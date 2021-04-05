Кастомные прошивки для Android больше никому не нужны?

В том, что касается политики обновления программного обеспечения, предлагаемой производителями смартфонов, сейчас складывается довольно четкая картина. Samsung как-то сама собой взяла на себя эту роль и тянет индустрию за собой. Я не пытаюсь ее лишний похвалить, но именно эта компания часто поддерживает свои устройства дольше, чем даже Google свои. Долгое время единственным способом продлить жизнь телефону являлась установка кастомной прошивки, которые в изобилии были на просторах Сети. Может ли текущее положение дел быть началом конца для разработчиков этих кастомов или, наоборот, это должно помочь им в их нелегком деле? Ответ не может быть однозначным, поэтому тут надо немного порассуждать.

Кто пользуется кастомными прошивками

Многие сталкивались с сообществами моддеров, которые активно занимались подобными вещами. У нас в редакции тоже была пара человек, которые постоянно что-то ”накатывали” на свои смартфоны и на следующий день, активно жестикулируя, рассказывали нам как, это круто.

В мире возникло несколько Android-сообществ, сосредоточенных на не самых новых устройствах. Их основной задачей является создание прошивок для старых устройств, чтобы они чувствовали себя почти (это важное слово) как новые.

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Если коротко и не вдаваясь в подробности, то кастомные прошивки — это автономные версии Android, которые можно установить на устройства. Этот процесс обычно включает разблокировку загрузчика и установку новой операционной системы. Среди самых известных примеров — CyanogenMod или даже сама MIUI, которая изначально была именно сторонней прошивкой. Только через некоторые время ее существования компания Xiaomi выпустила первый смартфон и начала свой большой путь.

Опасно ли устанавливать кастомные прошивки

Естественно, говорить о лояльности производителей к таким экспериментам не приходится. Многие пользователи даже лишались гарантии из-за такой кастомизации. Как минимум это нарушает условия предоставления гарантии, и поэтому действия производителей смартфонов нельзя критиковать.

Иногда кастомные прошивки, кроме продления срока службы устройства, могли дать ему дополнительные функции и/или большую производительность, если сравнивать с оригинальным ПО. В редких случаях получалось добиться преимущества по всем трем пунктам, но это было скорее исключением.

Многие спорят с тем, что эпоха кастомных прошивок вообще существовала. В качестве аргумента они обоснованно приводят невозможность такой установки простым пользователем. Действительно, сделать это без хотя бы минимальной подготовки и углубления в процесс было просто невозможно. Поэтому кастомы оставались уделом гиков, которые хотели и могли перепрошить свой смартфон.

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Были и другие проблемы, вроде версий, требований, совместимости и еще целого вороха ограничений, которые не позволяли даже опытным пользователям воспользоваться кастомной прошивкой.

Как долго обновляется Android

Сейчас, когда производители на своем уровне начали говорить об обновлении не в течение одного-двух лет, а сразу о четырех годах поддержки, большая часть причин устанавливать что-то от сторонних разработчиков просто пропадает. А если не будет пользовательской базы, то и им тоже нет особого смысла работать, стараться и придумывать что-то новое.

Не поймите меня неправильно, я не говорю, что кастомные версии ОС мертвы. Всегда будет место для нестандартных решений, которые привлекут внимание того, кто не хочет мириться с тем, что ему предлагают в базовой версии смартфона.

Тем не менее, было время, когда казалось, что мы вот-вот увидим, как кастомные прошивки станут мейнстримом. То есть многие видели будущее смартфонов в том, что производители будут продавать просто железо, а сторонние разработчики будут готовить для него софт и продавать (или раздавать) его отдельно.

Самым известным ”именем” в этом направлении была Cyanogen Inc., основанная в 2013 году. Но потом она допустила ряд фатальных ошибок, и даже несмотря (а может быть ”из-за”) вливания денег Microsoft и других инвесторов, в 2016 году последовало заявление о прекращении деятельности.

Идеалы проекта продолжают существовать в форме его прямого преемника — LineageOS с аналогичной инфраструктурой разработки и общей философией. Однако то значение, которое уделялось каждой новой версии и смартфону, поддерживаемому CyanogenMod, похоже, не повторяется с LineageOS, несмотря на то, что система по-прежнему предлагает преимущества обновлений Android, производительности и многого другого.

На данный момент кастомные прошивки иногда доходят до того, что смартфоны вышедшие на Android 5.1, получают Android 9 и готовятся к дальнейшим обновлениям. Пускай Apple и предлагает больший срок обновления iOS, но для Android это действительно уровень, и достигнуть его было непросто. Примером таких смартфонов может служить Fairphone 2, вышедший в 2015 году со Snapdragon 801 на борту.

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Нужны ли кому-то кастомные прошивки

А теперь отвечу на главный вопрос, который я поднял в самом начале. Я считаю, что рано списывать кастомные прошивки со счетов. Несмотря на все сказанное выше и на 4 года получения официальных обновлений, есть ряд причин продолжать разрабатывать кастомы.

Во-первых, не все смартфоны получат такой большой период обновлений. Во-вторых, изменения в кастомных прошивках будут заставлять разбирающихся пользователей снова и снова пробовать что-то новое. При этом каждый раз переживая за свой смартфон, который может ”окирпичиться” в случае, если он выберет не ту региональную версию или нажмет не ту кнопку в процессе обновления.

Дело в том, что это явление сейчас находится на уровне, который можно было наблюдать 10-12 лет назад. То есть это не стало массовым явлением. И я не знаю, что должно произойти, чтобы ситуация поменялась. Не будет такого, чтобы новичок купил смартфон, посмотрел на преимущества кастома, нажал одну кнопку и получил все преимущества нестандартного решения.

Зато вместо этого мы получили более частые обновления версий ПО от производителя и обновления безопасности, которые приходят независимо от номерных версий Android. Возможно, крупные компании к этому подтолкнула именно активность сообществ, которые делали кастомные прошивки.

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В конце приведу только еще один пример того, что работа в этом направлении будет вестись и дальше. Для того, чтобы понять, о чем я говорю, достаточно посмотреть на такие смартфоны, как LG, которые в целом не так плохи, но у их создателя слишком сложное будущее, чтобы быть уверенным в разработке новинок в области ПО. А значит, как минимум пользователи LG будут готовы на эксперименты.

А вы что думаете по этому вопросу? Готовы ли вы ставить кастомные прошивки и делали ли когда-то это со своим смартфоном? Если да, то какие после этого были ощущения?