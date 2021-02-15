Гендиректор Huawei назвал iPhone 12 лучшим смартфоном в мире

  2. Темы
  3. Смартфоны
Иван Кузнецов 0

Как вы думаете, откуда вообще взялся стереотип о том, что iPhone – это лучший смартфон, у которого нет конкурентов на Android? Скорее всего, он родился из другого стереотипа о том, что iPhone – это самый дорогой смартфон и дороже, чем он, не бывает. Но это именно что стереотип, поскольку на современном рынке есть и куда более дорогостоящие аппараты. Другое дело, что пользователи сами подогревают превосходство iPhone регулярными миграциями и желанием реализовать на Android эксклюзивные функции iOS. Но даже самый преданный фанат начнёт сомневаться, когда топовый производитель смартфонов на Android признаёт iPhone лучшим.

Рен Чжэньфэй

Рен Чжэньфэй, глава Huawei, выбирает для себя iPhone 12

Huawei нам врёт: Harmony OS — это Android. Вот доказательства

Лучшим смартфоном в мире, который доступен на рынке на данный момент, является iPhone 12. Такое мнение в интервью изданию South China Morning Post высказал генеральный директор Huawei Рен Чжэньфэй. По его словам, Apple показала всему миру, как нужно делать по-настоящему качественные и премиальные смартфоны. Это подтверждают сами пользователи, раскупая iPhone рекордными тиражами. Ни один другой смартфон не в силах конкурировать с аппаратами Apple, которые давно стали эталоном для отрасли.

Каким смартфоном пользуется глава Huawei

Несмотря на явное восхищение новым смартфоном Apple, топ-менеджер считает, что он мог быть и лучше. Например, если бы в Купертино согласились использовать комплектующие производства Huawei. По словам Чжэньфэя, Huawei зашла дальше других компаний в развитии 5G, и могла бы обеспечивать Apple модемами с поддержкой сетей пятого поколения, если бы не санкции. Очевидно, говорит Чжэньфэй, что в Купертино это понимают, но не могут нарушить экономические ограничения, которые на Huawei наложили США. В противном случае 5G в iPhone был бы более быстрым и производительным.

iPhone 12

iPhone 12 — лучший смартфон по версии главы Huawei

У нас нет сил и желания участвовать в политических игрищах, в которые нас втягивают США. Мы просто стремимся делать качественные продукты. Поэтому мы надеемся, что правительство США в конечном итоге начнёт проводить более открытую политику в интересах американских компаний и развития американской экономики. Мы неоднократно заявляли о том, что наша технология 5G может быть передана для развития кому-то ещё. Если США понадобятся наши чипы, мы могли бы их передать им, — заявил Чжэньфэй.

Администрация Джо Байдена «не видит причин» снимать санкции с Huawei. Почему?

На самом деле нет ничего необычного в том, что Чжэньфэй хвалит iPhone 12. В прошлом он неоднократно отдавал почести технике Apple, признаваясь, что сам предпочитает пользоваться iPhone, iPad и Mac, нежели устройствами других производителей. Более того, по словам Чжэньфэя, он старается покупать всем своим родным и близким именно технику Apple, чтобы те тоже приобщились к высокому качеству электроники и обслуживанию, которое предоставляет компания из Купертино.

Почему iPhone — лучший смартфон

Huawei vs. Apple

Если глава Huawei не боится признаться, что любит iPhone, почему боитесь вы?

Другое дело – как это выглядит со стороны. Как минимум странно, что глава крупной корпорации, олицетворяющей едва ли не всю китайскую промышленность, хвалит конкурента и ни слова не говорит о том, что делают его подопечные. Ведь такой подход означает, что Чжэньфэй не уверен в качестве собственной продукции либо она его откровенно не устраивает. Он буквально прямо об этом говорит, признаваясь, что у iPhone как у смартфона нет конкурентов, а сама Huawei хороша только в разработке и производстве отдельных технологий.

Huawei выпустит новый складной смартфон в конце февраля. Тут что-то не так

В то же время нельзя не отметить поражающую честность Чжэньфэя. Он не стесняется говорить о том, что для большинства пользователей Android является табуированной темой. Сложно себе представить, чтобы владелец какого-нибудь самсунга или хонора признался, что мечтает пересесть на айфон. Да ведь это будет настоящим позором! Почему? Никто не знает и не задумывается. Просто так не принято. Поэтому миллионы людей, которые и хотели бы пересесть на айфон, регулярно повторяю одну и ту же мантру про свободу, кастомизацию и возможность перепрошивок.

Теги
Лонгриды для вас
Почему я за уменьшение комплекта смартфона

Многие сейчас возмущаются, что производители постепенно перестают класть в комплект со смартфоном какие-то аксессуары. С одной стороны, логика в этом есть. Хочется купить гаджет и получить к нему все, что только можно, но если вы вспомните старые времена, то уже 4-5 лет назад некоторые производители не клали в комплект, например, адаптер питания. Примечательно, что тогда все как-то проще к этому относились, и когда я писал обзор такого смартфона, в комментариях вообще не вспоминали, что в комплекте чего-то не хватает. Может быть тогда смартфоны были дешевле, а мы были не такими требовательными? Может быть, но я до сих пор считаю, что в комплекте со смартфоном не должно быть почти ничего. Но не спешите бросаться помидорами.

Читать далее
Какой самый популярный бренд в России? Вы его знаете

У вас есть любимый производитель смартфонов? Думаю, ответ будет положительным. У всех есть любимый бренд среди смартфонов, среди одежды, среди автомобилей и так далее. В конце концов, Android это тоже бренд, который все мы любим. Даже футбольный клуб, за который человек болеет, можно назвать брендом. Узнаваемость и популярность брендов разная, но в этом году уже в десятый раз подряд одно и то же имя занимает первую строчку рейтинга в России. При этом рейтинг составляется не только среди ”смартфоностроителей”. В него входят и другие компании, продукты которых мы покупаем. Как думаете, кто в этом году в десятый раз подряд возглавил список лучших?

Читать далее
Huawei P40
Harmony OS — это переделанный Android? Вот что об этом говорит Huawei

Вы ещё не забыли про Harmony OS? Несмотря на то что Huawei уже запустила программу бета-тестирования своей новой платформы, вот уже около месяца о ней нет практически никаких новостей. Последним событием, связанным с Harmony OS, оказался эксперимент группы разработчиков, который показал, что собственная операционная система Huawei на самом деле является переделанным Android. Это очень громкое заявление, которое китайцы даже не попытались опровергнуть, что странно, учитывая масштаб репутационных потерь. Но теперь в компании, наконец-то, разродились объяснением, правда, весьма посредственным.

Читать далее
Новый комментарий