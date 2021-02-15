Гендиректор Huawei назвал iPhone 12 лучшим смартфоном в мире

Как вы думаете, откуда вообще взялся стереотип о том, что iPhone – это лучший смартфон, у которого нет конкурентов на Android? Скорее всего, он родился из другого стереотипа о том, что iPhone – это самый дорогой смартфон и дороже, чем он, не бывает. Но это именно что стереотип, поскольку на современном рынке есть и куда более дорогостоящие аппараты. Другое дело, что пользователи сами подогревают превосходство iPhone регулярными миграциями и желанием реализовать на Android эксклюзивные функции iOS. Но даже самый преданный фанат начнёт сомневаться, когда топовый производитель смартфонов на Android признаёт iPhone лучшим.

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Лучшим смартфоном в мире, который доступен на рынке на данный момент, является iPhone 12. Такое мнение в интервью изданию South China Morning Post высказал генеральный директор Huawei Рен Чжэньфэй. По его словам, Apple показала всему миру, как нужно делать по-настоящему качественные и премиальные смартфоны. Это подтверждают сами пользователи, раскупая iPhone рекордными тиражами. Ни один другой смартфон не в силах конкурировать с аппаратами Apple, которые давно стали эталоном для отрасли.

Каким смартфоном пользуется глава Huawei

Несмотря на явное восхищение новым смартфоном Apple, топ-менеджер считает, что он мог быть и лучше. Например, если бы в Купертино согласились использовать комплектующие производства Huawei. По словам Чжэньфэя, Huawei зашла дальше других компаний в развитии 5G, и могла бы обеспечивать Apple модемами с поддержкой сетей пятого поколения, если бы не санкции. Очевидно, говорит Чжэньфэй, что в Купертино это понимают, но не могут нарушить экономические ограничения, которые на Huawei наложили США. В противном случае 5G в iPhone был бы более быстрым и производительным.

У нас нет сил и желания участвовать в политических игрищах, в которые нас втягивают США. Мы просто стремимся делать качественные продукты. Поэтому мы надеемся, что правительство США в конечном итоге начнёт проводить более открытую политику в интересах американских компаний и развития американской экономики. Мы неоднократно заявляли о том, что наша технология 5G может быть передана для развития кому-то ещё. Если США понадобятся наши чипы, мы могли бы их передать им, — заявил Чжэньфэй.

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На самом деле нет ничего необычного в том, что Чжэньфэй хвалит iPhone 12. В прошлом он неоднократно отдавал почести технике Apple, признаваясь, что сам предпочитает пользоваться iPhone, iPad и Mac, нежели устройствами других производителей. Более того, по словам Чжэньфэя, он старается покупать всем своим родным и близким именно технику Apple, чтобы те тоже приобщились к высокому качеству электроники и обслуживанию, которое предоставляет компания из Купертино.

Почему iPhone — лучший смартфон

Другое дело – как это выглядит со стороны. Как минимум странно, что глава крупной корпорации, олицетворяющей едва ли не всю китайскую промышленность, хвалит конкурента и ни слова не говорит о том, что делают его подопечные. Ведь такой подход означает, что Чжэньфэй не уверен в качестве собственной продукции либо она его откровенно не устраивает. Он буквально прямо об этом говорит, признаваясь, что у iPhone как у смартфона нет конкурентов, а сама Huawei хороша только в разработке и производстве отдельных технологий.

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В то же время нельзя не отметить поражающую честность Чжэньфэя. Он не стесняется говорить о том, что для большинства пользователей Android является табуированной темой. Сложно себе представить, чтобы владелец какого-нибудь самсунга или хонора признался, что мечтает пересесть на айфон. Да ведь это будет настоящим позором! Почему? Никто не знает и не задумывается. Просто так не принято. Поэтому миллионы людей, которые и хотели бы пересесть на айфон, регулярно повторяю одну и ту же мантру про свободу, кастомизацию и возможность перепрошивок.