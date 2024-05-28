5 новых функций, которые совсем скоро появятся в HyperOS на твоем Xiaomi

Несмотря на то, что оболочка HyperOS уже вышла на большинстве поддерживаемых смартфонов, а Xiaomi уже вовсю готовит второе поколение прошивки, первая версия продолжает получать мелкие апдейты. Чаще всего они содержат незначительные изменения или просто свежие патчи безопасности, но сейчас пользователи начали встречать действительно интересные фишки. Вот лишь 5 новых функций HyperOS, которые появятся на смартфонах с минорными апдейтами 1.0.3.0 и выше.

Xiaomi Smart Hub или взаимосвязанность Xiaomi

Взаимосвязанность Xiaomi — одна из главных фишек HyperOS, которая предполагает объединение смартфонов и планшетов компании в единое рабочее пространство с общим буфером обмена и рабочим столом. По непонятному стечению обстоятельств, на каких-то устройствах она есть, а где-то ее нет. Так, она присутствует на моем планшете Xiaomi Pad 6, но отсутствует на смартфоне Xiaomi 12T Pro.

Обзор оболочки HyperOS

Однако, как свидетельствуют отзывы пользователей, функция продолжает поставляться на устройства Xiaomi с небольшими обновлениями. К примеру, на POCO F6 она появилась только с апдейтом HyperOS 1.0.3.0.

В то же время не стоит ожидать интеграцию функции на всех устройствах. Скорее всего, она станет прерогативой флагманских смартфонов Xiaomi и POCO F-серии, а также вряд ли появится на Redmi.

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Обнаружение присутствия на Xiaomi

В одном из недавних обновлений Xiaomi пользователи заметили раздел настроек «Активное визуальное восприятие». В нем появилась функция обнаружения присутствия.

Согласно описанию фишки, она будет оставлять экран включенным вне зависимости от настроенного тайм-аута при условии, что пользователь смотрит в экран, но не взаимодействует напрямую с устройством. В то же время функция погасит дисплей, как только владелец отдалится от него. Получается своего рода умный спящий режим на Андроид.

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Бесконтактные жесты в HyperOS

В POCO F6 с обновлением HyperOS 1.0.3.0 была замечена функция бесконтактных жестов. Она позволяет управлять смартфоном, не прикасаясь к нему, просто делая взмахи на расстоянии от 30 до 50 см от фронтальной камеры.

Заявляется, что таким образом получится переключать треки, управлять громкостью и принимать входящие вызовы. Если все будет работать корректно, мы получим идеальную функцию для кухни. Пока неизвестно, на каких моделях она появится, то ничего сложного в реализации задумки нет, поэтому бесконтактные жесты Xiaomi должно получить большинство смартфонов с HyperOS.

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Что такое Wild Boost на Xiaomi

Вместе с апдейтом HyperOS смартфоны Xiaomi начали получать обновление Game Turbo — игровой утилиты, которая занимается оптимизацией устройства для плавного гейминга. Здесь пользователи заметили кнопку Wild Boost, вызывающую меню для активации одноименной функции.

Wild Boost на Xiaomi не только ускоряет смартфон, но и улучшает отклик тачскрина для быстрых нажатий по экрану. Кроме того, есть переключатель для программного улучшения изображения в игре.

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Изменение качества фото в галерее

В китайской версии приложения Галерея 1.7.0.5.1 появился новая функция редактора фото Xiaomi. Она позволяет изменить качество и размер фото, чтобы таким образом сжать изображение и уменьшить его размер для экономии места на телефоне.

Вскоре фишка должна появиться и в глобальной версии приложения, а владельцы флагманов Xiaomi получат функции искусственного интеллекта HyperOS:

изменение фона на фото;

дорисовка фото;

создание аватара на основе имеющихся фотографий.

Эти функции были анонсированы компанией на презентации глобальной версии HyperOS, но до сих пор не появились или по крайней мере доступны не на всех флагманах компании и не в полном объеме. Но производитель обещает выпустить обновление Xiaomi с искусственным интеллектом до релиза HyperOS 2.0.