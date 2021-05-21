Что Android 12 изменит в работе сторонних магазинов приложений

  2. Темы
  3. OS
Иван Кузнецов 0

Несмотря на то что Google, в отличие от Apple, никогда не запрещала использовать сторонние магазины приложений для Android, Google Play всё равно оставался приоритетным. Мало того, что политика поискового гиганта строилась на постоянном хейте альтернативных каталогов, так им ещё и запрещалось использовать те же системные механизмы, что и Google Play. В результате многие пользователи отказывались от альтернатив, осознавая, что единственный магазин приложений для Android, который может нормально работать, — это Google Play. Однако с выходом Android 12 кое-что изменится.

Google Play

Google Play перестанет быть единственным и неповторимым каталогом для Android

Android 12 позволит открывать машину без ключа. Но не со всех смартфонов

Google приняла решение снять некоторые ограничения, которые накладывались на сторонние магазины приложений. Изменения вступят в силу уже этой осенью, с выходом финальной версии Android 12. Согласно новым правилам, альтернативные каталоги смогут использовать механизм автообновления для загрузки и установки новых версий приложений, как и Google Play.

Автообновление в сторонних магазинах приложений

Android 12

Новое правило будет распространять только на Android 12. По крайней мере, первое время

Раньше такой возможности у них не было, поэтому они были вынуждены запрашивать разрешение на обновление каждой программы по отдельности. В принципе, в этом нет ничего критически страшного, однако такой сценарий работы очень неудобен для пользователей, из-за чего многие из них просто отключали уведомления.

Может показаться, что в этом изменении нет ничего особенного. Ну, подумаешь, какое-то автообновление. Однако именно ограничение на использование этого механизма препятствовало адекватной работе вообще всех сторонних магазинов приложений.

На какие телефоны можно установить Android 12 уже сейчас

В результате загрузить приложение из альтернативного каталога было можно, а обслуживать его после загрузки – уже нет. Из-за этого многие пользователи если не отказывались от них полностью, то по крайней мере не могли перейти на них полностью, будучи вынужденными обращаться к Google Play.

Доступ к механизму автообновления позволит решить сразу несколько проблем:

  • Во-первых, сам магазин приложений сможет получать и устанавливать свои обновления в фоновом режиме, не запрашивая разрешения у пользователя, как Google Play;
  • Во-вторых, магазин приложений сможет обновлять только свои приложения и игры, не посягая на софт из Google Play, даже если сам располагает точно такими же тайтлами;
  • В-третьих, таким образом можно будет обойти правила и запреты Google, например, распространяя обновления для приложений, которые никогда бы не попали в Google Play.

Чем Google Play отличается от сторонних магазинов

Epic Games Store

Не исключено, что Google ввела новое правило, чтобы не ссориться с Epic Games

Хороший пример того, почему сторонним магазинам приложений важно иметь возможность самим распространять обновления в автоматическом режиме, — Telegram. Известно, что Google требует от мессенджера блокировать каналы с пиратским контентом, что противоречит либертарианским взглядам Павла Дурова, его основателя.

Поэтому он был вынужден запустить отдельную версию Telegram, которой нет в Google Play. Но, если какой-нибудь Epic Games Store или Aptoide разрешит ему ничего не блокировать, Telegram – по крайней мере, в теории – мог бы начать распространяться через них, не теряя при этом в популярности.

Выход Android 12 намного важнее, чем вы думаете

Сложно сказать, приняла ли Google это решение под давлением или это была её собственная инициатива, потому что достоверные сведения на этот счёт отсутствуют. Однако я склоняюсь к тому, что это была скорее превентивная мера на тот случай, если вдруг кто-то из крупных игроков этого рынка решит обратиться в суд с иском к Google.

Поступить таким образом могла Epic Games, которая прямо сейчас судится с Apple и пытается отсудить у неё право размещать приложения для iOS не только в App Store, а вообще на любых интернет-площадках. Но, как бы там ни было, мы все от этого только выиграем, потому что получим ещё больше возможностей и свободу выбирать.

Теги
Новости по теме
Sfera Ebbasta
Можно ли танцевать под рэп? Достаточно послушать новый альбом Sfera Ebbasta
Лонгриды для вас
десерт
Названия каких десертов получат Android 12 и Android 13

Много лет мы жили с четким пониманием того, как должна называться новая версия Android. Все они получали полуофициальное название в дополнение к порядковому номеру. Снова и снова это были сладкие десерты, первая буква этого десерта была следующей по алфавиту относительно предыдущей. Потом традиция была закончена и мы видели только порядковый номер. Но позже оказалось, что компания не отказывалась от названий десертов, просто о них ничего не говорили пользователям. Сейчас стало понятно, как скорее всего будет называться новая версия Android 12. Отгадку как обычно раскопали в коде операционной системы. Давайте разберемся, с каким десертом нам придется жить дальше, какой из них даст название Android 13, а заодно поймем, почему компания перестала афишировать эти названия, хоть и не скрывает их.

Читать далее
Stadia
Google закрывает Stadia? Откуда пошли слухи и правда ли это?

В прошлом году Google наделала немало шума, продвигая свой сервис облачного гейминга. Мы знаем его под именем Stadia. Идея была очень крутая! От вас требовался только экран, на который выводилось изображение с сервера, и минимальная вычислительная мощность подключенного к Интернету устройства. Вычисления производились на сервере и отправлялись вам. То есть даже на недорогом смартфоне, старом телевизоре или даже приставке Google Chromecast можно было играть в топовые игры. Правда, ценник был довольно существенным, но вам давали не только вычислительную мощность сервера, но и подборку игр, среди которых было много топовых представителей этой индустрии. Теперь пошли слухи, что сервис может закрыться. Что лежало в его основе и стоит ли переживать из-за этого?

Читать далее
Черный список
Как на Android посмотреть звонки из чёрного списка

Чёрный список – отличная штука. Благодаря ему можно навсегда забыть о телефонном спаме и звонках от тех, с кем вы по какой-то причине не хотите общаться. Сегодня эта функция присутствует почти в любом смартфоне, позволяя заблокировать нежелательных абонентов или случайные номера, чтобы не отвлекать на них своё внимание. Другое дело, если блокировка для вас – это просто жест, и вас очень хочется посмотреть, звонил вам человек, которого вы добавили в чёрный список или нет. Что ж, это возможно.

Читать далее
Новый комментарий