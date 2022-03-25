Android 13 сможет замедлять Wi-Fi и сотовую сеть. Зачем это нужно

Android 13 еще толком не вышла, есть только версия для разработчиков, которая просто дает им представление о том, с чем им придется работать. Полноценная версия новой операционной системы будет презентована 11 мая, где нам покажут все ее основные особенности и расскажут, когда можно будет установить публичную бета-версию (и на какие телефоны). Пока нам остается довольствоваться тем, о чем рассказывают разработчики, но и это бывает очень интересным. Сейчас появилась информация о том, что новая операционная система получит возможность снижать скорость передачи данных. Возникает вопрос, для чего это нужно, но чтобы ответить на него, давайте разберемся во всем по порядку.

Новая функция Android 13

Несколько дней назад Google выпустила обновление Android 13 Developer Preview 2. Эта новая версия, предназначенная исключительно для разработчиков, предлагает предварительный просмотр новинок, которые будут представлены поисковым гигантом в основном тестировании Android 13.

Копаясь в коде обновления, несколько разработчиков заметили изменения, которые могут показаться незначительными, но вызывают большой интерес. Одним из тех, кто рассказал об этом, является Мишаал Рахмана, компьютерный эксперт блога Esper и бывший редактор XDA>.

Функции и возможности Android 13, которые я жду.

Эксперт впервые обнаружил наличие системы оповещения, которая предупредит вас, если приложение разряжает аккумулятор вашего телефона, и меню, позволяющее настроить режим работы вибрации. После этих открытий Мишаал Рахман и обнаружил интересный способ снизить скорость передачи данных через Wi-Fi или сотовую сеть.

Для чего нужно замедление сети в Android 13

По мнению Рахмана, этот инструмент предназначен для разработчиков, желающих протестировать работу своих приложений в ситуации, когда интернет-соединение не оптимально.

Эксперт говорит, что при медленном интернет-соединении на устройстве могут возникнуть непредвиденные проблемы, и разработчики могут посмотреть, что будет в случае снижения скорости до того, как это станет проблемой. Они смогут смоделировать трудности прежде, чем они возникнут сами собой в реальных условиях использования.

До сих пор Android и Android Studio (инструмент разработки приложений для Android) не позволял имитировать плохое интернет-соединение. Этой функцией, которая, вероятно, будет бесполезна для пользователей, Google действительно стремится облегчить работу команд разработчиков. Но в конечном счете это окажется выгодным именно для пользователей, которые получат более качественные и протестированные со всех сторон продукты.

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Приложения в новом Android будут работать лучше

Там, где они сталкивались с проблемами и отправляли отчеты разработчику, теперь все будет проработано заранее. Возможно, мы даже постепенно забудем о том, что такое зависшее из-за медленного интернета приложение.

Напомню, что развертывание окончательной и стабильной версии Android 13 не планируется раньше сентября 2022 года. Если Google останется верной своим привычкам, первая общедоступная бета-версия будет доступна после Google I/O, которая пройдет 11 и 12 мая 2022 года. Но не стоит думать, что сразу после этого все заиграет новыми красками. Разработчики должны сначала адаптироваться к новым условиям, потом захотеть что-то изменить и только потом выпустить обновления для свои продуктов.

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Что нового будет в Android 13

Кроме этой новой функции, Android 13 получит функцию отображения системных уведомлений в случае, если какое-либо приложение потребляет слишком много энергии в течение последних 24 часов. Будет отслеживаться активность всех приложений, за исключением некоторых, которые будут отмечены отдельно.

Несколько лет назад Android уже пыталась реализовать уведомления об использовании батареи, но функция оказывается слишком навязчивой. Теперь уведомления будут более ”умеренными” — появившись один раз, они не будут беспокоить вас как минимум в течение ближайших 24 часов.

Если система обнаруживает, что повышенное энергопотребление связано с приложением, которым вы сейчас пользуетесь, она дождется окончания и дальше будет работать в обычном режиме. То есть, например, просмотр YouTube или пролистывание ленты Вконтакте не будет учитываться в уведомлении о перерасходе энергии. Но если эти же приложения будут подкачивать что-то в фоновом режиме и тем самым расходовать аккумулятор, то вы узнаете об этом.

Что еще будет в Android 13, нам только предстоит узнать, но это уже хорошие новости, которые говорят о серьезности обновления и о том, что кроме повышения стабильности, нас все же ждет определенный набор новых функций.