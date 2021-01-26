Почему у iPhone 12 mini нет аналогов на Android

iPhone 12 mini с экраном 5,4 дюйма является одним из самых – если вообще не самым – компактных смартфонов премиум-сегмента. По этому показателю у него вообще нет конкурентов. Ближайший по размерам флагман – Galaxy S21 – имеет почти на целый дюйм больший экран, который прибавляет ему больше сантиметра в высоту и полсантиметра в ширину. У остальных с габаритами дела обстоят ещё хуже, ведь встретить сегодня смартфон с экраном меньше 6 дюймов на рынке практически невозможно. Просто по факту они никому не нужны, хоть некоторые и отчаянно пытаются этого не признавать.

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Sony планирует выпустить компактный смартфон Xperia Compact 2021. Об этом сообщил инсайдер Стив Хоммерстоффер, известный так же, как OnLeaks. Он поделился не только характерными особенностями предстоящей новинки, но и опубликовал её изображение. Разберём каждый аспект смартфона в отдельности.

Самый компактный смартфон на Android

Первое, на что нужно обратить внимание, — это на габариты Xperia Compact 2021. Новинка получит дисплей с диагональю 5,5 дюймов. Это всего на 0,1 дюйма больше, чем у iPhone 12 mini, но зато его полезная площадь обещает быть ощутимо больше. Дело в том, что у айфона часть экрана скрадывает объёмный козырёк, тогда как у Sony это небольшая каплевидная выемка.

С другой стороны, Xperia Compact 2021 обладает весьма толстыми рамками по краям и выдающимся выступом под экраном шириной, вероятно, в 4-5 мм. Очевидно, что флагманская модель не может иметь такую внешность, а значит, будущий смартфон будет относиться скорее к среднему или даже бюджетному сегменту рынка. То есть прямую конкуренцию iPhone 12 mini японская новинка составить не сможет, будучи выбором для непривередливых пользователей, ищущих себе компактный аппарат на роль второго.

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С точки зрения технологического оснащения Xperia Compact 2021 звёзд с неба тоже не хватает. Обратите внимание на камеру. У японца она двойная и явно не выделяется. Производитель намеренно решил не делать из неё доминанту всего дизайна, намекая таким образом, что на роль камерофона новинка не тянет.

Даже популярного и чрезвычайно недорогого по сегодняшним меркам дисплейного сканера отпечатков тут нет. Здесь он физический и встроен в боковую грань. В принципе, это должно быть удобно и эффективно, поскольку такого рода сенсоры работают лучше, чем оптические, интегрированные в матрицу, но выглядит такое решение довольно странно для 2021 года. Всё-таки для того, чтобы привлечь потребителя, зачастую приходится прибегать пусть к не самым практичным, но более технологичным решениям.

Недостатки компактных смартфонов

А ведь это только верхушка айсберга. Как очень точно подметил мой коллега Артём Сутягин, маленький смартфон равно маленький аккумулятор. То есть жить такой аппарат даже при слабом железе будет катастрофически мало. В лучшем случае производитель снабдит такой батарейкой на 3000 мА*ч, а то и меньше. В результате он позволит смартфону протянуть в лучшем случае световой день, вынудив пользователя торопиться домой, чтобы не остаться без связи.

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Очевидно, что компактные смартфоны на Android – это штука совершенно ненужная и непрактичная. Производителям невыгодно их делать, потому что их купит абсолютное меньшинство, а значит, у них вряд ли получится даже отбить из разработку. Ведь кому нужен смартфон с экраном, на котором нельзя ни толком поиграть, ни посмотреть видео, ни нормально посёрфить в интернете, не сломав глаза?

Конечно, никто не будет делать флагманы с такой внешностью, поскольку перспектив у них не будет ровным счётом никаких. Уже даже Apple поняла это, урезав объёмы производства iPhone 12 mini, который оказался мало интересен пользователям. Поэтому не морочьте себе голову и берите нормальный смартфон с нормальными размерами. С ним у вас будет куда больше возможностей для потребления контента.