внедрение искусственного интеллекта в популярные приложения для обмена сообщениями, такие как WhatsApp, знаменует собой важный шаг в эволюции цифровой коммуникации. Это не только предоставляет пользователям новые инструменты для самовыражения, но и поднимает ряд интересных вопросов о будущем онлайн-идентичности и достоверности цифрового контента.

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С одной стороны, возможность создавать фотографии с помощью ИИ может быть захватывающей для многих пользователей. Это позволит им экспериментировать со своим внешним видом, «путешествовать» в экзотические места и создавать уникальный контент для своих профилей без необходимости тратить время на фотосессии.

С другой стороны, эта технология поднимает вопросы о достоверности и аутентичности онлайн-взаимодействий. Если каждый может легко создать идеализированную версию себя в любом контексте, как это повлияет на наше восприятие реальности в социальных сетях? Кроме того, такие инструменты могут потенциально использоваться для создания дезинформации или вводящего в заблуждение контента.

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Безопасен ли искусственный интеллект в приложениях

Важно отметить, что WhatsApp, вероятно, будет внедрять меры безопасности и прозрачности при использовании этой функции. Например, можно ожидать, что изображения, созданные ИИ, будут иметь специальную маркировку или метаданные, указывающие на их искусственное происхождение. В подобном направлении, например, движется Google.

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А еще новая функция WhatsApp по созданию фотографий с помощью ИИ представляет собой интересное развитие в мире цифровых коммуникаций. Она открывает новые возможности для творчества и самовыражения, но также ставит важные вопросы о природе онлайн-идентичности и достоверности цифрового контента. По мере развития этой технологии будет интересно наблюдать, как пользователи и общество в целом адаптируются к этим новым возможностям и вызовам.