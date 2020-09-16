Samsung может начать производить лучший процессор

В современном мире надо еще поискать такого производителя, который делает что-то более менее сложное, но при этом не закупает ничего у других производителей. Даже производители совков и веников закупают пластик и прутья соответственно. В мире высоких технологий все еще сложнее. Примером может служить Qualcomm, которая создает чипы для почти всех флагманских смартфонов в мире. Но проблема в том, что она их только разрабатывает. Над созданием и производством трудятся другие производители. Процессоры с каждым годом становятся все сложнее, но кто будет производить топовые процессоры в следующем году и для кого они будут предназначаться?

Новый процессор Snapdragon

Qualcomm обычно представляет свой флагманский чип нового поколения в декабре и он оказывается лучшим в индустрии по большинству параметров. Скорее всего, и текущий год не станет исключением, ведь мы уже даже видели утекший график производства. Но даже без того графика можно смело сказать, что называться он будет Snapdragon 875.

У Huawei уже есть лучший в мире процессор, но она пока не рассказывает об этом

В основном производством чипов по проекту Qualcomm занималась тайваньская компания TSMC на своих заводах. Кстати, на этих же заводах выпускались процессоры для Huawei и Honor, которые больше не производятся. Все когда-то должно меняться и, как сообщают Business Korea и Hankyung, что Snapdragon 875 теперь будет производиться Samsung Electronics.

Сообщается также, что новый процессор будет производиться по 5-нм техпроцессу. Это приведет к некоторому улучшению качеств процессора и уменьшит его размер относительно текущего поколения Snapdragon 865.

5-нм пероцессоры

Ожидается, что такие компании, как Apple, Huawei, MediaTek и Samsung также перейдут на 5-нм техпроцесс, так как время для этого уже пришло. Сообщалось даже, что Huawei уже имеет 5-нм чипы и выпустит их в сентябре в составе нового Huawei Mate 40. Более того, на вчерашней презентации Apple уже рассказала о производстве 5-нм процессора. В итоге, время действительно пришло и пора уже производить что-то подобное. Поэтому вариантов у Qualcomm нет.

Business Korea сообщает, что сумма контракта на производство поколения процессоров Qualcomm составляет 1 миллиард долларов. Также по информации, поступающей от издания, производство такого процессора уже началось. Как этого и следовало ожидать, на нем будет работать Samsung Galaxy S21 (или S30), а также другие флагманы от Xiaomi и OPPO. Это обычно является нормой для новых процессоров Qualcomm линейки Snapdragon.

Насколько процессор Exynos хуже Snapdragon в Galaxy Note 20

Если вы думаете, что это неслыханное поведение двух компаний, то это не так. Напомню, ранее корейская компания уже занималась производством процессоров для Qualcomm. Это было в 2016 году, когда американцы представили Snapdragon 820. Именно тогда Samsung и занималась воплощением проекта в жизнь.

Производство Snapdragon 875

Несмотря на то, что такое уже было, если слухи подтвердятся, это станет большой победой для Samsung. Во-первых, это огромные деньги, а во-вторых, это оттачивание технологий и оборудования, которое пригодится для создания собственных процессоров. Напомню, ранее сообщалось, что Samsung планирует не выпускать 5-нм чипы, а перейти сразу на 3-нм через пару лет. С тем положением дел, которое мы видим, такое развитие событий вполне возможно.

Пока с точностью подтвердить или опровергнуть утечку невозможно, и надо дождаться большего количества новостей о Snapdragon 875. Даже небольшого дополнительного количества слухов или утечек будет достаточно для того, чтобы хоть немного прояснить картину.

Может я не прав и в процессорах Exynos от Samsung есть смысл

Даже от самих компаний рано или поздно поступит подтверждение или опровержение подобных слухов. Пока можно только сказать пару слов о самом чипсете Qualcomm Snapdragon 875.

Архитектура процессора Cortex-A1

По появившейся ранее информации, которая даже была подтверждена, новый процессор получит новую архитектуру. Кроме ядер с архитектурой Cortex-A78, в нем будут использоваться ядра Cortex-A1. Это должно позволить компаниям, которые захотят установить новинку в свои смартфоны, лучше оптимизировать процессор под свои нужды. Кстати, именно это может спасти Huawei, если Qualcomm все же договорится с правительством США, чтобы ей разрешили поставлять чипы для китайской компании.

Кроме новой архитектуры, новый процессор получит обновленный модем Snapdragon X60 5G. Благодаря этому можно будет улучшить работу смартфонов в сетях пятого поколения. В конце концов, этот год можно смело называть годом 5G. Особенно на фоне того, как стремительно увеличивается покрытие и выхода новых смартфонов с поддержкой этой технологии. И массовой истерии по поводу вышек 5G. Последнее тоже говорит о том, что сети уже рядом и их надо принять.

Все наши новости можно читать на сайте и в нашем Google News. Присоединяйтесь.

Пока не понятно, какие модели Samsung будут комплектоваться новым процессором Snapdragon, а какие собственными процессорами Exynos, но, скорее всего, ничего глобально не изменится и распределение процессоров по рынкам останется прежним. Надежда только на то, что Exynos немного подтянется к Snapdragon актуального на тот момент поколения.