Что Android 12 изменит в работе сторонних магазинов приложений

Несмотря на то что Google, в отличие от Apple, никогда не запрещала использовать сторонние магазины приложений для Android, Google Play всё равно оставался приоритетным. Мало того, что политика поискового гиганта строилась на постоянном хейте альтернативных каталогов, так им ещё и запрещалось использовать те же системные механизмы, что и Google Play. В результате многие пользователи отказывались от альтернатив, осознавая, что единственный магазин приложений для Android, который может нормально работать, — это Google Play. Однако с выходом Android 12 кое-что изменится.

Android 12 позволит открывать машину без ключа. Но не со всех смартфонов

Google приняла решение снять некоторые ограничения, которые накладывались на сторонние магазины приложений. Изменения вступят в силу уже этой осенью, с выходом финальной версии Android 12. Согласно новым правилам, альтернативные каталоги смогут использовать механизм автообновления для загрузки и установки новых версий приложений, как и Google Play.

Автообновление в сторонних магазинах приложений

Раньше такой возможности у них не было, поэтому они были вынуждены запрашивать разрешение на обновление каждой программы по отдельности. В принципе, в этом нет ничего критически страшного, однако такой сценарий работы очень неудобен для пользователей, из-за чего многие из них просто отключали уведомления.

Может показаться, что в этом изменении нет ничего особенного. Ну, подумаешь, какое-то автообновление. Однако именно ограничение на использование этого механизма препятствовало адекватной работе вообще всех сторонних магазинов приложений.

На какие телефоны можно установить Android 12 уже сейчас

В результате загрузить приложение из альтернативного каталога было можно, а обслуживать его после загрузки – уже нет. Из-за этого многие пользователи если не отказывались от них полностью, то по крайней мере не могли перейти на них полностью, будучи вынужденными обращаться к Google Play.

Доступ к механизму автообновления позволит решить сразу несколько проблем:

Во-первых, сам магазин приложений сможет получать и устанавливать свои обновления в фоновом режиме, не запрашивая разрешения у пользователя, как Google Play;

Во-вторых, магазин приложений сможет обновлять только свои приложения и игры, не посягая на софт из Google Play, даже если сам располагает точно такими же тайтлами;

В-третьих, таким образом можно будет обойти правила и запреты Google, например, распространяя обновления для приложений, которые никогда бы не попали в Google Play.

Чем Google Play отличается от сторонних магазинов

Хороший пример того, почему сторонним магазинам приложений важно иметь возможность самим распространять обновления в автоматическом режиме, — Telegram. Известно, что Google требует от мессенджера блокировать каналы с пиратским контентом, что противоречит либертарианским взглядам Павла Дурова, его основателя.

Поэтому он был вынужден запустить отдельную версию Telegram, которой нет в Google Play. Но, если какой-нибудь Epic Games Store или Aptoide разрешит ему ничего не блокировать, Telegram – по крайней мере, в теории – мог бы начать распространяться через них, не теряя при этом в популярности.

Выход Android 12 намного важнее, чем вы думаете

Сложно сказать, приняла ли Google это решение под давлением или это была её собственная инициатива, потому что достоверные сведения на этот счёт отсутствуют. Однако я склоняюсь к тому, что это была скорее превентивная мера на тот случай, если вдруг кто-то из крупных игроков этого рынка решит обратиться в суд с иском к Google.

Поступить таким образом могла Epic Games, которая прямо сейчас судится с Apple и пытается отсудить у неё право размещать приложения для iOS не только в App Store, а вообще на любых интернет-площадках. Но, как бы там ни было, мы все от этого только выиграем, потому что получим ещё больше возможностей и свободу выбирать.