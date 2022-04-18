Android 13 даст мобильным геймерам новые возможности

Android 13 еще только готовится к выходу, но постепенно мы узнаем о нем все больше и больше нового. Официально представить его должны еще только 10 мая на конференции Google I/O, но разработчики уже во всю работают с ним и делятся новыми функциями, которые они находят в коде операционной системы. Сейчас они сообщили о новой функции для мобильных геймеров. Она позволит по новому взглянуть на игры в рамках Android… А может быть и нет. Разобраться в этом еще только предстоит после выхода самого Android 13, а пока мы можем узнать, что именно нашли разработчики и что рассказали об этом.

Новая функция Android 13

Согласно недавно обнаруженному коду в Android 13 Developer Preview, геймеров Android может приятно удивить Android 13.

По словам Мишаала Рахмана, последняя предварительная версия включает новый метод в GameManager API. Новый метод setGameState позволит игре передавать платформе свое состояние и информацию о том, загружается ли она в данный момент. Это, в свою очередь, может помочь ускорить загрузку игры за счет определения приоритетов использования ЦП и повышения общей производительности.

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Как будут работать игры в Android 13

Используя новый метод, игры могут сообщать системе, следует ли их прерывать или нет. Эта функция может напрямую влиять на время загрузки, позволяя разработчикам указывать системе повышать производительность ЦП и не допускать помех при загрузке ресурсов, активов и многого другого. Поскольку загрузка ресурсов часто является тем, что больше всего замедляет игру, это обновление может значительно улучшить общее впечатление, сделав более плавными переходы от одной сцены или последовательности к другой.

Многие геймеры даже с производительными смартфонами часто оказываются недовольны тем, как работают игры. Они недостаточно быстро загружаются, недостаточно плавно работают и время от времени вылетают. А все из-за того, что Android не ориентирована на игры. Она имеет свои приоритеты, которые кажутся ей более важными. На них и отводятся ресурсы. Даже тогда, когда они нужны на загрузку игры или обработку сцен внутри нее уже после загрузки.

Повышение производительности в играх

Теперь система будет понимать, что еcли человек загрузил игру, значит он хочет поиграть, и прочие фоновые процессы, не влияющие на работу смартфона в целом и его безопасность, геймеру безразличны. Значит, можно будет более правильно распределять ресурсы. Это в первую очередь будет полезно для тех, кто играет на недорогих телефонах, мощности которых не хватает, чтобы обеспечивать выполнение всех подряд задач одновременно.

Помимо настройки состояния игры, Android 13 также готов добавить в игры программируемые шейдеры, что даст разработчикам больше возможностей, чем нынешние RuntimeShaders. Это позволит им создавать более совершенную графику и даст им более точный контроль над тем, как выглядят их игры.

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Как скоро в Android появятся новые функции

Если эти функции появятся в производственной версии Android 13, что поможет значительно повысить производительность игр и дать разработчикам возможность сделать свои игры еще лучше.

Но, как обычно, есть одна проблема, которая может помешать реализации такой хорошей идеи. Ей является лень или недостаточная компетенция разработчиков. Они могут просто не захотеть (или не смочь) реализовать поддержку такой функции. Особенно для старых игр, которые и так в течение долгого времени не получают обновления.

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Кроме этого, наиболее актуальным такое изменение будет для требовательных игр, которых не так много. В итоге, получается, что не ленивые разработчики внесут необходимые изменения в свои продукты, но, возможно, мы не сразу заметим большую разницу. Должен будет пройти переходный период, чтобы применение функции стало массовым. Впрочем, продолжительность этого периода зависит от Google и от того, как она будет подталкивать разработчиков к реализации данной функции. Возможно, для них в этом не будет смысла, а может быть Google будет тщательно следить за этим. Время покажет.