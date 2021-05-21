На какие телефоны можно установить Android 12 уже сейчас

На этой неделе нам официально представили новый Android 12. Он получил много интересных функций и даже стал доступен для открытого бета-тестирования. То есть его уже можно скачать и установить на свой смартфон. Такое было и в предыдущие годы, вот только не каждый смартфон подходит для подобной установки. Приятно, что тестирование возможно не только на смартфонах Google Pixel, но и на некоторых других моделях. И пусть среди них нет тех, что можно назвать по-настоящему массовыми, но знать их стоит. Вдруг у вас именно такой и вы хотите проверить не себе все прелести новой операционной системы. Всего в тестировании участвует 12 сторонних телефонов. Давайте поговорим о них.

Какие телефоны поддерживают бета-версию Android 12

Если просто перечислить их, не вдаваясь в подробности, то вот список смартфонов, на которые можно установить Android 12:

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11i (Mi 11X / Redmi K40 Pro)

Xiaomi Mi 11 Pro (только для Китая)

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9

OPPO Find X3 Pro

Vivo iQOO 7 Legend

Realme GT

Nokia X20

ASUS ZenFone 8

TCL 20 Pro 5G

ZTE Axon 30 5G

Есть еще устройства Google Pixel начиная с третьей версии, но они всегда стояли особняком, поэтому и не вошли в список.

Почему нельзя устанавливать бета-версию Android 12

Даже если у вас есть одно их этих устройств, не спешите скачивать бета-версию, так как есть довольно опасные подводные камни. Например, на данный момент сообщается, что сборки для устройств Xiaomi и OnePlus нестабильны, и некоторые пользователи не могут установить Android 12. У кого-то это даже привело к окирпичиванию смартфона.

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Если вы не самый опытный пользователь, то лучше пока вообще не лезьте в это дело и подождите если не релизную, то как минимум более стабильную версию операционной системы. Я говорю о всех сторонних моделях, а не только о Xiaomi и OnePlus.

Бета-тестирование Android 12

Android 12 на Samsung

Как это обычно бывает, Samsung не принимает участие в бета-программе Android. Поэтому, если вы используете телефон Galaxy и хотите опробовать Android 12, у вас только один выход — дождаться осени, а то и вовсе конца года. Так было с One UI 3.0 в прошлом году, и Samsung, вероятно, последует этому примеру и на этот раз.

Android 12 на Xiaomi

У Xiaomi есть много устройств, которые получат бета-версию Android 12. К флагману Mi 11 Ultra присоединяется обычный Mi 11, эксклюзивный для Китая Mi 11 Pro и Mi 11i, который продается в Индии как Mi 11X Pro и в Китае как Redmi K40 Pro.

Бета-версия Android 12 теперь доступна для этих устройств, и как и в предыдущие годы, само обновление не включает новую версию MIUI, так как их цикл обновления оторван от обновления Android. Стабильное обновление до версии MIUI на базе Android 12 выйдет позже в этом году, но пока что до него дело не дошло. Собственно, как и до нормальной версии обычного Android 12, которая не окирпичит телефон.

Программа бета-тестирования Android 12 для Xiaomi

Android 12 на OnePlus

OnePlus выпускает бета-версию Android 12 на своих последних флагманах — OnePlus 9 и 9 Pro. Бета-версия уже доступна, и если вам интересно взглянуть на нее, вы можете зайти сюда, чтобы установить сборку Android 12. Но еще раз вспомните о проблемах, с которыми столкнулись некоторые пользователи.

Программа бета-тестирования Android 12 для OnePlus

Android 12 на OPPO

OPPO — первая компания, предлагающая взглянуть на свой будущий пользовательский интерфейс ColorOS 12. Он построен на Android 12 и получит все новые функции, представленные Google — только не в первоначальных сборках.

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OPPO предлагает бета-версию Android 12 для Find X3 Pro, и если вы используете это устройство, вы сможете загрузить первую бета-версию прямо сейчас. OPPO заявляет, что сборка содержит ошибки и пока недостаточно стабильна для повседневного использования, поэтому, если Find X3 Pro является вашим основным устройством, вам следует немного подождать, прежде чем рисковать им.

Программа бета-тестирования Android 12 для Oppo

Android 12 на Vivo

Vivo присоединилась к бета-программе Android в прошлом году, и на этот раз производитель выпускает сборку на одном устройстве — iQOO 7 Legend. Телефон отличается тем, что является самым доступным устройством с чипсетом Snapdragon 888. Вот только на российском рынке найти его не так просто.

Интересно, что Vivo не включает в программу бета-тестирования смартфоны под своим именем, ограничиваясь суббрендом. Если у вас есть iQOO 7 Legend и вы хотите опробовать бета-версию Android 12, вы можете сделать это прямо сейчас.

Программа бета-тестирования Android 12 для Vivo

Android 12 на Realme

Как и в прошлом году у Realme есть единственный телефон в бета-программе. Realme GT уже получает бета-версию Android 12, начиная с 19 мая, но поскольку устройство продается только в Китае, маловероятно, что он есть у многих пользователей.

Программа бета-тестирования Android 12 для Realme

Android 12 на Nokia

HMD Global принимает участие в бета-программе Android с Android 12, а моделью, которая заслужила это право, стала Nokia X20. Однако в отличие от большинства других устройств из этого списка, X20 не получит бета-версию сразу. HMD отмечает, что это произойдет позже в этом году.

Жаль, что так получается, но приятно, что бренд проявляет инициативу и участвует в подобных ”активностях”.

Android 12 на ASUS

В этом году ASUS присоединяется к программе бета-тестирования Android 12 со своим ZenFone 8. Телефон интересен в первую очередь тем, что на данный момент это одно из очень немногих компактных устройств на Android. Ну, и тем, что именно он получит бета-версию Android 12. Если вы используете ZenFone 8, теперь вы можете получить бета-версию Android 12.

Программа бета-тестирования Android 12 для ASUS

В конце еще раз напомню, что все действия вы производите на свой страх и риск. Первые версии новой операционной системы очень нестабильны и могут моментально ”превратить телефон в тыкву”. Так что подумайте еще раз, прежде чем торопиться и принимать участие в программе тестирования.