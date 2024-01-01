Что должно измениться в Android в 2024 году, чтобы сделать его еще лучше

Что мне больше всего нравится в Android, так это разнообразие: каждый производитель по-своему интерпретирует интерфейс, и это делает многие смартфоны очень и очень интересными. И пусть Samsung и Xiaomi предлагают аппаратное обеспечение схожего уровня, они кардинально отличаются друг от друга в подходе к его концепции. 2024 год обещает быть очень интересным. Samsung должна внести значительные изменения в One UI, а обновленный интерфейс Xiaomi должен дебютировать на мировом рынке. В 2023 году я активно использовал все основные интерфейсы Android, и вот что я хочу увидеть в 2024 году.

Виджеты на экране блокировки

Google медленно добавляет в свое видение базового Android функции, которые мы уже давно стали стандартом для других интерфейсов. При этом результат иногда становится даже лучше. Большим дополнением в Android 14 стала кастомизация экрана блокировки, и хотя вы не получите столько функций, как в One UI 6, это все равно хорошее начало. В Android 15 я хочу видеть возможность добавления виджетов на экран блокировки, как в iOS.

Что касается возможностей кастомизации, то Google нужно сделать больше в отношении размера и формы иконок, а также шрифтов. А еще нужно разобраться с тематическими иконками. Прошло уже более двух лет, а эта функция все еще работает откровенно так себе. Google нужно более серьезно начать внедрять эту функцию.

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Кроме того, Google необходимо дать пользователям возможность разделить Wi-Fi и сотовые данные на отдельные тумблеры. Существующий сегодня общий тумблер «Интернет» не имеет никакого смысла. Пусть это мелочи, но в повседневном использовании они имеют большое значение.

Жесты в Андроид

Еще одна область, в которой Google нужно сделать больше, это предиктивный жест назад. Я рад, что он появился в Android 14, но он ограничен в использовании и не работает за пределами собственных приложений Google или на других версиях Android. Google необходимо начать поддерживать внешние дисплеи на своих устройствах. Я не знаю, почему компания ограничивает эту функцию, но это необходимо изменить.

У Samsung один из самых многофункциональных интерфейсов на Android, и хотя One UI 6 не приносит кардинального визуального обновления, он выглядит немного чище, чем в предыдущие годы. Самая большая проблема в программном обеспечении Samsung — это реклама. Бренд продолжает агрессивно рассылать push-уведомления, рекламируя свои устройства, и самое неприятное, что они часто появляются на лучших телефонах Samsung — устройствах, которые, собственно, и рекламируются.

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Новые функции Самсунг

One UI тоже требует кое-каких изменений. В первую очередь это повышение плавности. Galaxy S23 Ultra обладает одной из самых мощных аппаратных составляющих, но OnePlus 11 или даже Xiaomi 13 работают намного более плавно, от чего кажутся существенно более производительными.

В программном обеспечении Samsung есть много раздражающих моментов. Среди них отсутствие вертикальной прокрутки приложений, которое многим не нравится. Хорошо, что это можно исправить с помощью Good Lock — мощной утилиты для настройки, которая доступна на всех устройствах Galaxy. Samsung следует установить Good Lock из коробки, так как она приносит гораздо больше пользы, чем большинство программ, предустановленных на ее устройствах сегодня.

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Как сделать OPPO и OnePlus лучше

Самой большой проблемой, на которую жалуются многие владельцы OnePlus, является то, что она не позволяет играть с высокой частотой кадров. Несколько лет назад OnePlus сделала громкое заявление о том, что в таких играх, как Call of Duty: Mobile, частота обновления составляет 120 кадров в секунду, но после перехода на программную базу ColorOS игры были ограничены 60 кадрами в секунду. Скорее всего, это сделано для того, чтобы бороться с перегревом устройств, но на других устройствах такой проблемы нет, так что ее надо решать.

А еще в ColorOS предлагала лучшие возможности настройки экрана блокировки, обновленные иконки и чтобы OPPO продолжила начатую работу над складным устройством. О, и своевременные обновления — особенно на телефонах OPPO.

Что лучше HyperOS или MIUI

Xiaomi начала переход с MIUI на экосистему, которая будет работать не только на ее телефонах, но и на других устройствах. HyperOS выглядит как очень интересное и заманчивое начало. Если все пойдет хорошо, то компания исправит ошибки, допущенные в MIUI, чтобы сделать ОС лучше.

Хотя визуальные эффекты, которыми Xiaomi поделилась на данный момент, говорят о том, что новый интерфейс не будет сильно отличаться от MIUI, изменения во внутренних функциях должны быть интересными. С учетом того, что глобальное внедрение запланировано на 1 квартал 2024 года на таких устройствах, как Xiaomi 13 Ultra и Xiaomi 13 Pro, нам придется еще подождать, чтобы увидеть работу новинки в деле.

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Тем не менее, я не хочу, чтобы Xiaomi оставила без внимания одну из определяющих особенностей MIUI: разблокируемый загрузчик. Телефоны Xiaomi всегда выделялись в среде опытных пользователей относительной легкостью, с которой бренд позволял разблокировать загрузчик, и это открывало путь для широкой кастомизации с помощью уникальных скинов. После перехода на HyperOS эта возможность может исчезнуть, и это будет очень обидно.