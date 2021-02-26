Билл Гейтс рассказал, почему пользуется Android, а не iPhone

Считается, что iPhone – это удел богатых, а Android – решение для тех, кто не может себе позволить выложить за смартфон тысячу долларов или больше. Поэтому практически все звёзды, бизнесмены и лидеры общественного мнения ходят с айфонами. Ведь если даже генеральный директор Huawei признаётся, что для себя выбирает смартфоны Apple, что и говорить об остальных? Однако в последнее время iPhone стал таким мейнстримом, что кое-кто начал открыто заявлять о том, что предпочитает ему Android. Например, Билл Гейтс.

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Билл Гейтс, бывший генеральный директора Microsoft и некогда самый богатый человек на планете, использует Android, а не iPhone. По его словам, аппараты на базе операционной системы Google дают ему больше свободы и изначально ориентированы на пользователей с более широким спектром потребностей.

Чем Android лучше iPhone

Android является более открытой, а потому – более гибкой платформой, чем iOS, считает Билл Гейтс. Одним из проявлений этой гибкости является возможность из коробки устанавливать на смартфон любое программное обеспечение. На iOS ничего такого сделать нельзя, хотя пользователи только выиграли бы от того, что производитель начал бы поставлять на рынок аппараты с необходимым большинству набором ПО.

Гейтс не скрывает, что ему пришлось привыкать к Android, когда он пересел на него с iOS. То есть это доказывает, что ранее он всё-таки пользовался именно iPhone. Правда, причин своего перехода предприниматель не назвал. Возможно, поводом стало сотрудничество с некоторыми производителями смартфонов, которые согласились предустанавливать программное обеспечение Microsoft и заодно выдали Гейтсу фирменный аппарат в подарок.

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Нет, ни о каком амбассадорском подгоне речи не идёт, потому что Билл Гейтс так и не раскрыл, каким именно смартфоном он пользуется, и не назвал даже марку. Но поскольку из знаменитых вендоров в числе партнёров Microsoft, согласившихся предустанавливать пакет Microsoft Office, был только Samsung, я бы предположил, что и сам предприниматель пользуется аппаратом корейской компании.

За что выбирают Android

Но, как бы там ни было, очевидно, что в лично пользовании Гейтса всё-таки есть iPhone. Он не сказал об этом напрямую, но подтвердил косвенно, выйдя в прямой эфир Clubhouse, где и поведал о своей приверженности Android. А ведь, как известно, сегодня официально сервис доступен только на iOS. Нет, конечно, есть кастомная сборка приложения, которую собрал питерский разработчик Григорий Клюшников, но как-то я сомневаюсь, что Гейтс так сильно заморочился с её установкой, чтобы рассказать о том, как сильно он любит Android.

Вообще, Гейтс – сам того не подозревая – является одним из членов зарождающегося сообщества противников iPhone. Они как бы невзначай критикуют фирменные смартфоны Apple и при этом транслируют одну и ту же мантру о свободе и гибкости Android. То же самое, если помните, несколько месяцев назад говорил и Павел Дуров. Он тоже не сказал, каким смартфоном пользуется, но заявил, что его выбор – это Android.

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Правда, и Гейтс, и Дуров, как мы видим, ратуют за Android по одной простой причине – эта платформа более выгодна для них как для предпринимателей. Дуров активно форсит Android, потому что он позволяет пользоваться разными магазинами приложений, и это даёт ему возможность не подчиняться правилам Google. А Гейтс выступает за Android, потому что только он позволяет предустановить программы Microsoft из коробки, не оставив пользователю другого выбора.